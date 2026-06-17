「フューネラルビジネスフェア2026」出展のお知らせ

合同会社imprimo

合同会社imprimo（本社：東京都世田谷区、代表社員：清野 絵里沙、以下「imprimo」）は、パシフィコ横浜にて2026年6月23日（火）から2日間の会期で開催される「フューネラルビジネスフェア2026」の「ペット葬祭サービス」ゾーンに出展並びに、「鼻紋ジュエリー」の展示を行うことを発表いたします。

■ 虹を渡るペットとの楽しい記憶を持ち続ける「鼻紋ジュエリー」



ペットの飼育数が15歳未満人口を上回り（※1）、家族の一員としてペットと過ごす飼育者が増えるなか、ペットが高齢化することで、ペットの終活に向けた取り組みを検討する飼い主様が年々増加傾向にあります。また、「メモリアルアイテム」など様々なアイテムを通して、家族であるペットとの思い出を大切に持ち続ける飼い主様も増加しております。



imprimoは、創業者である清野の経験をもとに、2025年より動画や写真ではなく、「物」として肌身離さず身に着けられるジュエリーとして、それぞれのペットが異なる「紋」を持つ「鼻紋」に着想した「鼻紋ジュエリー」の製造・販売を開始しております。



この度の出展に際して、生前または、荼毘に付す前に家族であるペットの個性である「鼻紋」を型どった「鼻紋ジュエリー」をブースにてご提案させて頂きますので、是非足をお運びください。



<<出展概要>>

会場：

パシフィコ横浜 展示ホールC・D

開催期間：

2026年6月23日（火）＆24日（水）

出展ゾーン：

「ペット葬祭サービス」ゾーン

出展小間番号：

F-11

詳細URL：

https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/category/

<<会社概要>>

会社名：

合同会社imprimo

所在地：

東京都世田谷区

事業内容：

「鼻紋ジュエリー」の製造・販売

URL：

https://imprimo.jp/

※1：

総務省統計局：人口推移（2025年（令和7年）12月令和2年国税調査を基準とする確定値

2026年（令和8年）5月概算値（2026年5月20日公表）

一般社団法人ペットフード協会：令和7年（2025年）全国犬猫飼育実態調査

上記より国内の15歳未満人口1340.8万人に対して、ペット飼育数1566.7万頭