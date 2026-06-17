【EL COMMUN】ステーショナリーブランド「MATOKA」より、水彩画の優しい風合いが楽しめる『joyeux（ジョワイユ）』シリーズが発売

有限会社EL COMMUN

有限会社EL COMMUNのステーショナリーブランド「MATOKA（マトカ）」より、水彩画ならではの優しい風合いが楽しめる新シリーズ『joyeux（ジョワイユ）』を2026年6月中旬に発売いたしました。

好評の「ミニレターセット」に加えて今回新たに「レターセット」「メモパッド」「ふせん」「フレークシール」「ミニ一筆箋」が登場。デザインは色鮮やかな花々やフルーツ、動物といった全8種類をご用意し、日常のちょっとしたお礼やメッセージに彩りを添えます。トレーシングペーパーやグラシン紙など透け感のある紙も使用した、夏におすすめの爽やかなシリーズです。

シリーズ名『joyeux』とは、フランス語で「楽しい」「嬉しい」を意味する形容詞です。水彩絵の具で丁寧に描かれた華やかなイラストと上質な紙素材を組み合わせることで、手にしたとき、そして大切な人へ贈るときに、心ときめく小さな歓びを届けます。

■シリーズ名

joyeux（ジョワイユ）

■商品ラインナップ

ミニレターセット 税込 \385

レターセット 税込 \550

メモパッド 税込 \495

ふせん 税込 \550

フレークシール 税込 \385

ミニ一筆箋 税込 \495

■MATOKA

MATOKA（マトカ）は、ライフスタイル雑貨メーカー・有限会社EL COMMUNのステーショナリーブランドです。ブランド名は、日本語の「円か（まどか・まとか）」に由来し、「穏やかで円満な状態」を意味します。また、フィンランド語の「MATKA（旅）」の意味も重ね合わせ、旅の高揚感のようなワクワクを届けたいという想いを込めています。シンプルでありながら心くすぐるデザインと、日常に寄り添う使いやすさを兼ね備えたアイテムを展開しています。

HP：https://elcommun.co.jp/

Online Shop：https://elcommun.co.jp/online-shop/

Instagram：https://www.instagram.com/matoka_jp/

X：https://x.com/matoka_jp

■掲載内容についてのお問い合わせ

https://elcommun.co.jp/contact-us/