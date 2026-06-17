【愛知県初】ピックルボール専用アウトコート「マリンピックルボールクラブ」が6月愛知県半田市にオープン！

株式会社MARINE

株式会社MARINE（愛知県半田市、代表取締役：渡邉将司）は、愛知県初（※）となるピックルボール専用アウトコート「マリンピックルボールクラブ」を2026年6月にオープンいたしました。

ピックルボールは、アメリカを中心に競技人口が急増しているラケットスポーツで、年齢や性別、運動経験を問わず気軽に楽しめることから、世界的な注目を集めています。近年は日本国内でも競技人口が増加しており、新たな生涯スポーツとして期待が高まっています。

マリンピックルボールクラブでは、「誰でも、簡単に、すぐ楽しめる」をコンセプトに、体験会やスクール、オープンプレー、交流イベント、大会開催などを通じて、地域に根差した新たなスポーツコミュニティの創出を目指してまいります。

※2026年5月末時点、当社調べ。愛知県内の常設ピックルボール専用アウトコートとして。

■ ピックルボールとは？

ピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンの要素を組み合わせたアメリカ発祥のパドルスポーツです。アメリカではすでに4,800万人以上がプレーし、“誰でも楽しむことができ、すぐ仲良くなれる”という社交性が話題となっており、アジアでもベトナムやマレーシアなどで大流行しています。

日本でも東京を中心に流行してきており、注目を集めています。

■ マリンピックルボールクラブの特徴

（１） 愛知県初のピックルボール専用アウトコート

MARINE PICKLEBALL CLUBでは、愛知県初となるピックルボール専用アウトコート（マットコート）を1面整備。

※7月にはインドア1.5面も増設予定

専用ネット・専用ラインを備えた環境で、初心者から上級者まで快適にプレーを楽しむことができます。

（２）最新パドル複数用意！試打もできるので自分に合うパドルが見つかる！

世界トップ選手が扱うヨーラなどの各メーカー最新モデルを用意！気になるパドルをすぐピックルコートで試打できるので自分に合うパドルを見つけられます！今後取扱いメーカーもさらに拡充予定！

（３）スポーツを通じたコミュニティ形成

マリンピックルクラブでは、単なるスポーツ施設ではなく、人と人がつながるコミュニティづくりを大切にしています。

オープンプレーや交流イベント、レベル別大会などを定期的に開催し、新しい仲間との出会いや交流の機会を創出してまいります。

■ 開業の背景

2年前、代表の渡邉がアメリカに住んでいた姉を訪ねた際にピックルボールと出会いました。

コート上では、年齢や性別、競技経験に関係なく、多種多様な人が自然に会話をしながら笑顔でプレーを楽しみながら合流していました。

最初は知り合いが少なく不安を感じていた姉も、ピックルボールを通じて多くの仲間と出会い、充実した時間を過ごしている姿を見て、このスポーツの持つ可能性を強く感じました。

一方で、日本では専用コートがほとんどなく、プレーできる環境が十分ではない状況でした。

そのため、「もっと多くの方にピックルボールの楽しさを届けたい」という想いから、この度マリンピックルボールクラブを開業いたしました。

■ 代表コメント

「ピックルボールは、スポーツでありながら、人と人をつなぐ力を持ったスポーツだと感じています。

初心者や運動が苦手な方でもすぐに楽しめることはもちろん、国籍、世代、立場を超えて自然と交流できることが最大の魅力です。

マリンピックルクラブを通じて、皆さまが新しい仲間と出会い、交流することで、心も身体も健康になり、みなさまの人生をより豊かにできるよう努めていきたいと考えています。」

株式会社MARINE

代表取締役 渡邉 将司

■ 今後の展望

株式会社MARINEは、2026年6月18日名古屋市中川区にオープン予定の「SASASHIMA PICKLE CLUB」について株式会社JTBと共同運営、当社はスクール事業の運営を行います。

半田店においても7月にインドアコート1.5面を増設予定であり、更なるピックル事業拡大を目指しております。

今後も、東京や名古屋など主要都市を中心に新店舗出店を検討しており、候補物件を募集中の為、

物件情報や一緒にピックル業界を盛り上げていきたいパートナーとの連携も募集しております。

「ピックルボールを通じて、人と人がつながる社会をつくる。」

マリンピックルクラブは、日本におけるピックルボール文化の発展に貢献してまいります。

■ コーチ大募集

現在、半田、名古屋ささしまの両店舗でピックルコーチを絶賛募集中です。

レッスンは1H/55分で毎週固定の時間に入っていただく予定になっており、週1・1コマからでも募集しております。

「好きなことを仕事にしたい」「新しいことに挑戦したい」「ピックルが好き」という方はぜひ一緒にピックル業界を盛り上げていきましょう！

【施設概要】

施設名：マリンピックルボールクラブ

所在地：愛知県半田市瑞穂町２ー４ー２８

HP：https://marine-tennis.jp/pickleball/handa

⚪︎提供サービス

・レンタルコート

・スクール運営

・ピックル用品販売

・体験会

・オープンプレー

・交流イベント

・大会開催

会社概要

会社名：株式会社MARINE

代表者：代表取締役 渡邉 将司

事業内容：テニスクラブ運営、ピックルクラブ運営、ショップ運営

▪️お問い合わせ先

運営会社：株式会社MARINE

Email：masashi.watanabe.0105@gmail.com

TEL：0569-22-3078