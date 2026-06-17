遠鉄グループ各社が名古屋に集結！名古屋圏の学生を対象に「合同ランチ交流会」を6月28日（日）に開催

遠州鉄道株式会社

遠州鉄道株式会社（本社：静岡県浜松市中央区旭町、取締役社長：丸山晃司）は、名古屋圏の大学に通う学生を対象に、遠鉄グループ各社が参加する「合同ランチ交流会」を開催いたします。詳細は下記のとおりです。

記

本イベントは、学生と遠鉄グループ社員が食事を囲みながら交流し、グループ各社の事業内容や働く魅力、キャリアの可能性について理解を深めていただくことを目的としています。

１．開催の背景

近年、学生の就職活動においては、業界や企業に関する情報収集の手段が多様化する一方で、企業の雰囲気や働く人の考え方など、実際に交流することで得られる情報の重要性も高まっています。また、浜松エリアからは多くの学生が名古屋圏の大学へ進学しており、そのまま進学先周辺で就職するケースも少なくありません。

本イベントでは、多くの学生が集まる名古屋で、遠鉄グループ各社と交流できる機会を提供し、仕事内容や働く魅力を発信します。

２．イベントの特徴

・食事を楽しみながら気軽に交流できる立食形式

企業説明会とは異なり、ランチを囲みながら自由に会話できる立食形式のイベントです。就職活動への不安や疑問、働くことへの考え方などを人事担当者へ気軽に相談できる環境を用意しています。

・多彩な事業・業界を一度に知ることができる

運輸、不動産、リテール、自動車販売、観光・レジャー、IT、施設管理など、地域の暮らしを支える多彩な事業を展開する遠鉄グループ各社が参加します。一度にさまざまな業界や職種に触れることができ、自身の将来のキャリアについて考える機会となります。また、夏季インターンシップへの参加を検討する学生にとっては、業界研究や企業研究の場としても活用いただけます。

３．開催概要

【名古屋会場】

■日時：2026年6月28日(日) 11時～15時

■会場：レンタルスペースALBE

(愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目3-14石原ビル)

名古屋市営地下鉄桜通線 国際センター駅 徒歩9分

■対象 大学生・大学院生（学年不問）

■内容 立食ランチ交流会・人事担当者によるパネルディスカッションほか

【浜松会場】※浜松でも同様の内容でイベントを開催します。

■日時：2026年7月11日(土) 11時～15時

■会場：遠鉄百貨店新館13階スカイテラス

(浜松市中央区旭町12-1)

JR浜松駅徒歩1分 遠鉄電車「新浜松」駅徒歩2分

■対象：大学生・大学院生（学年不問）

■内容 立食ランチ交流会・人事担当者によるパネルディスカッションほか

■参加企業一覧（※遠鉄建設・遠鉄自動車学校は浜松会場のみ参加）

4．参加予約

詳細はこちら▶ https://saiyou.entetsu.co.jp/feature/lp/lunchmeeting_group

以上

参加予約／詳細は こちら https://saiyou.entetsu.co.jp/feature/lp/lunchmeeting_group

遠鉄グループ採用ページURL https://recruit.entetsu.co.jp/