資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」に年代別の検索機能を追加｜20代から80代以上まで、ご自身の年代からIFAを検索可能に

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社(https://adviser-navi.co.jp/)が運営する資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」(https://assets-navi.com/)は、年代別の検索機能を追加いたしました。資産運用ナビでは、これまで相談内容・職種・金融資産・お住まいの地域・提携証券会社などの条件からIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を検索できる仕組みを提供してまいりましたが、今回のアップデートにより、20代から80代以上まで、ご自身の年代に合わせてIFAを検索できるようになりました。

・サービスURL： https://assets-navi.com/

■機能追加の背景とポイント 「年代」に合わせて探したいニーズに対応

例）IFA×50代のページ

「資産運用ナビ」はIFAへの相談サイト(https://assets-navi.com/)として、お客さまが自分に合ったアドバイザーに出会えることを大切にしてまいりました。資産運用の悩みは年代によって傾向が異なり、20代・30代は積立を中心とした資産形成、40代・50代は教育費や住宅ローンと並行した運用や退職金の準備、60代以降は退職金の使い道や取り崩し、相続・贈与など、ライフステージごとに優先したいテーマが変わります。こうした背景から、ご自身の年代に近い前提で相談できるアドバイザーを探したいというニーズに対応し、年代からIFAを検索できる仕組みを整備いたしました。

年代別ページを整備

20代から80代以上まで、各年代の年代別ページを公開しました。各ページでは、その年代の相談に対応しているIFAを一覧でご確認いただけるほか、相談前に押さえておきたいポイント、相談の流れ、よくある悩み、IFAを選ぶ際の判断軸などもあわせてご覧いただけます。さらに、年代と相談内容・職種・地域・保有資産額を組み合わせて絞り込むこともできます。

今後の展開

弊社は今後もユーザーの利便性向上を最優先に、年代区分の活用拡充、相談内容や職種・地域・保有資産額との掛け合わせ検索の改善、UI／UXの最適化などを段階的に進めてまいります。より探しやすく、お客さまのライフステージに合った資産運用のプロとのマッチングを提供できるよう、サービス品質の向上に努めてまいります。

■年代別IFA一覧

・20代の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/20s/)

・30代の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/30s/)

・40代の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/40s/)

・50代の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/50s/)

・60代の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/60s/)

・70代の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/70s/)

・80代以上の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/ages/80s/)

■会社概要

会社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役：平 行秀

設立：2019年5月29日

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容：富裕層とIFAのマッチング事業・人材紹介業・IFAのコンサルティング事業

URL：https://adviser-navi.co.jp/