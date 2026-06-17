【SIGNATE】日本のAXの民主化へ！過去最多33社・450名以上が競う企業対抗AIコンペ「SIGNATE Cup 2026 春」が開幕

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、全業界横断の企業対抗型AIコンペティション「SIGNATE Cup 2026 春」を2026年5月25日（月）より開始いたしました。

本大会には、株式会社ブリヂストン、NTT東日本株式会社 、東京電力ホールディングス株式会社、日産自動車株式会社、三菱電機株式会社をはじめとする過去最多33社、計450名以上がエントリーしており、現在も参加者数は増加を続けています。同日開催されたキックオフイベントには最大220名が参加し、業界の垣根を越えた熱戦がスタートしました。

■ 開催の背景：座学中心の学習から、“実践型”AI人材育成へ

多くの日本企業がDXやAXを推進するなか、共通課題となっているのが「実務で活用できるAI・データ活用人材」の不足です。従来のeラーニングや座学中心の研修では、知識習得にはつながる一方で、「自らデータを分析し、ビジネス課題の解決につなげる実践力」の育成には限界があるという課題が指摘されてきました。

「SIGNATE Cup」は、参加企業が共通のデータセットおよびビジネス課題に取り組み、期間内で予測精度や分析力を競い合う“実践型”のリスキリングプログラムです。「自社人材の実力を客観的に把握したい」「他社参加者との切磋琢磨を通じて成長を促したい」といったニーズに応える取り組みとして注目を集めています。実際の課題に取り組みながら成果を可視化できるため、参加者一人ひとりの潜在能力の発見や学習意欲の向上につながり、AI・DX人材の早期戦力化を後押ししています。

■ 「SIGNATE Cup 2026 春」の特徴と見どころ

１. 過去最多の33社・450名超が参戦！約6割は“データ分析未経験層”

本大会には、株式会社ブリヂストン、NTT東日本株式会社 、東京電力ホールディングス株式会社、日産自動車株式会社、三菱電機株式会社をはじめとする過去最多33社、計450名以上がエントリーしています（現在も増加中）。

特筆すべきは、参加者の約60％がデータ分析経験1年未満の“初学者層（データ分析初心者）”である点です。生成AI時代の到来を背景に、専門職に限らず全社的なAI・DX人材育成の重要性が高まるなか、本大会は実践型の学習機会として高い関心を集めています。 同日開催されたキックオフイベントには最大220名が参加。初学者向けにデータサイエンティストによるチュートリアル講座や、生成AIを活用した分析手法のレクチャーを実施し、「初心者だけど今回を機に挑戦したい」といった声が寄せられるなど、開幕直後から大きな盛り上がりを見せています。

２. 生成AI時代に対応した、初心者が挫折しない実践支援環境

本大会では、プログラミング経験の有無に関わらず、短期間で試行錯誤をスピーディーに進められる環境を整備しています。 期間中、参加者はオールインワン型データサイエンスプラットフォーム「Dataiku」や、データ分析を支援するAIツール「IBM Bob」を無料で利用可能です。また、全体のランキングとは別に「初心者ランキング」を設置することで、初心者が安心して挑戦し、継続的に学習へ取り組める仕組みも導入しています。

３. テーマは「ロイヤルカスタマー予測」――実務直結型のビジネス課題

今回のコンペティションテーマは、「動画視聴ログから“ロイヤルカスタマー”を予測せよ（LTV最大化のロードマップ）」です。 サブスクリプションサービスをはじめ、多くの企業が直面する「無料ユーザーをいかに優良顧客化するか」という実務に直結したテーマ設定となっています。単なる知識習得ではなく、データから顧客理解を深め、継続利用やLTV（顧客生涯価値）向上につなげるリアルな実践力が問われます。

■ 今後のスケジュールと最終プレゼンテーション

6月26日（金）のコンペティション終了後、7月17日（金）には、上位入賞企業による最終プレゼンテーションおよび表彰式・交流会を開催予定です。

最終プレゼンテーションでは、予測精度だけでなく「分析結果を踏まえ、どのような施策につなげるのか」といったビジネス視点の提案も評価対象となります。参加企業は分析プロセスや課題解決アプローチを発表し、オンライン一般投票も交えながら最終順位を競い合います。 なお、最優秀チームには、エンジニアやビジネスパーソンから高い支持を集める高級キーボード「HHKB（Happy Hacking Keyboard）」などの豪華副賞が贈呈される予定です。

【SIGNATE Cup 2026 春」開催概要】- 開催期間： 2026年5月25日（月）～6月26日（金）- 最終表彰式： 2026年7月17日（金）- 参加企業（一部抜粋・順不同）： 株式会社ブリヂストン、NTT東日本株式会社 、東京電力ホールディングス株式会社、日産自動車株式会社、三菱電機株式会社 ほか、計33社（過去最多）- 参加人数： 450名以上（現在も増加中）

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

株式会社SIGNATEは、AIを基軸とした先進的なアプローチによって、企業の諸課題を解決へと導くAIソリューションカンパニーです。独自の特許技術に基づき、圧倒的なスピード感で業務の可視化を実現する「SIGNATE WorkAI」を筆頭に、組織内の効率化余地を特定する診断サービス、実践的なスキルを磨く「SIGNATE Cloud」、さらにはAIエージェントの構築・導入支援に至るまで多角的に展開。包括的な支援体制を通じて、国内におけるDX・AXの社会実装を力強く推進しています。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp