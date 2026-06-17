GMOコインとBridgeWise、投資インテリジェンスの変革に向けた戦略的AIパートナーシップを締結

Bridgewise Analytics Ltd.

【東京 - 2026年6月17日】 -GMOインターネットグループの一員であるGMOコイン株式会社（以下、GMOコイン）と、投資向けAIの領域を世界的に牽引するBridgeWiseは、日本の投資家へAIを活用した高度な金融インサイトを提供することを目的とし、長期的な戦略的パートナーシップを締結したことを発表いたします。

本提携に先立ち、両社はすでに協業を開始しており、その第一弾として、BridgeWiseが開発したAI搭載の準リアルタイム・アラートシステム「SignalWise（シグナルワイズ）」を、本年初頭よりGMOコインの暗号資産（仮想通貨）およびFXのプラットフォームにて提供しています。

このパートナーシップは、BridgeWiseのアジア展開における重要なマイルストーンであり、アジア地域で最も洗練された金融市場の一つである日本において、そのプレゼンスを深めるものです。GMOコインとの提携を通じて、BridgeWiseは、現地のニーズや規制の枠組みに即した、透明性の高い多言語対応のAI投資インテリジェンスを世界中の投資家に提供するというミッションをさらに推進してまいります。

GMOコイン株式会社 代表取締役社長 石村 富隆氏のコメント： 「GMOコインでは、常に革新を追求し、お客様の進化するニーズに合致したツールを提供することに尽力しています。BridgeWiseとのこのパートナーシップは、単なる製品導入にとどまらず、責任あるパーソナライズされたAIツールを、あらゆる投資体験の場面へ届けるための共創の歩みであると考えています。」

持続的なAIパートナーシップの基盤を構築

すでに提供を開始している「SignalWise」は、BridgeWiseとの広範な戦略的協業の第一歩に過ぎません。「SignalWise」は、準リアルタイムでのイベント検知とAIによる予測分析を組み合わせた画期的なソリューションであり、市場のシグナルをパーソナライズされた文脈のあるアラートへと変換することで、投資家の明確かつ自信を持った意思決定を支援します。

この初期導入はGMOコインのユーザーに即座に価値をもたらすものですが、同時に、長期的なイノベーションへの深いコミットメントを反映しています。GMOコインは、BridgeWiseが持つAI投資インテリジェンスプラットフォームの強みと包括性を評価し、パートナーとして選定しました。

BridgeWiseが展開するソリューション群には、以下が含まれます：

- StockWise（ストックワイズ）： 数万におよぶ世界中の株式銘柄に対応した、多言語かつAI主導の包括的な株式分析エンジン。実用的なインサイトを提供し、投資家を支援します。- FundWise（ファンドワイズ）： 投資信託やETFのリサーチを簡素化する、透明性が高く直感的なファンド分析ツール。明確な比較、保有銘柄データ、パフォーマンスの内訳などを提供します。- Bridget(TM)（ブリジット）： 魅力的なヒューマンライクなインターフェースを通じて、規制に準拠した投資ガイダンスを準リアルタイムかつ多言語で提供する、対話型AIアシスタント。- AltWise（アルトワイズ）： 暗号資産、FX、コモディティなどのオルタナティブ資産クラスに対応し、深いインテリジェンスを提供するカスタマイズ自在なウィジェット。

BridgeWise 日本 シニアヘッドオブセールス 舘澤 香織（たてさわ かおり）のコメント： 「日本の投資家は、ますます複雑化する市場において『明確さ（Clarity）』を求めています。まさにそれを提供するのが本パートナーシップです。『SignalWise』は始まりに過ぎません。GMOコイン様とのこの協業は長期的な成長の基盤であり、世界でも有数の洗練された投資家コミュニティである日本の皆様へ、AI主導の投資インテリジェンスの真価をお届けできると確信しています。」

未来への共有ビジョン

BridgeWiseのプラットフォームは、多言語対応、直感的な操作性、規制準拠といった、現代のグローバル投資家のニーズを満たすよう開発されています。20年分以上の金融データでトレーニングされた独自の「透明性のあるAI（Transparent AI）」が、資産クラスを横断し、あらゆる言語でリアルタイムのインサイトを提供します。

BridgeWise 共同創業者兼CBO（最高ビジネス責任者） ドール・エリグラ（Dor Eligula）のコメント： 「GMOコイン様とこのパートナーシップを開始できることを光栄に思います。私たちは共に、日本におけるインテリジェントな投資の新しい時代を切り開き、投資家エンゲージメントとサポートの卓越性における基準を引き上げてまいります。」

GMOコインについて

GMOコイン株式会社は、「すべての人にインターネット」を掲げ、「日本を代表する総合インターネットグループ」を目指すGMOインターネットグループの一員として、2016年10月に設立されました。GMOインターネットグループで培われたIT関連事業および金融事業における知見と実績を活かし、堅牢なセキュリティと管理体制のもと、暗号資産と外国為替FXのハイブリッド投資ができる環境を提供しています。詳細は、https://coin.z.com/jp/ をご覧ください。

BridgeWiseについて

BridgeWise(https://bridgewise.com/japanese/)は、投資向けAIの分野を世界的に牽引する企業であり、投資家や金融機関が金融インサイトを活用する方法に変革をもたらしています。

規制に準拠した透明性の高いAI技術を駆使し、株式・ファンド分析、多言語ツール、さらには投資特化型の対話型AIなどを展開。現在、15以上の言語に対応し、世界100社を超える提携金融機関および2,500万人以上のエンドユーザーに対し、信頼できる投資インテリジェンスを提供しています。

日本、シンガポール、米国、ロンドン、ブラジル、タイ、イスラエル、ドバイに拠点を構え、日本取引所グループ（JPX）、SIX、B3、eToro、TASEといった世界有数の金融機関とパートナーシップを結んでいます。

BridgeWiseに関する詳細は、こちら(https://bridgewise.com/japanese/)をご覧ください。