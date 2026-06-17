6/18(木)13:00より、mini Instagram Liveをドクターリセラ公式アカウントにて配信！deep2031について徹底解説！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラ公式Instagramアカウントにて、6月18日(木)13:00より、mini Instagram Liveを開催いたします。

今回は、6月1日(月)に発売したばかりの、気になる赤ら肌を優しくうるおす、新製品「deep2031 バリアジェル(https://deep2031.com/shop/products/001010026?utm_source=deep2031&utm_medium=20260601_bg-a-01&utm_campaign=PRTIMES)」を中心に、敏感肌に寄り添うセルフケアブランドdeep2031について、徹底解説！

テクスチャー紹介やブライトニングマスク(https://deep2031.com/shop/products/001010024)の実践など、ライブならではのリアルな情報をお届けします。

さらに、視聴者限定で製品が当たるキーワードクイズ企画も開催し、正解者の中から抽選で5名様へ、医薬部外品シートマスクの「deep2031 ブライトニングマスク(https://deep2031.com/shop/products/001010024)(3枚入)」をプレゼントいたします。

応募方法は、ライブ終了後「ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))」のプロフィールに記載の専用応募フォームよりご応募いただけます。

キーワードはライブ内で発表されますので、お見逃しなく！

ファンデーションやフィルターは一切なしで輝く素肌を、ぜひその目でご覧くださいませ。

※イメージモデル 田中 真琴さんのご出演はございません

Instagram Live 概要

■日程

2026年6月18日(木)13:00～



■ライブ内容

・deep2031(https://deep2031.com/shop)とは？

・deep2031 ラインナップ(https://deep2031.com/shop/pages/pickup)

・deep2031 バリアジェル(https://deep2031.com/shop/products/001010026?utm_source=deep2031&utm_medium=20260601_bg-a-01&utm_campaign=PRTIMES)

・プレゼントが当たる！キーワードクイズ企画



■配信アカウント

・ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))

・ドクターリセラ公式TikTokアカウント(@dr_recella(https://www.tiktok.com/@dr_recella))

■出演者

・Recella Models(リセラモデルズ)(https://www.instagram.com/recella_models/)

※イメージモデル 田中 真琴さんのご出演はございません

新製品

バリアジェル

容量：50mL

価格：5,940円(税込)

不安定な肌をすこやかに保護する敏感肌(※3)向けの整肌ジェル。

配合成分のセラミドとローヤルゼリータンパクが、外部刺激から肌を守り、次世代CICA(※4)に含まれる植物由来エクソソームが内側のサポートと肌環境を整え、日々のスキンケアを安定させます。

水溶性のジェルで、ベタつかずスーとなじみ、次に使うクリームの浸透(※5)も妨げません。

季節の変わり目や環境変化で肌がゆらぎやすく、トラブルを繰り返す大人敏感肌の方におすすめです。

(※3)すべての方にアレルギー、皮膚刺激がおこらないというわけではありません

(※4)ツボクサ由来の植物エクソソーム(整肌成分)のこと

(※5)角質層まで

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/001010026?utm_source=deep2031&utm_medium=20260601_bg-a-01&utm_campaign=PRTIMES

プレゼント製品

ブライトニングマスク

容量：1枚入／5枚入

価格： 990円(税込)／4,840円(税込)

メラニンの生成を抑え、シミやソバカスを防ぐ効果が認められている有効成分ナイアシンアミド(※6)を配合した医薬部外品シートマスク。

美白(※7)とシワ改善を叶え、透明感(※8)とハリのある肌へと導きます。

肌に負担の少ない成分のみを使用した、低刺激製法を実現し、肌にしっかりと潤いを与え、敏感肌の方も安心してご使用いただけます。

(※6)美白成分

(※7)メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

(※8)うるおいによる

詳細はこちら :https://deep2031.com/shop/products/001010024

deep2031とは

約9万人(※9)をノーファンデーション(※10)の素肌に導いたドクターリセラから、初のセルフケアブランドとして2021年10月に誕生。

特徴は、1,500m以深(日本最深(※11))の海洋深層水と多種の発酵成分を製品ごとの目的に合わせて配合(※12)。

敏感肌の方にもご使用いただけるよう、肌に負担となりうるものは使っていません。

誰でもエステティシャンのように丁寧なスキンケアができるテクスチャーにもこだわりました。

環境へも配慮した容器を採用し、CO2やプラスチック量の削減にも取り組んでいます。

(※9)2026年2月末時点

(※10)日焼け止めとお粉のみを使った肌の状態のこと

(※11)海洋深層水を基剤とする日本の化粧品の中でdeep2031は取水深度がNo.1(深度1,500m・2021年10月時点)

調査方法：デスクリサーチ及びヒアリング調査

調査期間：2021年8月5日～8月17日

調査概要：「海洋深層水基剤化粧品の採水深度」に関する実績状況

調査実施：株式会社ショッパーズアイ

比較対象企業：日本国内で海洋深層水基剤化粧品を発売している38社

(※12)ブライトニングセラムとブライトニングマスクは、医薬部外品のため海洋深層水を配合しておりません

deep2031公式サイト :https://deep2031.com/shopdeep2031公式Instagram :https://www.instagram.com/deep2031_skincare/deep2031公式TikTok :https://www.tiktok.com/@deep2031_skincare

Recella Models(リセラモデルズ)とは

ドクターリセラ社員10名で構成された、美肌と美意識の持ち主であるインフルエンサーチームです。

InstagramやTikTokにて、役立つ美容情報を日々発信しております。

Instagram :https://www.instagram.com/recella_models/TikTok :https://www.tiktok.com/@dr_recella

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※13)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※13)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「りせらのしずく(https://www.dr-recella.com/cosme/product/recella-shizuku/)」、無添加(※14)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※13)2026年2月末時点

(※14)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/