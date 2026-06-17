国際調理製菓専門学校「フードロス」をテーマに未利用魚を活用したお弁当販売

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 学校法人 国際総合学園 国際調理製菓専門学校（以下「本学」新潟市中央区、学校長：椎谷一幸）は、調理師養成課程シェフ学科２年生が６月１２日（金）にフードロスをテーマに未利用魚を使用したお弁当販売を行いました。

2025年度に包括連携協定を締結した新潟県漁業協同組合連合会より魚をご提供いただき、シェフ学科イタリア・フランス料理コース、中国料理コース、日本料理総合コース、日本料理・すしコースの学生が、日頃の技術研鑽の成果を遺憾なく発揮し、テイクアウト用のお弁当を制作しました。

お弁当に使用した食材は、市場に出回らない未利用魚です。特に、サイズが不揃いで販売品とならない魚を活用し、それぞれの旨味を生かして丁寧に調理しました。使用した魚種はカナガシラ、ヒレグロ、ヒラメで、カナガシラは中国料理コースが中華風の辛味炒めに、ヒレグロは日本料理コースが真丈蒸しに、ヒラメはマッシュルーム入りのクリームソースをかけたボンヌ風パイに仕上げました。

実践教育に力を注ぐ本学が今回取り上げたテーマは「フードロス」です。市場に出回らないサイズの魚でも、その旨味を大切にしながら丁寧に調理すること、そして本来食べられる食材を無駄にせず生かす技術を身につけることを目的としています。シェフ学科では、社会課題に積極的に取り組み、将来現場で生かせる力を養う実習として本取り組みを行いました。

・中国料理コースの堀川侑亜さんコメント

「私は新潟県立海洋高等学校で漁業についても学んできました。進学先で魚を有効活用し、販売につなげる実習に携わることができ、非常に感慨深く感じています。今後就職した際には、この経験を調理現場で生かしていきたいです。」

本学は、国家資格「調理師免許」が取得可能な「シェフ学科（2年制）」「健康調理学科（2年制）」「カフェ学科（2年制）」「調理師学科（1年制）」、国家資格「製菓衛生師」が取得可能な「パティシエ学科（2年制）」、国家資格「栄養士」が取得可能な「栄養士学科（2年制）」の6学科を中心に、全10学科で構成される「食」の総合校です。

開校から大切にしている教育内容として4つの柱があり、「実践教育」「食材教育」「国際教育」「人間性教育」を掲げ、教育活動を推進しております。なかでも実践教育の場として活用しているのが、販売実習です。

今回のような学生が主体となる販売実習で経験したことを糧に、学生には食の業界のあらゆる場所で大いに飛躍してくれてほしいと願っています。

■国際調理製菓専門学校 ＜公式HP＞ https://food-673.jp/(https://food-673.jp/)

【設置学科】

調理師養成課程：シェフ学科、健康調理学科、カフェ学科、調理師学科

製菓衛生師養成課程：パティシエ学科

栄養士養成課程：栄養士学科

大学併修学科：食・ライセンス大学科、食ビジネス・情報大学科

その他：フードプロデュース科、健康フードビジネス科

所在地：新潟県新潟市中央区古町通6番町953番1

代表者名：学校長 椎谷一幸

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞ https://www.nsg.gr.jp/