【水族館に恐竜出現！？】地元発見の幻の恐竜「鳥羽竜」の実物化石を限定公開！鳥羽水族館で夏の企画展「ジュラシックアクアリウム」7/18より開催

株式会社鳥羽水族館

三重県鳥羽市の「鳥羽水族館」（代表取締役社長：中村文哉）は、2026年7月18日（土）から9月27日（日）までの期間、夏休みの特別企画展「ジュラシックアクアリウム ～鳥羽の古代生物たち～」を開催します。本展は、地元・鳥羽市で発見された竜脚類恐竜「鳥羽竜（トバリュウ）」の実物化石の特別展示をはじめ、白亜紀から姿を変えず現代に生きる4種類の古代魚や大型トカゲの生体展示、最新のデジタル技術を用いて「もしも鳥羽水族館が恐竜を飼育するなら」をテーマにしたユーモアあふれる映像演出など、子どもから大人まで「学びと驚き」を体験できるエデュテインメント企画です。

【 期 間 】2026年7月18 日（土）～ 2026年9月27日（日）

【 場 所 】館内 企画展示室ほか

【 参加料 】入館料のみ（一部有料イベントあり）

1.古代を連想させる生体展示

その姿や形からまるで現代の恐竜？！と表現されることもある全長約1.5mの「ナイルオ

オトカゲ」をはじめ、恐竜が生きていたとされる白亜紀から地球上に生息するポリプテルスの仲

間やアフリカに生息するハイギョの仲間など4種類の生きものたちを展示します。※動物の状

態や諸事情により、内容の変更やイベントが中止になる場合があります。

迫力のナイルオオトカゲ

「生きた化石」アフリカハイギョ

2.太古の生きものの標本やレプリカも必見！

鳥羽で化石が発見された竜脚類の恐竜、通称「鳥羽竜」の実物化石や鳥羽産のアンモナイトの化石など普段の鳥羽水族館では見ることのできない展示をお楽しみいただけます。また、和歌山県で発見された大型海生爬虫類「ワカヤマソウリュウ」の全身復元骨格（5分の1サイズ）もお目見えし、会場を盛り上げます。

鳥羽竜の尾椎骨化石鳥羽の山中でアンモナイトが見つかっています

ワカヤマソウリュウの全身復元骨格標本

3.恐竜を鳥羽水族館で飼育したら…？！

もしも現代に古代生物たちが生き残っていたら、鳥羽水族館ではこんな風に飼育していたかもしれない！といった架空のデジタル映像をユーモアたっぷりにお届けします。

全3種ご覧いただけます

4.企画展限定グッズとソフトクリームが登場!

恐竜のイラストで有名な『ケータ』さん描き下ろしのイラストでデザインされたステッカーやアクリルキーホルダーなどを数量限定で販売します。時代を超えた生きもののコラボグッズが目白押しです。館内レストラン「ベイサイド」では個性的な形の殻をもつアンモナイトをイメージした「異常巻きアンモナイトソフト」を販売します。アップルマンゴーとバニラの爽やかさが夏にぴったりで、見た目も楽しい商品です。 【販売場所】：レストラン「ベイサイド」 【料金】：\800 (税込)

「異常巻き」なのが、ちょっとしたこだわりです

ケータさんと鳥羽水族館のコラボグッズもあります

5. 「親子化石発掘体験」

鳥羽恐竜研究振興会さまにご協力いただき、3日間限定で親子で参加できる化石発掘体験の

開催を予定しています。ハンマーやブラシを使った化石の発掘は誰もが夢中になれる宝探しの

ようなワクワク感が満載です。事前予約制となりますので、詳細は鳥羽水族館HPでご確認く

ださい。 ※発掘された化石は、研究資料になるためお持ち帰りが出来ません。予めご了承くだ

さい。

■報道関係者の皆さまへ

鳥羽水族館では、7月18日から開催する企画展について、取材を受け付けております。

取り組みの背景、現場での工夫、担当者の声など、ぜひご取材ください。会場の完成は直前となります。

・問い合わせ｜連絡先

株式会社鳥羽水族館（三重県鳥羽市鳥羽3-3-6） 担当：企画広報室

0599-25-2555（代表）

・代表取締役社長 中村文哉

「鳥羽水族館」について

1955年に開館した「鳥羽水族館（とばすいぞくかん）」は、三重県鳥羽市に位置し、伊勢志摩国立公園の海辺に面した大型水族館です。全１2ゾーンからなる見学エリアは、国内で唯一飼育しているジュゴンやラッコをはじめ、世界中の特色ある生きものたちを間近に観察できる施設です。また、アシカショーやバックヤードツアーなど各種体験も備えており、多様な滞在ニーズに対応しています。 現在は「世界一しあわせになれる水族館」というミッションを掲げ、子どもからお年寄りまで幅広いお客様に愛される水族館づくりに取り組んでいます。

公式HP：https://www.aquarium.co.jp/