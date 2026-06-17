富士通と日本IBM、企業のデジタル変革を支えるモダナイゼーションで協業

富士通株式会社

富士通株式会社（以下、富士通）と日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、日本IBM）は、企業のデジタル変革を進め、レガシーシステムが抱える問題を解決すべく、業務システムの近代化（以下、モダナイゼーション）領域における協業を今後加速します。これは2025年9月に発表した協業の取り組みの一環となります。



企業のデジタル変革を推進する上で、モダナイゼーションは不可欠な取り組みです。モダナイゼーションの成功には、業務特性やシステム要件、アーキテクチャー特性を十分に踏まえ、最適な技術やプログラム言語を選択することが重要となります。モダナイゼーションの有効な選択肢の一つとして、既存資産のプログラム言語を新しい環境に適した言語へ変換するリライトと、アプリケーション構造を見直すことで保守性や拡張性を高めるリファクタリングが挙げられます。



本協業では、ソースコードを自動変換する富士通のソースコンバートソリューション「Fujitsu PROGRESSION（プログレッション）」、およびIBMのAIエージェント駆動型エンタープライズ向け開発支援パートナー「IBM Bob」を活用し、リライトとリファクタリングを核としたモダナイゼーションの取り組みを拡充します。富士通のメインフレームやUNIXサーバー上で稼働するCOBOLプログラムのJavaへのリライト、およびCOBOLからJavaへ変換した後のリファクタリングを対象とし、富士通の技術支援を受けながら、日本IBMが主体となりソリューションを提供します。これにより、お客様資産の単なる移行にとどまらず、デジタル変革を中長期的に支えるモダナイゼーションを共同で推進します。

背景

多くの企業において、メインフレームやUNIXサーバー上で稼働するCOBOLアプリケーションは、業務プロセスやノウハウが長年にわたり蓄積された重要な経営資産である一方、データ活用やAIの本格活用を前提としたデジタル変革を推進するためには、アプリケーションそのものを柔軟かつ拡張性の高い構造へ再設計することが不可欠となります。また、富士通がメインフレームおよびUNIXサーバーの販売・保守終了に向けたロードマップ（注1）を公表する中、次世代基盤への移行・継承は、企業にとっての喫緊の課題です。さらに、レガシー技術に精通した技術者の高齢化や人材不足により、人手に依存した従来の開発や移行手法には、品質や生産性、移行期間などの面でも限界があり課題となっています。



こうした課題に対応するため、富士通と日本IBMは、それぞれが培ってきたモダナイゼーションの知見と技術を融合し、安定運用と将来の成長を両立させるモダナイゼーションを共同で推進します。

協業内容

上記の背景を踏まえ、両社はリライトとリファクタリングを核としたモダナイゼーションの取り組みを拡充します。特に、業務やシステムの特性を精査した結果、Javaへの変換が合理的と判断される場合に、本協業ソリューションにより高い価値を発揮します。

- 「Fujitsu PROGRESSION」による高精度ソース変換富士通のソースコンバートソリューション「Fujitsu PROGRESSION」を中核に据え、富士通のメインフレームおよびUNIXサーバー上で稼働するCOBOLプログラムを、Javaなどのオープン環境に適した言語へとリライトします。富士通の豊富なナレッジを活用したリライトにより、業務ロジックの整合性や仕様との互換性を維持し、移行に伴うリスクを抑制することで、着実なシステム移行を実現します。本協業にあたり、日本IBMは富士通から「Fujitsu PROGRESSION」に関する体系的なスキルトランスファーを受け、様々なユースケースに対応可能な体制を確立しています。- AIエージェントによるモダナイゼーション支援IBM のAIエージェント駆動型エンタープライズ向け開発支援パートナー「IBM Bob」を活用し、COBOLからJavaへの変換後のコード補正とリファクタリングの自動化を通じて、従来は人手に依存しがちな業務ロジックの検証やテストなどの工程を効率的かつ高品質に実施します。リファクタリングでは、アプリケーション構造を機能ごとに分離するクリーンアーキテクチャーを取り入れた構造化が重要です。リライトによるモダナイゼーションに加え、将来の変更や機能追加にも柔軟に対応できる保守性・拡張性の高いアプリケーション構造へと業務システムを刷新し、ビジネス価値を向上するシステム基盤の構築を支援します。

富士通は、「Fujitsu Application Transform powered by Fujitsu Kozuchi」（注2）をはじめとするAIサービスを活用し、お客様のモダナイゼーションを確実かつ強力に推進しています。本協業を通じ、両社が有するソリューションおよびAI活用の知見を融合・深化させることで、富士通のメインフレームおよびUNIXサーバーのモダナイゼーションを加速させるとともに、日本国内で稼働する他社レガシーシステムのモダナイゼーションについても強力に推進していきます。



日本IBMは、富士通の技術支援を受けながら、リライトとリファクタリングによる高度なモダナイゼーション・ソリューションを提供します。お客様の業務特性やシステム要件・アーキテクチャーに細やかに対応し、デジタル変革に最適な、特定のインフラストラクチャーに依存しないハイブリッドクラウド環境上での次世代基盤へのモダナイゼーションを実現します。両社の知見と技術を融合することで、変化するビジネス環境に柔軟に対応し、持続的な価値を生み出す基盤の構築を支援します。

今後の展開

今回、両社の技術と知見を融合させ、革新的で高品質なモダナイゼーションを実現します。今後、これらの取り組みを通じて培った知見をもとに、AIをはじめとする先進的なテクノロジーにより日本社会に信頼をもたらし、モダナイゼーション・ソリューションの提供を通じて、社会の持続的な発展と変化に柔軟に対応できるシステム基盤の進化を力強く後押ししていきます。

商標について

IBM、ibm.comは、米国やその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点でのIBMの商標リストについては、ibm.com/trademarkをご覧ください。

その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈- 注1 メインフレームおよびUNIXサーバーの販売・保守終了に向けたロードマップ：富士通のメインフレームは2030年度販売終息・2035年度保守終了、UNIXサーバーは2029年度販売終息・2034年度保守終了。- 注2 「Fujitsu Application Transform powered by Fujitsu Kozuchi」：「Fujitsu Kozuchi」を活用し、既存システムのソースコードを解析し設計書を自動生成するサービス。関連リンク

富士通と日本IBM、テクノロジーを活用した共創を通じたより良い社会の実現を目指して協業検討を開始（2025年9月17日プレスリリース）(https://global.fujitsu/ja-jp/pr/news/2025/09/17-01)

本件に関するお問い合わせ

富士通株式会社

お問い合わせフォーム(https://contactline.jp.fujitsu.com/customform/csque04802/873532/?_gl=1*1qglf6*_gcl_au*MTg3Njk5Mjc0NS4xNzc5ODc2ODQ3*_ga*OTQzNzg0MTYuMTc3OTQwODEyNw..*_ga_GSRCSNXHW8*czE3ODE2NzQyMzgkbzM4JGcxJHQxNzgxNjc0Njg5JGo2MCRsMCRoMA..)

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