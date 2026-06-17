『みやびを挿す　京友禅の美を紐解く 人間国宝・三代 田畑喜八からつながる思考と技の重なり』

株式会社ジイケイ京都

株式会社GK京都（京都府京都市、代表取締役社長 麻田風児）は、京染会（理事長 田畑禎彦）が2026年8月20日（木）～23日（日）に京染会館（京都市）で主催する特別展示会の展示プロデュースを担当いたします。

本企画は、友禅染で初の重要無形文化財（人間国宝）に指定され、京友禅・京染の発展に大きく貢献した三代 田畑喜八を軸に、京都の染織文化が積み重ねてきた技術、美意識、創造の背景を、現代の視点で再編集し、広く社会へ届ける試みです。

GK京都はこれまで、プロダクト、コミュニケーション、戦略デザインなど、多様な領域で“価値を伝える”デザインに取り組んできました。

その知見を伝統文化に活かし、本展示会では、単なる作品展示にとどまらず、制作の思考や技術、時代背景までを紐解くことで「理解し、発見できる体験」として構成します。

美術館等へ寄贈される前の最後の公開の可能性のある作品や、初公開の作品を展示するとともに、完成作品だけでは見えない、写生帖や図案、制作道具、工房の空気など名作の背景にある“積み重ね”に光をあてることで、京染の本質に迫ります。

京染という文化を未来へつないでいくために、次世代の創り手や、これまで伝統文化との接点がなかった人々にも、その価値を届けていきます。

詳細は今後、順次発表してまいります。どうぞご期待ください。

【展示概要】

・会期：2026年8月20日（木）～8月23日（日）

午前10時～午後5時

・会場：京染会館 展示室

〒604-8225 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町481

・主催：一般財団法人 京染会

・協賛：一般社団法人日本染織作家協会

京友禅協同組合連合会伝統工芸士会

・展示会プロデュース：株式会社GK京都

・入場：無料

【お問い合わせ】

・一般財団法人 京染会

〒604-8225 京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町481 京染会館５階

TEL：075-221-1966 / FAX：075-221-1555

E-mail：info@kyozomekai.or.jp

京染会ホームページ：https://www.kyozomekai.or.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/kyozomekai/