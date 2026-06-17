第39回子ども食堂『VOLTERSKITCHEN』

熊本バスケットボール株式会社

VOLTERSKITCHEN 過去の実施の様子

いつも熊本ヴォルターズへ熱いご声援をいただきありがとうございます。

今シーズン最後の子ども食堂『VOLTERSKITCHEN』のお知らせです。



日時:2026年6月20日(土)11:00～14:00 ※13:30オーダーストップ

場所:株式会社丸菱ホールディングス敷地内会場

（〒861-2241 熊本県上益城郡益城町宮園88）



食事：ドライカレー (中学生以下子ども無料・大人500円)



参加: 保坂晃毅選手・澤邉圭太選手・ぼるたん・スタッフ

※コンディションの関係で一部の選手は不参加となる可能性がございます

保坂晃毅選手澤邉圭太選手



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■VOLTERSKITCHENの利用者は累計4,400人を突破！みらいチケットを活用し、お子様無料招待！

熊本ヴォルターズが地域共生・社会貢献活動の一貫として運営する

子ども食堂『VOLTERS KITCHEN 』は、2022年10月のオープン以来、地域の子どもたちへ食と笑顔を届ける活動を続けてまいりました。

回を重ねるごとに支援の輪は広がり、これまでの累計は4,400人を超えています。



今回は、社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会を通じてひとり親家庭の子どもさんを無料招待。こちらは”みらいチケット”を利用し実現しています。

みらいチケット

『みらいチケット』とは

VOLTERS KITCHENに来店されたお客様が200円で購入し、次に来る子どもの食事代を募金できるチケットです。今シーズンだけでも91枚販売し、企業様からの協賛金とともに中学生以下のお子様たちの無料招待の原動力となっています。