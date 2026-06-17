くまモンと行く、夏の大冒険。「くまモンアドベンチャー号」7月4日（土）運行開始

九州旅客鉄道株式会社

JR九州は、熊本デスティネーションキャンペーンの開幕に合わせ、7月4日（土）より「くまモンアドベンチャー号」の運行を開始します。運行初日には、初便（キハ200形臨時列車）の到着駅である八代駅では肥薩おれんじ鉄道株式会社の協力のもと、両社の「くまモンのラッピング列車」が並んで停車する特別連携が実現します。この共演がみられるのは7月4日（土）当日限りです。

くまモンと一緒に、この夏ならではの「大冒険」をぜひお楽しみください。

１ キハ200形（在来線）出発式の開催

- 開催日時：７月４日（土）14時25分頃より- 会場：熊本駅２番のりば ※混雑状況によりご見学できない場合があります。- ゲスト：熊本県営業部長兼しあわせ部長 くまモン- 臨時列車の主な停車駅と時刻（熊本駅～八代駅の各駅に停車します）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1244_1_83d507c1232169e35ae41d44cbc5dc13.jpg?v=202606170951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1244_2_165176a3612688e1a061fd5ff568c795.jpg?v=202606170951 ]

※普通乗車券・定期乗車券等をお持ちであれば、どなたでもご乗車いただけます。

２ 八代駅での両社連携 ～当日限りの特別共演～

初便の到着駅である八代駅では、肥薩おれんじ鉄道の同駅に入線し、両社の「くまモンのラッピング列車」が並んで停車します。

並列停車時刻：15時23分頃～15時42分頃

３ 800系（新幹線）出発式の開催

４ 「くまモンアドベンチャー号」デジタルチェックインラリー

- 開催日時：７月18日（土）10時05分頃より- 会場：熊本駅12番のりば- ゲスト：熊本県営業部長兼しあわせ部長 くまモン

JR九州・熊本電鉄・肥薩おれんじ鉄道の「くまモンのラッピング列車」を追いかけ、デジタルコレクションを集める大冒険！

- 期 間：７月４日（土）～12月31日（木）- 参加方法：JR九州アプリ（要WEB会員登録）で車内の２次元コード読み取り- 特 典：「デジタルコレクション」＋「記念乗車証」クーポンを付与- 特典配付：くまモンダンジョン（熊本市中央区桜町3番10号※サクラマチクマモト内）※受取はくまモンダンジョン営業時間内に限ります。- 記念乗車証のデザイン※デザインは変更となる場合があります。

詳細は専用HP（https://www.jrkyushu.co.jp/train/kumamoto-dc/）をご確認ください。

（参考）快速「くまモンアドベンチャー号」（全車指定席）の運行について

夏休み期間中の平日を中心に熊本⇔阿蘇・宮地間に快速「くまモンアドベンチャー号」を運行します。今年の夏休みは「くまモンアドベンチャー号」に乗って大冒険の旅を！

- 運行日：７月21日～24日、27日～31日、８月３日～７日、17日～21日、24日～28日- 区 間：熊本～阿蘇・宮地（１往復）※全車指定席- 各停車駅の時刻[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1244_3_1b6cac55d66de574e60df2a99a74be4b.jpg?v=202606170951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1244_4_f73ed26d33c76858e37525b0a34786c5.jpg?v=202606170951 ]

※普通乗車券等の他に座席指定券（530円）が必要となります。