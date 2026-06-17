ポップアップ・展示会準備をもっとシンプルに。株式会社chom、短期イベント向け再利用ボックス「Looplet(R)」のレンタルサービス【Looplet Spot】を開始

株式会社 chom

株式会社chom（本社：東京都、代表取締役：野崎 絵未里）は、再利用ボックス「Looplet(R)（ループレット）」を、ポップアップストアや展示会などの短期利用向けにレンタルできるサービス「Looplet Spot（ループレット スポット）」の提供を開始いたしました。

Loopletは、搬入時の輸送箱としてだけでなく、イベント会場ではそのまま在庫箱・補充箱として活用できる再利用型ボックスです。

イベント準備や撤収で発生する段ボールの開封・廃棄・再梱包といった作業負担を軽減し、少人数でも運営しやすい環境づくりを目指しています。

【ポップアップ・展示会運営の裏側にある課題】

近年、ポップアップストアや期間限定イベントは増加しています。

一方で現場では、

- 商品ごとの個包装作業- 段ボールの開封・保管- バックヤードの在庫管理- 撤収時の再梱包

など、多くの裏側業務が発生しています。

特に小規模ブランドや少人数チームでは、イベント当日の接客だけでなく、準備・補充・撤収までを限られた人数で対応しなければならないケースも少なくありません。

株式会社chomが開発した「Looplet(R)」は、本来アパレル物流における使い捨て梱包の削減を目的とした再利用ボックスです。

その運用の中で、搬入から保管、補充、撤収までをひとつの箱で完結できる構造が、ポップアップストアや展示会などの短期イベントとも高い親和性を持つことが分かりました。

そこで今回、短期イベントでも気軽に利用できるサービスとして【Looplet Spot】の提供を開始しました。

【Looplet(R)とは】

Loopletは、搬入箱・在庫箱・補充箱の役割をひとつにまとめた再利用ボックスです。

■ 上から入れて横から取り出せる

特徴

商品を積み重ねた状態でも下段の商品へアクセスしやすく、バックヤードでの補充作業をスムーズに行えます。

■ イベント向けサイズ設計

アパレル商品をまとめて収納でき、ポップアップや展示会で扱いやすいサイズに設計されています。

■ 折りたたみ可能

利用後はコンパクトに折りたたむことができ、省スペースで保管できます。

■ 伝票ポケット付き

配送伝票や管理ラベルを収納でき、発送・返送時の管理負担を軽減します。

Loopletの特徴をサイトより一部抜粋

より詳細な特徴はこちらからご覧ください。

Loopletの特徴を見る→(https://loopletdayuse.chom.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=loopletspot_launch#features)

【レンタルサービス概要】

Looplet Spotのロゴ

サービス名：Looplet Spot

対象：ポップアップストア展示会イベント出店短期販売会

※常設店むけのお店にはサブスクリプションプランをご用意しております。詳しくは、一度お問い合わせください。(contact@chom.co.jp)

料金：1日 300円／1箱

最低利用数：1箱から利用可能

申込ページ：https://loopletdayuse.chom.co.jp(https://loopletdayuse.chom.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=loopletspot_launch#form)

フォームより、ご希望条件を入れていただき、最短1日でお届け可能です。

製品Loopletと代表野崎今後の展望

株式会社chomは、「捨てる物流をやめる」をテーマに、アパレル物流を入り口に、の循環インフラづくりに取り組んでいます。

Loopletを通じて、イベント運営の負担軽減だけでなく、段ボールや個包装材の削減にも挑戦し、より持続可能な物流の実現を目指してまいります。

【ラジオ出演のお知らせ】

2026年6月14日放送のニッポン放送「渡部陽一 明日へ喝！」に、株式会社chom代表 野崎がゲスト出演しました。

Looplet開発の背景や特徴、アパレル物流における課題、今後の展望についてお話ししています。

放送後1週間(2026年6月21まで)はradikoにて無料でお聴きいただけます。

【視聴はこちら】

https://radiko.jp/r_seasons/10002443

【内容ブログはこちら】

https://www.1242.com/watanabe/watanabe_blog/20260614-360684/

【会社概要】

会社名：株式会社chom

代表取締役：野崎 絵未里(のざき えみり)

事業内容：再利用物流資材の企画・開発・運営

URL：https://chom.co.jp(https://chom.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=loopletspot_launch)

サービスサイト：https://loopletdayuse.chom.co.jp(https://loopletdayuse.chom.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=loopletspot_launch)

【お問い合わせ】

Looplet Spotの導入に関するご相談、取材・メディア掲載のご相談、協業に関するお問い合わせを受け付けています。

株式会社chom

E-mail：contact@chom.co.jp