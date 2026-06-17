エアトリCXOサロン×マンガ・ドライブ、若手育成に悩む新任マネージャー向け合同1日研修を6/27開催
株式会社マンガ・ドライブ（本社：東京都港区、代表取締役：柿本達彦）は、エアトリCXOサロンとの特別共催イベントとして、2026年6月27日（土）に「若手が育ち、辞めない組織へ 『漫画思考』で学ぶ、新任マネージャー合同1日研修」を開催します。
本研修は、新任マネージャー向けの合同1日研修です。
・若手が育たない
・マネージャーが変わらない
その課題、放置していませんか？
近年、多くの企業で、若手社員の育成や定着が大きな課題となっています。
「丁寧に教えているつもりなのに、若手が動かない」
「1on1をしても本音が出てこない」
「若手との関わり方が分からず、マネージャー自身も悩んでいる」
「若手の離職を防ぐために、現場の管理職を育てたい」
こうした課題の背景には、若手社員側の問題だけではなく、管理職側の“見方”や“声かけ”のズレが隠れていることがあります。
本研修では漫画思考を活用し、漫画の登場人物やストーリーを題材にしながら、若手の心理や行動の背景を読み解きます。
単なる知識のインプットではなく、具体的な場面を通じて「なぜ伝わらないのか」「どう関われば相手の行動につながるのか」を体験的に学ぶことで、新任マネージャーが現場で再現できる対話力・育成力を身につけることを目指します。
■開催の背景
組織が成長する過程で多くの企業が直面する課題のひとつが、新任マネージャーの育成です。
プレイヤーとして成果を出してきた人材であっても、マネージャーになった途端に若手メンバーとの関わり方や育成に悩むケースは少なくありません。
特にZ世代をはじめとする若手社員に対しては、従来の「背中を見て覚える」「言われたことをまずやる」といった育成方法だけでは通用しづらくなっています。
一方で、若手がすぐに辞めてしまう、主体性が見えない、本音が分からないという課題に対して現場のマネージャーだけに解決を任せるのは限界があります。
そこで今回、エアトリCXOサロンとの特別企画として、株式会社マンガ・ドライブが提供する「漫画思考」を活用した新任マネージャー合同1日研修を開催する運びとなりました。
■「漫画思考」とは
漫画思考とは、漫画の登場人物やストーリーを通じて状況・感情・関係性を読み解き、ビジネスにおける思考や行動に応用するメソッドです。
文章や理論だけでは捉えにくい「人の気持ち」「関係性のズレ」「言葉の受け取られ方」を、漫画の具体的な場面を通じて疑似体験できることが特徴です。
本研修ではこの漫画思考を活用し、新任マネージャーが若手メンバーとの関わり方を自分ごととして考え、明日からの行動に落とし込めるよう支援します。
■このような課題を持つ企業様におすすめです
・若手社員の育成や定着に課題を感じている
・新任マネージャーの育成を強化したい
・管理職が若手との関わり方に悩んでいる
・若手が主体的に動くチームづくりを進めたい
・従来の座学研修ではなく、腹落ちする研修を探している
■本研修で得られること
1. 若手の行動の背景を読み解く視点
「やる気がない」「受け身」「すぐ辞める」と見える行動の裏にある心理や前提を、漫画思考とオリジナルのZ世代マネジメントモデルを通じて整理します。
2. 管理職自身の“思い込み”への気づき
良かれと思っている声かけや関わり方が、若手には別の意味で受け取られていることがあります。具体的な場面をもとに、認識のズレに気づきます。
3.管理職自身の在り方
実際の研修では「管理職としての覚悟が決まった」「自分がどう在りたいかが分かった」と感想をいただいているように、マネージャーとしてセルフコアの確立が得られます
■開催概要
【特別共催イベント】エアトリCXOサロン × マンガ・ドライブ
若手が育ち、辞めない組織へ
「漫画思考」で学ぶ、新任マネージャー合同1日研修
開催日：2026年6月27日（土）
時間：10:00～18:00
会場：東京都港区
対象：新任マネージャー・新任マネージャーの育成や若手の離職に悩む皆さま
参加費：
エアトリCXOサロン加盟企業様 1名 29,700円（消費税込み）
通常価格 1名 33,000円（消費税込み）
お申込み・詳細はこちらから(https://cxosalon-mangadrive.peatix.com/)
主催：株式会社マンガ・ドライブ
共催：エアトリCXOサロン
■講師
山口直樹
マンガ・ドライブ認定マスター講師／組織人材ファシリテーター
製造業・グローバル企業でのマネジメント経験を経て独立。
管理職・リーダー層育成を中心に、企業研修・コーチングに多数登壇。
漫画思考を活用し、管理職が現場で実践できる対話・育成・関係構築の方法をわかりやすく伝えます。
■今後の展開
マンガ・ドライブでは、漫画思考を活用した企業研修を通じて、管理職育成、Z世代マネジメント、1on1の質向上、若手定着などの課題解決を支援しています。
今後も、企業の人材育成・組織開発において、受講者が“自分ごと”として学び、現場で実践できる研修プログラムを提供してまいります。
■会社概要
会社名：株式会社マンガ・ドライブ
代表者：代表取締役社長 柿本達彦
所在地：東京都港区
事業内容：漫画思考を活用した企業研修・教育コンテンツの企画制作、管理職育成研修 等
URL：https://mangadrive.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社マンガ・ドライブ 広報担当
E-mail：office@mangadrive.jp