【紀ノ国屋】爽やかな色合い、メッシュ素材のポーチに焼菓子が入った「メッシュスイーツポーチ」が新登場！
夏らしい軽やかなメッシュ素材を使用した「メッシュスイーツポーチ」
中身が見やすく通気性の良いメッシュ素材のポーチは、コスメやモバイルグッズ、文房具などの小物収納に便利なサイズ。日常使いはもちろん、旅行やレジャーなど幅広いシーンで活躍します。
2026年6月15日（月）より、紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）にて販売しております。
紀ノ国屋の人気焼き菓子3種を詰め合わせ
ポーチの中には、サクッとした食感が楽しめる「スペシャルクッキー」、香ばしいアーモンドの風味が広がる「ポルボローネ」、しっとりと焼き上げた「バウムクーヘン（プレーン）」をセットしました。
ティータイムのお供としてはもちろん、気軽に贈れるギフトにもぴったりです。
カラーは全6色をラインアップ
ビビッドオレンジ、ビビッドピンク、クリームホワイト、ネイビーブルー、スカイブルー、サンドグレーの全6色をご用意。お好みや用途に合わせてお選びいただけます。
ビビッドオレンジ
ビビッドピンク
クリームホワイト
ネイビーブルー
スカイブルー
サンドグレー
《商品概要》
■商品名：紀ノ国屋 メッシュスイーツポーチ
■販売価格：各1セット\1,663（税込）
■セット内容：メッシュスイーツポーチ 1枚、スペシャルクッキー 80g、ポルボローネ 4個入、バウムクーヘン（プレーン）1個
■カラー：ビビッドオレンジ、ビビッドピンク、クリームホワイト、ネイビーブルー、スカイブルー、サンドグレー
■ポーチのサイズ：約縦15×横20×マチ7.5cm
■販売店舗：紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）
※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。
▼公式オンラインストア 商品ページはこちら▼
https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26su-meshsweets
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