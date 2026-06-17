暗号資産販売所「Coin Estate」、新たにARB、HBAR、LINK、SUIの4銘柄を取扱い開始

FINX JCrypto株式会社

FINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳海騰・以下「FINX JCrypto」）は、本日より暗号資産販売所「Coin Estate」において、アービトラム（ARB）、ヘデラ（HBAR）、チェーンリンク（LINK）、スイ（SUI）の4銘柄の取扱いを開始しました。これにより、当社で取扱う暗号資産は【22銘柄】となります。

https://coinestate.co.jp/

4銘柄取扱い開始のお知らせ

この度、お客様の多様なニーズにお応えするため、以下の4銘柄の暗号資産の取扱いを新たに開始いたしました。

■ 新規取扱い通貨一覧

・アービトラム（ARB）

・ヘデラ（HBAR）

・チェーンリンク（LINK）

・スイ（SUI）

■ 新規取扱い開始日時

2026年6月17日（水）午前9時00分

【ご利用に関するご注意事項】

サービス提供開始当初は、今回新規に取扱いを開始する4銘柄について、「入出庫」および「スマートフォンアプリ」でのご利用には対応しておりません。

当面の間、Webブラウザ版における売買のみの提供となりますので、あらかじめご了承ください。

※スマートフォンアプリへの対応、および入出庫サービスの提供につきましては、今後の対応準備が整い次第、改めて随時アナウンスいたします。

4銘柄取扱い開始記念キャンペーン

4銘柄の新規取扱い開始を記念して、下記の二つのキャンペーンを開催いたします。

購入キャンペーン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154726/table/21_1_78382dc75073a6c76b05270ab8c82f21.jpg?v=202606170951 ]フォロー＆リポストキャンペーン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154726/table/21_2_3d277dfee27b71d18d02e950ed486d77.jpg?v=202606170951 ]

【暗号資産交換ポイント「FJポイント」について】

FJポイントは、当社が発行する有効期限付きポイントで、１ポイント＝１円換算で、当社の暗号資産販売所「Coin Estate」において取扱う暗号資産をご購入頂けます。

【キャンペーンに関する注意事項】

・本キャンペーンへのエントリーは不要です。

・特典付与までに口座解約をされたお客様は、本キャンペーンの対象外となります。

・当選は1口座につき最大1回までとなり、重複当選はありません。

・FJポイントには有効期間（6カ月）がございます。

・本キャンペーンは、予告なく延期、変更または終了する場合がございます。

・本キャンペーンの対象に該当するか否かに関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・口座開設にあたっては所定の審査がございます。お申し込みから審査完了までにお時間をいただく場合がございますので、余裕を持ってお手続きをお願いします。

・不正行為や利用規約違反、または当社が不適切と判断した場合は、条件を満たしていても特典をお受け取りいただけません。反社会的勢力との関与が判明した場合も対象外となります。

Coin Estateについて

Coin Estate（コインエステート）は、FINX JCrypto株式会社が運営する暗号資産取引サービスです。ビットコインやイーサリアムなど複数の暗号資産の売買が可能であり、初心者でも使いやすいシンプルな操作性と、コールドウォレットなど強固なセキュリティが特徴です。

https://coinestate.co.jp/



FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営する暗号資産交換事業者です。暗号資産取引サービスの提供に加え、法人向けにトレジャリー支援サービスも展開しています。

会社所在地：東京都台東区台東一丁目24番9号

代表取締役：陳 海騰

事業内容：暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入団体：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）、一般社団法人JPCrypto-ISAC

URL：https://finx-jcrypto.co.jp/

【ご注意事項】

・暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

・暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

・暗号資産取引に際しては「暗号資産現物取引サービス説明書（契約締結前交付書面）」等をあらかじめよくお読みいただき、取引の内容やリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。