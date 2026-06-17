サッカー日本代表元監督・岡田武史氏とクールジャパンDXサミット代表の対談動画を公開

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会（主催：Vpon JAPAN株式会社）は、2026年6月16日、サッカー日本代表元監督・岡田武史氏とクールジャパンDXサミット代表・篠原好孝（Shino）との対談動画（全2編）をYouTubeにて無料公開しました。

【背景】

サッカーワールドカップが開幕し、世界中の注目がピッチに集まる今、クールジャパンDXサミット実行委員会は、日本代表を2度のW杯で率いた岡田武史氏との対談動画（全2編）を公開しました。

岡田武史氏は現在、FC今治会長・FC今治高校 里山校 学園長・日本サッカー協会（JFA）副会長を務め、サッカーを通じた地域創生・教育改革・コミュニティ構想に取り組んでいます。

岡田氏の活動は「クールジャパン産業の可能性」そのものであり、クールジャパンDXサミットが目指す「日本の文化・技術をDXで世界へ」というビジョンと深く共鳴しています。

【対談動画について】

岡田武史氏（左）とクールジャパンDXサミットオーガナイザー 兼 総合プロデューサー 篠原好孝（Shino）（右）■ 前編（約33分）：今治モデル12年の挑戦

前編では、岡田氏がFC今治のオーナーとなった経緯から現在に至るまでの12年間を振り返り、地域密着型クラブ運営の実態と哲学を語っています。

主なトピック：

・FC今治12年のヒストリー--育成のはずが"まず町おこし"だった現実

・民営スタジアム2棟の建設からチケット完売まで--地域の信頼を積み重ねた道のり

・42億円を集めた「BARI Healing Village 里山スタジアム」の物語--AIが進化するほど問われる、もう一つの幸せ

・衣食住を共にする「共助のコミュニティ」構想--1億人に届けたい企業理念

・FC今治高校で挑む"答えのない教育"--主体性と自主性の違い、問い続ける3年間

「正解のない時代に、どう生きるか」--サッカーと地域と教育を通して体現してきた岡田氏の言葉は、クールジャパン産業に携わるすべての方にとってのヒントが詰まっています。

▶ 前編を視聴する（無料・YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=mGBp3Ila1Pc

対談の様子。前編では今治12年の歩みと里山スタジアムの物語を語っていただきました。

■ 後編：クールジャパンの未来へ

後編では、岡田氏が描くクールジャパンの未来像と、日本の文化・産業がグローバルに発信されるためのビジョンについて語っています。

▶ 後編を視聴する（無料・YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=LyhB9F0gHhY

【クールジャパンDXサミット 2026 について】

岡田武史さんには、2024年のCJDXサミットにもご登壇いただきました。今年のクールジャパンDXサミット 2026は、12月9日（水）に東京・八芳園にて開催します。

クールジャパンDXサミットは、日本の文化・コンテンツ・観光・食・伝統産業といった「クールジャパン」分野においてDX・AI・データ活用を推進するリーダーが一堂に会する年次イベントです。

本年のキーメッセージは、「ニッポンのIPを研ぎ澄ます」。アニメ・漫画・ゲーム等のコンテンツに限らず、和食、工芸、祭り、地域の風景、所作やおもてなしに至るまで──日本が持つ“物語の源泉”をより広義のIPとして捉え直し、データとAIの力で海外需要開拓を加速させる議論と実践の場を創出します。

現在、超早割チケットを受付中です（2026年6月30日締切）。

▶ サミット公式サイト・チケット申込はこちら

https://www.cooljapan-dxsummit.com/

■ 岡田武史氏 プロフィール

元サッカー日本代表監督。株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長。 公益財団法人日本サッカー協会 副会長。FC今治高等学校 学園長。

大阪府大阪市出身。日本代表選手を経て指導者に転身。 1998年フランスW杯で日本代表を初の本大会出場へ導き、 2010年南アフリカW杯ではベスト16に進出。 現在はFC今治を軸に、スポーツを通じた地域づくりや教育・人材育成に取り組む。

■ 会社概要

社名：Vpon JAPAN株式会社

設立：2014年6月23日

代表：代表取締役社長 篠原 好孝

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷3-15-7 AMBRE 6F

資本金：2億3,250万円

拠点：アジア8拠点（東京・大阪・沖縄・北海道・台湾・香港・シンガポール・タイ）

事業内容：インバウンドマーケティング支援・データ活用・クロスボーダーDX

URL：https://jp.vpon.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

クールジャパンDXサミット実行委員会事務局（Vpon JAPAN株式会社 マーケティング部）

担当：山田

Email：mkt.jp@vpon.com

クールジャパンDXサミット公式サイト：https://www.cooljapan-dxsummit.com/