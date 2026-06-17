【紀ノ国屋】爽やかな色合い、メッシュ素材のポーチに焼菓子が入った「メッシュスイーツポーチ」が新登場！

夏らしい軽やかなメッシュ素材を使用した「メッシュスイーツポーチ」

株式会社紀ノ國屋

中身が見やすく通気性の良いメッシュ素材のポーチは、コスメやモバイルグッズ、文房具などの小物収納に便利なサイズ。日常使いはもちろん、旅行やレジャーなど幅広いシーンで活躍します。

2026年6月15日（月）より、紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）にて販売しております。

紀ノ国屋の人気焼き菓子3種を詰め合わせ

ポーチの中には、サクッとした食感が楽しめる「スペシャルクッキー」、香ばしいアーモンドの風味が広がる「ポルボローネ」、しっとりと焼き上げた「バウムクーヘン（プレーン）」をセットしました。

ティータイムのお供としてはもちろん、気軽に贈れるギフトにもぴったりです。

カラーは全6色をラインアップ

ビビッドオレンジ、ビビッドピンク、クリームホワイト、ネイビーブルー、スカイブルー、サンドグレーの全6色をご用意。お好みや用途に合わせてお選びいただけます。

ビビッドオレンジビビッドピンククリームホワイト

ネイビーブルースカイブルーサンドグレー

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 メッシュスイーツポーチ

■販売価格：各1セット\1,663（税込）

■セット内容：メッシュスイーツポーチ 1枚、スペシャルクッキー 80g、ポルボローネ 4個入、バウムクーヘン（プレーン）1個

■カラー：ビビッドオレンジ、ビビッドピンク、クリームホワイト、ネイビーブルー、スカイブルー、サンドグレー

■ポーチのサイズ：約縦15×横20×マチ7.5cm

■販売店舗：紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）

※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。

▼公式オンラインストア 商品ページはこちら▼

https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26su-meshsweets

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