【6/24～26 東京ビッグサイト】マーケティングWeek - 夏 - に株式会社博士.comが出展。動画マーケティングの“脱・外注”実現やAI搭載のクラウド動画作成ツール「メディア博士」を紹介。

株式会社博士.com

株式会社博士.com(https://www.web-hakase.com/) （本社：東京都武蔵野市吉祥寺東町、以下博士.com ）は、2026年6月24日（水）から6月26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティングの総合展「マーケティングWeek - 夏 -(https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html)」に出展いたします。

本展示会では、企業のマーケティングやPR活動において深刻化する「動画コンテンツの制作コスト・属人化」の課題に対応する、クラウド型ビジネス動画作成ツール「メディア博士(https://media-hakase.com/)」の実際の操作画面を用いたデモンストレーションを実施いたします。

■ 出展の背景と目的

リード獲得やSNSマーケティングにおいて動画活用が不可欠となる中、「外注コストがかさみ、タイムリーな情報発信ができない」「社内に動画制作のノウハウがない」といった課題が多くの企業で浮き彫りになっています。マーケティング施策の価値を最大化するには、ターゲットに合わせた鮮度の高い動画を継続的に発信し続ける仕組みが重要です。

当社はこのような課題に対し、専門知識がなくても動画の内製化をスムーズに行えるクラウドツール「メディア博士」を提供しています。本展では、動画運用の自社完結による「外注費の大幅削減」と「施策のスピードアップ」、さらには動画によるDX推進のメリットをご提案します。

【メディア博士で作成できる動画の活用シーン】

■ 従来の動画制作と「メディア博士」の比較

■ ブースでの展示内容・見どころ

- SNS・Web広告用ショート動画- 展示会用デジタルサイネージ映像- 営業向けのサービス紹介・デモ動画- 社内向けの研修・マニュアル動画[表: https://prtimes.jp/data/corp/36279/table/65_1_0ef5d331f453b0b4b48060cc0b5f0f7c.jpg?v=202606170951 ]- 【見どころ1：AIを活用したカンタン動画作成の操作デモ】

AIによる自動テロップ生成やAIナレーション機能、豊富なビジネス向けテンプレートを活用し、販促プロモーション動画を短時間で制作するワークフローを、担当者が実演・解説いたします。

- 【見どころ2：自社専用の動画配信プラットフォーム構築事例】

作成した動画資産を一元管理し、目的やターゲットに合わせて効果的に配信できる「ポータルサイト（オウンドメディア）構築」のご提案や、業務効率化に繋がった企業の導入事例をご紹介します。 さらに、AI解析によるページ自動生成機能を活用し、配信ページや記事作成の手間を大幅に削減する最新機能もご紹介いたします。

【見どころ3：専属コンサルタントによる伴走型サポートの個別相談】

「動画を作ったけれどマーケティングにどう活かせばいいかわからない」というお悩みに対し、当社の専属コンサルタントが企画の立て方から運用改善まで、具体的なアドバイスをいたします。

■ 開催概要・ブース情報

名称： マーケティングWeek - 夏 -

会期： 2026年6月24日（水）～6月26日（金）

会場： 東京ビッグサイト

ブース番号： S24-36

参加費： 無料（事前のオンライン来場登録が必要です）

ブース来場予約： https://media-hakase.com/expo_reserve/

■ 「メディア博士」について

「メディア博士」は、AI機能を搭載し、専門知識がなくても企業の動画内製化を可能にするクラウド型ビジネス動画作成ツールです。動画の作成だけでなく、セキュアな動画配信プラットフォームの構築から運用サポートまでをワンストップで提供する点が最大の特徴です。

- AI活用機能をはじめとした直感的な編集： 自動テロップやAIナレーションで、動画編集初心者でも完成度の高い動画を即座に作成可能。- 独自の配信サイト構築： セキュリティに配慮した自社専用のポータルサイトを構築し、動画資産の一元管理と効果測定を実現。- 充実の伴走型サポート： 撮影から編集、運用ノウハウまで、専属チームが企業の動画内製化とDX化を徹底的にサポート。

詳細URL：https://www.media-hakase.com/(https://media-hakase.com/)

■ 会社概要

会社名： 株式会社博士.com

所在地：〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2Ｆ

代表者：代表取締役 岩崎政二

創業：1998年12月（設立：2002年5月）

事業内容：動画企画制作コンサルタント事業 、WEB制作コンサルタント事業 、Ｗebシステム管理事業 、ポータルサイト運営事業 、情報誌の発刊・編集事業 、取材広告代理事業 、エンターテイメント事業

URL：https://web-hakase.com/

◆本件に関するお問合せ先

株式会社 博士.com

Tel：0422-28-2211

Fax：0422-28-2212

お問合せフォーム：https://media-hakase.com/request/