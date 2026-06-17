[西日本初！] Uber Eats Japan合同会社と包括連携協定を締結しました[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市では、地域活性化の推進を図ることを目的に、Uber Eats Japan合同会社と「包括連携協定」を締結しました。

Uber Eats Japan合同会社が地方自治体と包括連携協定を締結するのは、西日本で瀬戸内市が初となります。

今後も引き続き官民連携を推進し、持続可能で魅力的な瀬戸内市の実現を目指します。

連携協定式の様子■連携協定締結に至った背景

本協定に基づく連携によって、市内の飲食店や小売店のデリバリー基盤を構築することで、運営効率化や売上向上を図りつつ、市内への飲食店誘致や、新規出店の加速という好循環を目指します。

これらの取り組みが浸透することにより、市民の皆様にとっては食の選択肢がより豊かになり、ご自宅にいながらにして、多様な外食の味を気軽に楽しめるようになります。

また、デリバリー業務を通じて「ライフスタイルに合わせて好きな時に働ける」という、副業的な雇用の機会が創出され、市民の皆様の所得向上につながることも期待できます。

今後も本市が目指す「人が集い、手取りが増えるまちづくり」を推進してまいります。

■協定の概要

【協定締結日】 令和8年6月17日

【協定内容】 ・地域活性化に関すること

・地域の暮らしの安全・安心に関すること

・その他、先端技術に関する情報交換および活用に関すること

■本件に関する問い合わせ先

岡山県瀬戸内市役所 成長戦略部地域振興推進課

電話番号：0869-22-1031

メールアドレス：chiikishinko@city.setouchi.lg.jp

岡山県瀬戸内市について

瀬戸内市は岡山県南東部に位置し、岡山市に隣接する人口約3万5千人のまちです。 岡山駅からJR赤穂線で最短21分と交通アクセスに恵まれています。 南部には穏やかな瀬戸内海が広がり、美しい多島美や「日本のエーゲ海」と称される牛窓の景観が魅力です。 温暖な気候を生かした農水産業や観光業が盛んで、官民共創による地域課題の解決や新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。

瀬戸内市公式ホームページはこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/岡山県瀬戸内市公式ホームページ