エアトリCXOサロン×マンガ・ドライブ、若手育成に悩む新任マネージャー向け合同1日研修を6/27開催

株式会社マンガ・ドライブ

株式会社マンガ・ドライブ（本社：東京都港区、代表取締役：柿本達彦）は、エアトリCXOサロンとの特別共催イベントとして、2026年6月27日（土）に「若手が育ち、辞めない組織へ 『漫画思考』で学ぶ、新任マネージャー合同1日研修」を開催します。

本研修は、新任マネージャー向けの合同1日研修です。

・若手が育たない

・マネージャーが変わらない

その課題、放置していませんか？

近年、多くの企業で、若手社員の育成や定着が大きな課題となっています。

「丁寧に教えているつもりなのに、若手が動かない」

「1on1をしても本音が出てこない」

「若手との関わり方が分からず、マネージャー自身も悩んでいる」

「若手の離職を防ぐために、現場の管理職を育てたい」

こうした課題の背景には、若手社員側の問題だけではなく、管理職側の“見方”や“声かけ”のズレが隠れていることがあります。

本研修では漫画思考を活用し、漫画の登場人物やストーリーを題材にしながら、若手の心理や行動の背景を読み解きます。

単なる知識のインプットではなく、具体的な場面を通じて「なぜ伝わらないのか」「どう関われば相手の行動につながるのか」を体験的に学ぶことで、新任マネージャーが現場で再現できる対話力・育成力を身につけることを目指します。

■開催の背景

組織が成長する過程で多くの企業が直面する課題のひとつが、新任マネージャーの育成です。

プレイヤーとして成果を出してきた人材であっても、マネージャーになった途端に若手メンバーとの関わり方や育成に悩むケースは少なくありません。

特にZ世代をはじめとする若手社員に対しては、従来の「背中を見て覚える」「言われたことをまずやる」といった育成方法だけでは通用しづらくなっています。

一方で、若手がすぐに辞めてしまう、主体性が見えない、本音が分からないという課題に対して現場のマネージャーだけに解決を任せるのは限界があります。

そこで今回、エアトリCXOサロンとの特別企画として、株式会社マンガ・ドライブが提供する「漫画思考」を活用した新任マネージャー合同1日研修を開催する運びとなりました。

■「漫画思考」とは

漫画思考とは、漫画の登場人物やストーリーを通じて状況・感情・関係性を読み解き、ビジネスにおける思考や行動に応用するメソッドです。

文章や理論だけでは捉えにくい「人の気持ち」「関係性のズレ」「言葉の受け取られ方」を、漫画の具体的な場面を通じて疑似体験できることが特徴です。

本研修ではこの漫画思考を活用し、新任マネージャーが若手メンバーとの関わり方を自分ごととして考え、明日からの行動に落とし込めるよう支援します。

■このような課題を持つ企業様におすすめです

・若手社員の育成や定着に課題を感じている

・新任マネージャーの育成を強化したい

・管理職が若手との関わり方に悩んでいる

・若手が主体的に動くチームづくりを進めたい

・従来の座学研修ではなく、腹落ちする研修を探している

■本研修で得られること

1. 若手の行動の背景を読み解く視点

「やる気がない」「受け身」「すぐ辞める」と見える行動の裏にある心理や前提を、漫画思考とオリジナルのZ世代マネジメントモデルを通じて整理します。

2. 管理職自身の“思い込み”への気づき

良かれと思っている声かけや関わり方が、若手には別の意味で受け取られていることがあります。具体的な場面をもとに、認識のズレに気づきます。

3.管理職自身の在り方

実際の研修では「管理職としての覚悟が決まった」「自分がどう在りたいかが分かった」と感想をいただいているように、マネージャーとしてセルフコアの確立が得られます

■開催概要

【特別共催イベント】エアトリCXOサロン × マンガ・ドライブ

若手が育ち、辞めない組織へ

「漫画思考」で学ぶ、新任マネージャー合同1日研修

開催日：2026年6月27日（土）

時間：10:00～18:00

会場：東京都港区

対象：新任マネージャー・新任マネージャーの育成や若手の離職に悩む皆さま

参加費：

エアトリCXOサロン加盟企業様 1名 29,700円（消費税込み）

通常価格 1名 33,000円（消費税込み）

お申込み・詳細はこちらから(https://cxosalon-mangadrive.peatix.com/)

主催：株式会社マンガ・ドライブ

共催：エアトリCXOサロン

■講師

山口直樹

マンガ・ドライブ認定マスター講師／組織人材ファシリテーター

製造業・グローバル企業でのマネジメント経験を経て独立。

管理職・リーダー層育成を中心に、企業研修・コーチングに多数登壇。

漫画思考を活用し、管理職が現場で実践できる対話・育成・関係構築の方法をわかりやすく伝えます。

■今後の展開

マンガ・ドライブでは、漫画思考を活用した企業研修を通じて、管理職育成、Z世代マネジメント、1on1の質向上、若手定着などの課題解決を支援しています。

今後も、企業の人材育成・組織開発において、受講者が“自分ごと”として学び、現場で実践できる研修プログラムを提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社マンガ・ドライブ

代表者：代表取締役社長 柿本達彦

所在地：東京都港区

事業内容：漫画思考を活用した企業研修・教育コンテンツの企画制作、管理職育成研修 等

URL：https://mangadrive.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マンガ・ドライブ 広報担当

E-mail：office@mangadrive.jp