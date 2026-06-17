「女子高生ミスコン2026」と「JCミスコン2026」が原宿発アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」と初の連携

株式会社with t

「日本一かわいい女子高生」と「日本一かわいい女子中学生」を決定する国内最大級のコンテスト「女子高生ミスコン」「JCミスコン」を主催する株式会社with t（本社：東京都、代表取締役：宮城啓太）は、原宿発の“KAWAII”カルチャーを世界へ発信するアソビシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中川悠介）が運営する「KAWAII LAB.」と連携し、特別賞『カワラボ賞』を新設することをお知らせいたします。

カワラボ賞の受賞者には、アソビシステムが展開するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」の育成組織「KAWAII LAB. MATES（カワイイラボメイツ）」への参加権が付与されます。その対象はファイナリストにとどまらず、惜しくもファイナリスト入りを逃したベスト500通過者にも、同様のチャンスが開かれているのが大きな特長です。

〈エントリーは下記よりどうぞ〉

▼女子高生ミスコンへの応募はこちら

https://liff.line.me/2006594392-VR7gOZlZ/landing?follow=%40286zhkxt&lp=8Si3Ev&liff_id=2006594392-VR7gOZlZ(https://liff.line.me/2006594392-VR7gOZlZ/landing?follow=%40286zhkxt&lp=8Si3Ev&liff_id=2006594392-VR7gOZlZ)

▼JCミスコンへの応募はこちら

https://liff.line.me/2006587411-zRxgBJMB/landing?follow=%40149hrtvi&lp=cpqnIx&liff_id=2006587411-zRxgBJMB(https://liff.line.me/2006587411-zRxgBJMB/landing?follow=%40149hrtvi&lp=cpqnIx&liff_id=2006587411-zRxgBJMB)

連携の背景

▼女子高生ミスコン（JKミスコン）とJCミスコンについて

「女子高生ミスコン」は、2012年に関東エリア限定の大会として産声を上げ、以来「日本一かわいい女子高生を、みんなで選ぶ」というコンセプトのもと、毎年進化を続けてきました。2015年からは全国規模に拡大。現在はLINEエントリーを入口に、Instagram・X・TikTokといったSNSを活用した審査を取り入れるなど、Z世代の等身大のカルチャーに寄り添った運営が支持を集め、毎年約4.3万人以上が応募する国内最大規模のJKコンテストへと成長しています。JCミスコンは女子高生ミスコンを踏襲する形で2017年からスタートしており、これまでに多数のタレント・モデル・女優を輩出してきた、エンタメ業界における登竜門的存在です。

▼KAWAII LAB.（カワイイラボ）について

「KAWAII LAB.」は、アソビシステムが2022年に立ち上げたアイドルプロジェクトです。「原宿から世界へ」をスローガンに掲げ、日本の"カワイイ"をグローバルに発信できるアイドルの育成・輩出を目指しています。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETなど、世界各地で注目を集めるグループを次々と生み出し、アイドル文化の新たな地平を切り開いてきました。「KAWAII LAB. MATES」は、そのKAWAII LAB.における次世代の才能を発掘・育成する組織であり、将来の主要デビューを見据えてボーカル・ダンス・表現力を磨く場となっています。

両社は「才能の発掘」と「世界へ羽ばたくカワイイの育成」という共通のビジョンのもと、今回の連携に至りました。

「カワラボ賞」概要

▼選出対象

本連携では、カワラボ賞の選出対象として2つのパターンをご用意しています。

＊ファイナリスト

グランプリ発表イベントで「カラワボ賞」を新設、当日「カワラボ賞」に選ばれた方は、「KAWAII LAB. MATES」への参画が内定します。

選出人数：1名以上

※該当者なしの場合もあります。

＊ベスト500通過者（ファイナリスト選外）

惜しくも、ファイナリストに残れなかったエントリー者の中からも「KAWAII LAB. MATES」になれるチャンスがございます。

選出人数：上限なし

※該当者なしの場合もあります。

ファイナリストは全国から集まった応募者が幾重もの審査を突破した実力者たち。また、ベスト500はファイナリストに惜しくも届かなかったものの、類まれな個性・魅力を持つ原石が揃います。KAWAII LAB.はこの2つの層から、独自の目線で「KAWAII LAB.MATES」加入候補者を選出できます。

▼特典

カワラボ賞受賞者には、「KAWAII LAB. MATES」への参加権が付与されます。「KAWAII LAB. MATES」では、ボーカル・ダンスをはじめとした各種レッスンを受講しながら、将来のアイドルデビューを目指すことができます。

「アイドルになりたい」「芸能の世界に興味がある」--その気持ちが少しでもあるなら、このコンテストがその夢への入口になるかもしれません。まずは下記よりエントリーを。

▼女子高生ミスコンへの応募はこちら

https://liff.line.me/2006594392-VR7gOZlZ/landing?follow=%40286zhkxt&lp=8Si3Ev&liff_id=2006594392-VR7gOZlZ(https://liff.line.me/2006594392-VR7gOZlZ/landing?follow=%40286zhkxt&lp=8Si3Ev&liff_id=2006594392-VR7gOZlZ)

▼JCミスコンへの応募はこちら

https://liff.line.me/2006587411-zRxgBJMB/landing?follow=%40149hrtvi&lp=cpqnIx&liff_id=2006587411-zRxgBJMB(https://liff.line.me/2006587411-zRxgBJMB/landing?follow=%40149hrtvi&lp=cpqnIx&liff_id=2006587411-zRxgBJMB)

コメント

株式会社with t 代表取締役 宮城啓太

「女子高生ミスコン」「JCミスコン」は創設以来、数多くの才能をエンタメ業界へ送り出してきました。今回、「原宿から世界へ」を掲げるアソビシステムさんとともに『カワラボ賞』を新設できることを、大変光栄に思います。ファイナリストはもちろん、ベスト500の原石たちにも世界へ羽ばたく扉が開かれることで、コンテストの持つ可能性がさらに広がると確信しています。

アソビシステム株式会社 代表取締役 中川悠介

日本全国から4.3万人以上が集まる「女子高生ミスコン」は、まさに次世代の才能が眠る場所です。KAWAII LAB.が大切にしてきた「スキルだけではない、その人にしかない魅力」を見つけ出す視点で、「KAWAII LAB.MATES」に加わる新たな仲間を探していきたいと思います。ともに「KAWAII」の未来を世界へ届けましょう。

今後のスケジュール（予定）

会社概要

- 応募・1次審査期間：2025年12月1日~ JK 2026年7月30日 / JC 2026年8月6日- ベスト500 参加者発表：JK 2026年8月7日 / JC 2026年8月14日- - ベスト500審査期間：JK 2026年8月7日~8月16日 / JC 2026年8月14日~8月23日- ベスト100進出者発表：JK 2026年8月19日 / JC 2026年8月26日- - ベスト100審査期間：JK 2026年8月27日~9月23日 / JC 9月3日~9月27日- ファイナリスト発表：2026年9月- グランプリ決定イベント・カワラボ賞発表：2026年11月- KAWAII LAB. MATES 活動開始：未定

会社名：株式会社 with t

所在地：東京都渋谷区神宮前６丁目１９－１４ 神宮前ハッピービル8F

代表取締役：宮城啓太

事業内容：女子高生ミスコン・JCミスコン等の企画・運営

URL：https://with-t.co.jp/

会社名：アソビシステム株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前２丁目２６－８

代表取締役：中川悠介

事業内容：タレントマネジメント、イベント企画・制作、メディア運営 ほか

URL：https://asobisystem.com/

お問い合わせ

株式会社with t ミスコン・ミスターコン実行委員会

公式LINEに友達追加して、お問合せください。

- 女子高生ミスコン公式LINE

https://liff.line.me/2006594392-VR7gOZlZ/landing?follow=%40286zhkxt&lp=8Si3Ev&liff_id=2006594392-VR7gOZlZ(https://liff.line.me/2006594392-VR7gOZlZ/landing?follow=%40286zhkxt&lp=8Si3Ev&liff_id=2006594392-VR7gOZlZ)

- JCミスコン公式LINE

https://liff.line.me/2006587411-zRxgBJMB/landing?follow=%40149hrtvi&lp=cpqnIx&liff_id=2006587411-zRxgBJMB(https://liff.line.me/2006587411-zRxgBJMB/landing?follow=%40149hrtvi&lp=cpqnIx&liff_id=2006587411-zRxgBJMB)

株式会社with t 広報担当 山田

E-mail：yamada@with-t.co.jp