株式会社エミッシュ

株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役 柴田 真希）は、株式会社サン・フレッシュグループホールディングス（千葉県柏市／代表取締役 落合 亜希子）が展開するオリジナルブランド「八百屋のとっておき VEGY」のミールキット新商品について、レシピ開発ならびにスチール・動画撮影を担当し、2026年6月より全5種の販売が開始されたことをお知らせします。

■ 背景・概要

管理栄養士監修の「八百屋のとっておき」VEGYミールキット 夏の新商品レシピ開発・撮影を実施

サン・フレッシュグループ（株式会社サン・フレッシュグループホールディングス）は、百貨店の青果店という立地を活かし、鮮度と品質にこだわったミールキット「八百屋のとっておき」VEGYシリーズを展開しています。豊富な青果のノウハウを活かし、野菜たっぷりのおかずが手軽に作れると多くの方に支持されています。

本ミールキットは2018年より発売されており、当社では発売当初からコンセプト設計やロゴ制作といったブランド立ち上げの監修に携わり、メニュー開発を行ってまいりました。以降、季節ごとにメニューを一新しており、今回は2026年夏に向けた最新レシピとなります。

今回の夏の旬素材を活かした新商品の展開にあたっても、当社が管理栄養士・栄養士の専門的知見から、栄養バランス・彩り・調理の手軽さを追求したレシピ開発を行いました。あわせて、店頭モニターやSNSで活用される動画制作やスチール撮影も一貫してサポートし、生活者の皆様へ健康的な食卓を提案いたします。

■ 販売開始時期

2026年6月～

■ 新商品ラインナップ（全5種）

夏の旬野菜を使用し、暑い季節でも食欲をそそる味わいや、1皿で大満足できるボリューム感にこだわって設計しました。

生姜香る 彩り野菜と豚肉炒め1.「生姜香る 彩り野菜と豚肉炒め」

ズッキーニ、なす、パプリカ、玉ねぎなど彩り野菜が200g！

甘辛しょうがだれでごはんがすすむ一品です。

とろ茄子と鶏肉の甘辛おろし和え2．「とろ茄子と鶏肉の甘辛おろし和え」

とろとろ食感の茄子と甘辛おろしだれが良く絡む！ 箸が止まらないおいしさです。

濃厚ごまだれでいただく チキンのサラダそば3．「濃厚ごまだれでいただく チキンのサラダそば」

グリーンカール、きゅうり、トマトなどの野菜がたっぷり！

こだわり生そばで食べ応え十分のお食事サラダです。濃厚ごまだれでいただきます。

なすと蒸し鶏のチョルミョン（韓国風ピリ辛冷麺）4．「なすと蒸し鶏のチョルミョン（韓国風ピリ辛冷麺）」

もちもち食感がやみつき！

なす、きゅうり、コーンなどの野菜にマイルドなピリ辛ソースがあとを引くおいしさ。蒸し鶏とともにどうぞ。

小松菜と水餃子の酸辣湯5．「小松菜と水餃子の酸辣湯」

酸味と辛味が食欲を刺激する！

小松菜、たけのこ、エリンギと、つるもち水餃子・春雨で大満足の一品です。

▼公式紹介動画はこちらからご覧いただけます

https://youtu.be/l9D6LiSf-o8

■ 株式会社エミッシュのサポート内容

当社では、以下の観点から今回の新商品開発・制作をサポートしました。

レシピ開発 ：管理栄養士が野菜の栄養価・彩り・食べ応えを重視したメニューを設計

スチール撮影 ：食欲をそそる商品ビジュアルの制作（店頭・販促物への活用を想定）

動画撮影・編集：店内モニター・SNS向けの商品紹介動画の制作

スタイリング ：食材・器・背景などを含めた総合的なフードスタイリング

【商品開発コンサルティングについて】

当社では、単発のレシピ開発や撮影業務にとどまらず、新規ブランドの立ち上げからの監修・コンサルティングに入ることも可能です。食の専門家としての知見を活かし、コンセプトメイクからクリエイティブ制作まで、商品の魅力を最大限に引き出すサポートを提供いたします。

■ 「八百屋のとっておき」 VEGYミールキットについて

ブランド名：八百屋のとっておき VEGY

運営 ：株式会社サン・フレッシュグループホールディングス

販売店舗 ：高島屋、大丸松坂屋百貨店、そごう・西武、伊勢丹（静岡）、遠鉄百貨店、近鉄百貨店、

阪急阪神百貨店などの対象店舗（関東・静岡・関西を中心に展開）

■株式会社サン・フレッシュグループホールディングス 会社概要

会社名 ：株式会社サン・フレッシュグループホールディングス

代表者 ：代表取締役 落合亜希子

所在地 ：〒277-0842千葉県柏市末広町15番地2

設立 ：平成9年11月

事業内容：青果物販売（全国の大手百貨店地下など約40店舗展開）、

小売・仲卸・輸出事業を展開するグループの経営管理

URL ：https://sunfresh-group.com/

■株式会社エミッシュ 会社概要

会社名 ： 株式会社エミッシュ

代表者 ： 代表取締役 柴田 真希

所在地 ： 〒152-0013 東京都目黒区南3-13-15

設立 ： 2012年9月12日

事業内容： ・レシピ開発、撮影

・食専門家のキャスティング

(管理栄養士、料理研究家、フードコーディネーター等)

・商品開発、コンサルティング

・キッチンスタジオ運営 等

URL ： https://www.e-mish.com/

管理栄養士の資格を持つ代表・柴田真希を中心に、「食卓を笑みでいっぱいに」をミッションに掲げ、食の専門家ネットワーク「栄養士ラボ(R)」「Love Table Labo.」を運営。食品・消費財メーカーへのコンテンツ企画・PR支援を幅広く手がける。