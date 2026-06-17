『Tukusi AI』、第8回日本在宅医療連合学会大会（7/4-5、札幌）に出展

Tukusi株式会社

Tukusi株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：石川爽一朗）は、2026年7月4日（土）・5日（日）の二日間、札幌コンベンションセンターで開催される「第8回日本在宅医療連合学会大会」の企業展示ブースに出展いたします。当日は、AI Native医療情報処理統合プラットフォーム『Tukusi AI』のデモンストレーションを実施し、在宅医療現場の業務フローをなめらかに接続・効率化するDXの形をご紹介します。

■ 出展の背景とブースの見どころ

医療現場では、紙の書類や多様なITシステムが混在することによる情報の分断や、事務的な入力業務による負担の増加が課題となっています。

今回の展示ブースでは、すでに複数の医療法人様において実装されている具体的なユースケース（FAX書類の自動仕分け、音声や書類によるカルテ下書きの作成など）を交えながら、Tukusi AIがどのように現場の課題を解決するのか、操作画面や活用イメージをご案内いたします。

■ 在宅医療現場での実践事例

日々届くFAXをAIが解析して書類の種別や患者名などを自動判別・仕分けするほか、音声からのカルテ下書き生成など、紙や音声といった非構造データを自動処理するワークフローを構築。現場主導で、事務負担を軽減し、情報処理業務の効率化と品質向上を実現しています。

詳しくはこちら(https://about.tukusi.net/#introduction_record)

■ Tukusi AIについて

Tukusi AIの仕組み

Tukusi AIは、人と技術の自然な融和を目指して開発されたAI Nativeな医療情報処理プラットフォームです。医療従事者がシステム入力に縛られることなく、目の前の患者との対話やケアに集中できるよう、音声や書類のやり取りといった現場の自然な振る舞いをAIが受け止め、デジタル資産として整理しながら、医療機関全体の情報連携と一連の業務フローをなめらかに接続・効率化します。 機能や料金の詳細はサービスWEBサイト(https://about.tukusi.net)をご確認ください。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159224/table/7_1_6343471780b377ed574a0d71a3aa1950.jpg?v=202606170951 ]

■ 企業情報

会社名：Tukusi株式会社

所在地：京都府京都市下京区玉津島町294

代表者：石川爽一朗