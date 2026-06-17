【開催報告＆次回告知】マレーシア＆日本の小学生が繋がり一緒に考えるSDGs つくろう！守ろう！ボルネオゾウの未来2026

■イベント内容

特定非営利活動法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン

ボードゲーム、動物ジェスチャーゲーム、〇×クイズなどを通じて、楽しみながらボルネオゾウが直面する生息地の減少や人との共存という課題を学びます。マレーシアの小学生と一緒に「どうすればボルネオゾウと人間は共存できるか」を考え、出し合ったアイデアは、2026年8月12日「世界ゾウの日」 に各参加動物園にて展示予定です。

報告

第1回 終了しました

ワークショップの冒頭では、マレーシアの子どもたちが「おはようございます！」、日本の子どもたちが「Selamat pagi！」とお互いの言葉で挨拶を交わし、画面越しの交流がスタート。

体を使った動物ジェスチャーゲームで緊張がほぐれると、終盤にはボルネオゾウの未来についてたくさんのアイデアが飛び出しました。

フラミンゴゾウ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113260/table/11_1_d76b9b31e4c6e84cd57df8a9f903b174.jpg?v=202606170852 ]

告知

第2回

第3回

■参加方法

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113260/table/11_2_23944023af3bbd8eff12482f76bca674.jpg?v=202606170852 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/113260/table/11_3_92ac92a7376f381773f834f82075b450.jpg?v=202606170852 ]- 参加申込方法・申込締切日：各動物園によって異なります。 お近くの動物園のホームページよりご確認ください。