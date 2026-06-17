韓国No.1アスレジャーブランド・andar（アンダール）阪急うめだ本店にて6月24日（水）から約1年ぶりとなるPOP-UP STOREを開催

株式会社 andar

韓国No.1アスレジャーブランド*¹「andar（アンダール）」は、2026年6月24日（水）から6月30日（火）まで、阪急うめだ本店 4階にてPOP-UP STOREを開催いたします。

6月上旬に開催された伊勢丹新宿店でのPOP-UP STOREに続き、西日本を代表する百貨店・阪急うめだ本店にて期間限定ショップをオープン。より多くのお客様にandarの機能性と心地よい着用感をお届けします。本POP-UP STOREでは、日本限定販売の冷感デニム「ice airdenim」をはじめ、ボトムスやアンダーウェアなど、美しいシルエットと快適さを兼ね備えた夏のラインナップをご紹介いたします。

夏の暑さによるストレスを軽減する接触冷感素材や吸汗速乾機能を備えたアイテムを中心に、快適な着心地と洗練されたデザインを両立したandarならではの機能美をご体感いただけます。これから本格化する長い夏を、より軽やかに、心地よく過ごすための一着を、ぜひ店頭で見つけてみてください。

*¹ K-アスレジャー部門1位、4年連続（2022～2025）「大韓民国ファッション品質大賞」スポーツアスレジャー部門受賞

■ OSAKA POP-UP STORE 詳細

開催日時： 2026年6月24日（水） ～ 6月30日（火）

会場： 阪急うめだ本店 4階 サムシング グッド スタジオ

住所： 大阪市北区梅田1丁目13番13号

営業時間： 午前10時 ― 午後8時 （最終日のみ18時閉店）

Pick Up Items

伊勢丹新宿店でのPOP-UP STOREや公式オンラインサイトでも人気を博した、日本限定販売の「ice airdenim イージーワイドデニム」をはじめ、夏の定番「freshmove ワイドパンツ」など、暑い季節を快適に過ごすためのアイテムを豊富にラインナップ。また、阪急うめだ本店先行販売アイテムやPOP-UP STORE初登場アイテムも多数ご用意しております。

Special Event

[1] POP-UP STORE 限定ノベルティ

夏に嬉しいPOP-UP STORE限定の特別なノベルティイベントを実施いたします。

EVENT 1

18,000 円（税込）以上のご購入で「スポーツタオル」をプレゼント



EVENT 2

35,000 円（税込）以上のご購入で「andar コンパクトアンブレラ (晴雨兼用)」をプレゼント

EVENT 3

50,000 円（税込）以上のご購入で「デイリーショッパーバッグ」をプレゼント

EVENT 4

メンズアイテムのご購入で「メンズ クラシックソックス」をプレゼント

[2] andar kids (アンダールキッズ)

伊勢丹新宿店でも注目を集めた「andar kids（アンダール キッズ）」も登場。

カラフルで可愛らしく、元気な印象を添えるデザイン展開。動きやすさと可愛らしさを兼ね備え、バレエやダンスなどのアクティブシーンから、普段使いしやすいデイリーアイテムまで幅広くご用意しています。

会社概要

andar（アンダール）は、2006年に韓国で創立されたテクニカルアスレジャーブランドです。韓国国内に約66店舗を展開し、日本、シンガポール、オーストラリアなどグローバル市場にも進出しています。自社開発センター「andar AI Lab」を拠点に独自の機能性素材の開発を行い、洗練されたデザインと体型を美しく引き立てるパターン設計を強みとしています。また、プレミアムストレッチ素材で知られるThe LYCRA Company（ライクラカンパニー）と韓国唯一のパートナーシップを締結。2025年には韓国ファッション大賞において大統領表彰を受賞しました。

【公式オンラインストア】

https://andar-jp.com/

【公式SNS】

Instagram: https://www.instagram.com/andar_jp/

X: https://x.com/andar_japan

LINE: https://page.line.me/878gwyss

《取材に関するお問合せ》

Email: andarjp_b2b@andar.co.kr