【大阪府・泉南市】 開催10周年を迎える泉州最大級の夏祭り大阪泉州夏祭り2026年開催についてのお知らせ

株式会社TryHard Japan

株式会社 TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limitedの子会社）は、2026年8月22日（土）、SENNAN LONG PARK（センナンロングパーク）にて「大阪泉州夏祭り2026」を開催いたします。本リリースでは、会場内で実施する10周年記念企画、会場全体の概要ならびに出演アーティスト第1弾についてお知らせいたします。

2017年の初開催から本年で10周年を迎えます。記念すべき節目となる今年は、「SBI舞花火」と「SBI MUSIC CIRCUS」を中心に、花火・音楽・食が融合する過去最大級の泉州夏祭りとして開催いたします。

昼は音楽ライブやグルメを楽しみ、夕暮れには海辺のロケーションを満喫し、夜は花火が泉州の夜空を彩る。



世代を問わず一日を通して楽しめる、泉州ならではの夏の祭典をお届けします。

■開催10周年記念企画10号玉10玉の競演

開催10周年を記念し、全国10社の煙火会社による特別企画を実施いたします。

各社が趣向を凝らして製作した10号花火を1発ずつ持ち寄り、計10玉の特別プログラムを実施。花火師ごとの個性や技術の違いを一夜で楽しめる、開催10周年だからこそ実現した特別企画です。

また本年は、花火、音楽、フードなど多彩なコンテンツを展開し、発数、演出規模、コンテンツ規模、来場者規模において泉南史上最大規模への挑戦となります。

■SBI舞花火

泉州夏祭りのメインコンテンツとして開催される「SBI舞花火」。

大阪湾を舞台に、海上から打ち上がる花火が泉州の夜を華やかに彩ります。開催10周年記念企画とともに、これまで以上にスケールアップした花火演出を予定しております。

SBI舞花火in大阪・泉南イベントページ

https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/sennan

◼︎注意事項

SBI舞花火は有料エリアからのみ最高の視聴覚体験が可能な演出となっており、花火の美しさと迫力を最大限にお楽しみいただけます。安全運営を実現すべく、側面や後方からのご観覧は制限いたしますので予めご了承ください。ご入場いただく皆様に、特別な場所で最高の花火ショーをお楽しみ頂けるよう全力で努めて参りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※団体様をはじめ、場合によっては左右ではなく前後の並びになる可能性もございます。予めご了承くださいませ。

◼︎SBI MUSIC CIRCUS

大阪泉州夏祭り10周年を彩る音楽コンテンツとして、「SBI MUSIC CIRCUS」を同日開催いたします。

今年は幅広い世代が楽しめるPOPSアーティストを中心にラインナップを構成。

第1弾出演アーティストとして、

・ベリーグッドマン

・MINMI

・NMB48

（出演メンバー：青原優花 池帆乃香 石山千尋 泉綾乃 板垣心和 岡腰星来 坂下真心 坂田心咲 桜田彩叶 新澤菜央 龍本弥生 平山真衣 三鴨くるみ 芳賀礼 田中美空 田中れい）

・山崎夢羽

の出演が決定いたしました。



開催10周年を迎える大阪泉州夏祭りを彩る第1弾アーティストとして、世代を超えて楽しめるライブパフォーマンスをお届けします。

SBI MUSIC CIRCUS OSAKA イベントページ

https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/osaka

◼︎フードエリア

会場内には音楽フェスエリア、花火エリア合わせて30店舗のキッチンカーや飲食ブースが出店。

泉州エリアの魅力を感じられるグルメをはじめ、夏祭り気分を盛り上げる多彩なフードをご用意いたします。花火や音楽とともに、食の魅力もお楽しみください。

◼︎会場全体MAPについて

会場内には、

・SBI舞花火観覧エリア

・SBI MUSIC CIRCUSエリア

・フードエリア

などを配置し、一日を通してお楽しみいただける会場構成となっています。

■チケットについて

大阪泉州夏祭り2026では、お客様の楽しみ方に合わせて各種チケットをご用意しております。

【SBI MUSIC CIRCUS】

早割：【一般】5,500円（税込）【小中学生】2,750円（税込）※2026年7月9日（木）迄

前売り：【一般】 7,500円（税込）【小中学生】3,750円（税込）

音楽ライブを中心に楽しみたい方へ。

フェスエリア前方でライブを楽しみながら、夜には会場内で花火もご観覧いただけます。

※花火観覧席は付属しません。

【SBI舞花火】

パイプ椅子A席以上

早割：【一般】 6,600円（税込）～ ※2026年6月25日（木）迄

前売り：【一般】7,700円（税込）～

対象券種

・ソファーVIP

・PREMIUM

・ペアシート

・パイプ椅子S、A

・カメラ撮影エリア

・車椅子席・介助者席

花火観覧席に加え、SBI MUSIC CIRCUSエリアの後方エリアもご利用いただけます。

昼は音楽、夜は花火と、泉州夏祭りを一日満喫したい方におすすめです。

以下のお席は音楽フェスエリアへは入ることができません。

パイプ椅子B席

早割：【一般】5,500円（税込）【小中学生】2,750円（税込）※2026年6月25日（木）迄

前売り：【一般】6,600円（税込）【小中学割】3,300円（税込）

砂浜に設置されたパイプ椅子席です。正面から迫力のある花火演出をゆったりご鑑賞いただけます。

レジャーシート自由席

早割：【一般】4,400円（税込）【小中学生】2,200円（税込）※2026年6月25日（木）迄

前売り：【一般】5,500円（税込）【小中学生】2,750円（税込）

指定エリア内お好きな位置で専用レジャーシートを用いて、花火を気軽にお楽しみいただけるお席です。

■今後の発表予定

今後は

・ドローンショー詳細

・追加出演アーティスト

・タイムテーブル

などを順次発表予定です。

■最後に

泉州の夏とともに10年にわたり歩みを重ね、地域の皆様に支えられてきた大阪泉州夏祭りは、本年、開催10周年という節目を迎えます。

10周年を記念して花火・音楽・食が融合した過去最大級の夏祭りとして開催いたします。

本イベントでは、泉州の魅力を一堂に集めた特別な一日を通じて、これからの10年へとつながる新たな夏の思い出をお届けいたします。

この夏、皆様と泉州でお会いできることを心より楽しみにしております。

■イベントの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/504_1_dab50813d28e57562a2716a6aa5c25a6.jpg?v=202606170951 ]

大阪泉州夏祭りは、2017年に大阪府泉南市で誕生した、花火・音楽・食を融合した夏のエンターテインメントイベントです。

大阪湾を望むSENNAN LONG PARKを舞台に、「SBI舞花火」や「SBI MUSIC CIRCUS」をはじめとする多彩なコンテンツを展開し、地域内外から多くの来場者を迎えてきました。

開催10周年を迎える2026年は、「泉州の夏とともに10年。」をテーマに、全国10社による10号花火の特別企画「10社10玉の競演」、音楽ライブ、フードエリアなどを通じて、過去最大級の夏祭りを目指します。

これからも泉州の魅力を発信し、人々が集い、感動を共有できる夏の風物詩として、新たな価値創造に挑戦してまいります。

■会社概要

【株式会社SBI MUSIC CIRCUS】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/504_2_60826756a0b7ac24963bbdb7281d70dc.jpg?v=202606170951 ]

株式会社SBI MUSIC CIRCUSは、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに掲げ、国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、関西最大級の花火大会「SBI舞花火」などを手掛けています。

これまでの10年間で、主催イベントの累計動員数は約65万人を突破し、国内外から1,000人（100組）以上のアーティストが参加してまいりました。当社は単なるイベント運営に留まらず、企画・制作から運営までを一気通貫で行うことで、唯一無二の熱狂的な体験を創出しています。

従来の地方創生や文化復興は、建築物などの「モノ」づくりが中心でした。しかし、コンテンツを丸ごと誘致可能な「SBI MUSIC CIRCUS」であれば、国内外から地域へ人を呼び込み、リピーターを創出することが可能です。私たちは、音楽・花火・食・ファッション・自然を融合させた体験を通じて「コト」から「経済効果」を生み出し、地域経済の循環と発展に寄与してまいります。

■会場について

SENNAN LONG PARK

関西国際空港の対岸に位置する、関西最大級の交流・レクリエーションスポットである「SENNAN LONG PARK」は、高さ15.5mの高所アスレチックをはじめ、スケートボードパークやサッカーグラウンドを備えた「アクティビティエリア」、ビーチをイメージしたBBQ場やテラス席の飲食店が並ぶ「コミュニティエリア」、岡田浦漁港との連携により地元食材を楽しめる「マルシェエリア」、ヴィラ型宿泊施設を備えた「グランピングエリア」の4つのエリアで構成され、スポーツ・食・レジャー等を一日通して楽しめる場所です。

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）