Jトラストが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

Jトラスト株式会社（代表取締役社長：藤澤 信義、東証スタンダード：証券コード 8508）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を、Jトラスト連結子会社の経営指標（KPI）突破を記念した特別株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

Jトラスト適時開示：https://media.jt-corp.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/18010118/2026061701.pdf

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/331_1_04ec3b5585ec0e99b2e8f8ef6b1f5f8a.jpg?v=202606170951 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/331_2_90ffafb431aa1d3208eb69eee62656b9.jpg?v=202606170951 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp