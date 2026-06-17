【田辺留依】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年6月17日（水）より、声優・田辺留依さんの限定コラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて発売決定！田辺さんの趣味である「カメラ」をテーマに、クラシカルなカメラを手にした大人可愛いモノトーンコーデの撮り下ろし実写カットと、カメラを持ったキュートな描きおろしオリジナルデフォルメイラストを使用したグッズが登場。

フィルムカメラのようなレトロでエモい、世界観たっぷりのビジュアルに仕上がっています！中でも、街中でのナチュラルな表情を凝縮した「ZINE（ミニフォトブック）」や、「フィルム風カード」はファン必見の注目アイテム。

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて、受注生産でお届けします。

【商品詳細】

■ZINE \2,200（税込）

【素材】

コート紙

【サイズ】

約210mm×297mm

■クリアファイル \1,100（税込）

【素材】

PP

【サイズ】

H29.7cm×W21cm

■フィルム風カード \1,200（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H8cm×W3.5cm

■アクリルフィギュア 全3種 各\2,300（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

H10cm×W10cm

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

H5.5cm×W4.6cm

■ステッカー 全3種 各\660（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

最大約H6.1cm×W4.8cm

■缶バッジ 全3種 各\660（税込）

【素材】

紙+ブリキ

【サイズ】

5.7cm

【受注期間】

2026年6月17日（水）17：00～2026年7月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年8月中旬～8月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22369

【関連リンク】

▼『田辺留依』公式X

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