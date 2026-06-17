マーケティングデータから商談・受注の兆しをAIが検知 パワー・インタラクティブ、「PowerROIシリーズ」を正式提供開始

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡本充智、以下「パワー・インタラクティブ」）は、マーケティングデータ分析の効率化から、商談・受注につながる顧客シグナルの検知までを支援する「PowerROIシリーズ（パワー・アールオーアイ・シリーズ）」の提供を、本日より正式に開始いたします。

PowerROIシリーズは、分散したマーケティングデータをAIが横断的に解析し、成果要因の把握、次の打ち手の提示、営業が優先的にフォローすべき顧客・企業の抽出を支援するサービスです。

先行リリースとして提供してまいりましたAIアシスタント「PowerROI-AI Navi（パワー・アールオーアイ・エーアイ・ナビ）」を正式版として提供開始するとともに、新たに、顧客の行動データから商談・受注につながる兆しを検知する「PowerROI-Signal（パワー・アールオーアイ・シグナル）」をラインナップに追加しました。

これにより、マーケティング部門における分析・レポート作成業務の効率化に加え、営業部門との連携強化や、顧客アプローチの優先順位付けまでを一貫して支援します。

提供開始の背景

近年、企業のマーケティング活動では、MA、CRM、Webアクセス解析、SFAなど、さまざまなデータが蓄積されるようになりました。一方で、データが複数のツールや部門に分散しているため、分析・レポート作成に時間がかかる、施策改善に活かしきれない、営業活動への連携が十分に進まないといった課題が生じています。

特にBtoBマーケティングにおいては、リード単位の反応だけでなく、企業単位での関心度の高まりや、休眠顧客の再活性化の兆しをいち早く捉え、営業活動につなげることが重要になっています。

パワー・インタラクティブは、これまでMA・CRM・BI連携、MOps・RevOps構築、データ分析・AI活用支援などを通じて、企業のマーケティングデータ活用を支援してまいりました。今回提供を開始するPowerROIシリーズは、こうした支援で培った知見をもとに、マーケティングデータを「見る」だけでなく、成果につながる「判断」と「アクション」へつなげることを目的としたサービスです。

PowerROIシリーズについて

PowerROIシリーズは、企業のマーケティングデータ活用の状況に応じて段階的に導入できるサービスです。

分析・レポート作成の効率化を支援する「PowerROI-AI Navi」と、顧客シグナル検知・営業連携を支援する「PowerROI-Signal」の2つのサービスで構成されています。

PowerROI-AI Navi：分析・レポート作成の効率化

PowerROI-AI Naviは、分析・レポート作成の手作業を減らし、マーケティング担当者が判断や施策検討に集中できる状態を支援するAIアシスタントです。

AIに自然言語で問いかけることで、分散したマーケティングデータから、成果の要因や次に取るべきアクションの示唆を短時間で得ることができます。

これにより、定例レポート作成や数値確認にかかる工数を削減し、マーケティング施策の改善スピード向上を支援します。

主な特徴は以下の通りです。

PowerROI-Signal：顧客シグナル検知・営業連携

- 自然言語によるデータ分析・確認- 複数のマーケティングデータをもとにした要因把握- 施策改善につながる次の打ち手の提示- レポート作成・分析業務の効率化- マーケティング担当者の判断支援

PowerROI-Signalは、MA・CRM・Webアクセス解析データなどをもとに、営業が優先的にフォローすべき顧客・企業のシグナルをAIが検知するサービスです。

Webサイト上の行動、メール反応、資料ダウンロード、商談状況などのデータを横断的に解析し、顧客の関心度や購買意欲の高まりを捉えます。これにより、「誰にメールを配信するか」だけでなく、「誰に営業が動くべきか」を判断しやすい状態を目指します。

休眠リードの新たな動き、企業単位での関心度、スコアリングの多軸化により、マーケティング活動と営業活動の連携強化を支援します。

主な特徴は以下の通りです。

想定される活用シーン

- 顧客・企業単位での行動シグナル検知- MA・CRM・Webアクセス解析データの横断的な活用- 営業フォロー候補の可視化- 休眠リードの再活性化支援- 顧客アプローチの優先順位付け- マーケティング部門と営業部門の連携強化

PowerROIシリーズは、次のような課題を持つ企業での活用を想定しています。

今後の展開

- MAやCRM、Webアクセス解析のデータは蓄積されているが、分析や施策改善に活かしきれていない- レポート作成に時間がかかり、改善施策の検討に十分な時間を割けていない- 顧客の関心度や購買意欲の高まりを把握し、営業活動につなげたい- 休眠リードの再活性化や、既存顧客へのアップセル・クロスセル機会を見つけたい- マーケティング部門と営業部門の連携を強化したい- データに基づいて、営業が優先的にフォローすべき顧客を明確にしたい

パワー・インタラクティブは、PowerROIシリーズを通じて、企業のマーケティングデータ活用をより実践的な成果創出へとつなげてまいります。

今後も、MA・CRM・BI・アクセス解析などのデータ連携、AIによる分析支援、営業活動へのシグナル連携を強化し、マーケティング組織がデータとAIを活用して、より迅速に判断し、成果につながる施策を実行できる環境づくりを支援してまいります。

サービスページ

PowerROIシリーズページ

https://www.powerweb.co.jp/service/power-roi-ai-navi/(https://www.powerweb.co.jp/service/power-roi-ai-navi/?utm_source=pr260617&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

会社概要

会社名：株式会社パワー・インタラクティブ

所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階

代表者：代表取締役 岡本充智

設立：1997年

事業内容：マーケティング戦略、MA・CRM・BI連携、MOps・RevOps構築、データ分析・AI活用支援など

URL：https://powerweb.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社パワー・インタラクティブ

担当：広富

E-mail：webmaster@powerweb.co.jp

TEL：06-6282-7596