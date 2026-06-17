「声」×「AI」で、企業を動かす成長支援メソッド　VisionVoice株式会社を設立

VisionVoice株式会社

VisionVoice（ヴィジョンボイス）株式会社（代表取締役 社長兼CEO：飯田利男、以下「VisionVoice」および「当社」。https://visionvoice.co.jp）は、2026年3月に株式会社として登記し、事業を開始しました。

VisionVoiceは、多くの人の声を集めることで「現場の声」と「トップの意思」をつなぎ、企業の価値を分析・可視化・発信する統合型コンサルティングサービスです。現場の課題把握、経営理念の浸透、データに基づく未来予測までサポートし、企業が抱える課題を解決へ導きます。

AIとプロフェッショナルの融合

VisionVoiceには、編集者、データサイエンティスト、経営コンサルタント、デザイナー、コピーライターなど、異なる専門領域のプロフェッショナルが参画しています。現場の声を効率的に収集・蓄積し、AI技術を活用して多角的かつ客観的な分析を実施。その結果を専門家が読み解くことで、企業の強みや課題、組織の可能性を可視化します。さらに、AIだけでは得られない洞察や創造的なアイデアを加えることで、分析結果を「伝わる言葉」と「実行可能な戦略」へ高め、持続的な成長と、変化に強い組織づくりを支援します。

VisionVoiceを支える3つのサービス

VisionVoiceLog（ヴィジョンボイスログ）

-現場の声をAI分析。課題と強みを可視化する日報システム

日報システムを通じて、社員の日々の気づきや悩み、顧客の声を効率的に収集。AIが客観的に分析し、チェックポイントやアドバイスを提供。さらに、現場で起きている課題やイノベーションの種を可視化し、離職率の改善や業績向上につなげます。

TopVoice（トップボイス）

-経営者のビジョンを社内外コミュニケーションに活用

熟練編集者による経営者への長時間インタビューを通じて、創業の背景、経営理念、ビジョン、ミッション、バリュー、コア・コンピタンスを整理。企業の「らしさ」を言語化します。社内への理念浸透はもちろん、採用、広報、IRなど様々な場面で活用できます。

ForecastLog（フォーキャストログ）

-多変量解析による未来予測で、意思決定を支援

データサイエンティストが売上、来場者数、採用数などの定量データを分析し、複数の要因が結果に与える影響を可視化。高精度な将来予測に基づき、誰もが納得する戦略的な意思決定をサポートします。

複数企業でテスト導入を実施中

VisionVoiceが提供するサービスは、各企業の課題や目的に応じて、支援内容を柔軟にカスタマイズが可能。画一的なパッケージではなく、それぞれの状況に最適なプランをご提案します。2026年3月の事業開始以来、すでに複数の企業でテスト導入されており、高い評価をいただいています。

▼コアメンバー紹介

VisionVoiceの経営陣は、代表取締役 社長兼CEOの飯田利男を中心に、編集・PR・制作支援に精通する取締役COO兼CMO 田中誠司、ビジネス課題を起点としたAI活用を専門とする執行役員CTO 西巻拓真の3名で構成されています。異なる専門性を持つ3名の知見を融合することで、「ことばで企業価値を構築する」という新しいアプローチを実現します。

代表取締役 社長兼CEO 飯田 利男

KYBグループで自動車部品・油圧部品の営業、本社広報、海外営業部長を歴任。独自に開発したマネジメント手法を体系化し、テーマパークや美容など多様な業界で経営支援を行う。2025年より「VisionVoiceLog」や、需要予測システムを活用したコンサルティングを展開。著書に『ゴルフで覚えるドラッカー』。明治大学サービス創新研究所客員研究員、ドラッカー学会会員。

取締役 COO兼CMO 田中 誠司

自動車雑誌「カーグラフィック」編集長、BMW Japan広報部長、UNIQLOグローバルPRマネジャー等を経て独立。企業広報・PRに関する戦略立案やコンテンツ制作に携わる傍ら、編集著述者としてメディアに寄稿。ポーリクロム株式会社／ボルテックスパブリッシング株式会社代表取締役。オンライン・マルチメディア「PARCFERME」編集長。

執行役員 CTO 西巻 拓真

富士通、KPMGコンサルティングでのビジネス経験と、大学院博士課程で培った技術力に基づき、ビジネス課題を起点としたAI／データ活用ロジックを設計。実証実験から事業化まで一貫してリードする、データ活用領域専門のスペシャリスト。データ分析関連サービスの企画・事業開発で起業しながら、社会人博士課程に在籍し、生命科学データ解析分野の研究で活躍中。合同会社prop代表社員。

代表取締役 社長兼CEO 飯田利男からのコメント

VisionVoiceは、はたらく人の声を集めることで、企業の価値を見える化するために設立されました。企業には、それぞれにしかない強みや文化、未来への想いがあります。しかし、それらが十分に言語化・共有されていないことで、本来の成長が実現できていないケースが少なくありません。私たちは、AIとプロフェッショナルの力を掛け合わせながら、企業とひとの内側にある価値を丁寧に掘り起こし、未来へつながるコミュニケーションを支援してまいります。

▼会社概要

VisionVoice株式会社（ヴィジョンボイスカブシキガイシャ ）

設立：2026年3月

本社：千葉県浦安市日の出

東京オフィス：東京都港区海岸

代表者：代表取締役 社長兼CEO 飯田 利男

社員数：7名(2026年6月時点)

URL： https://www.visionvoice.co.jp/(https://www.visionvoice.co.jp/)