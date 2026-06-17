「YONA YONA BEER WORKS」、「バルバッコア」などを運営する株式会社ワンダーテーブルが、「モーモーパラダイス」での成果を根拠に「口コミコム」を複数ブランドへ展開した事例を公開

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、株式会社ワンダーテーブル（代表取締役社長／CEO／国内担当COO：河野博明、本社：東京都新宿区）が、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を活用した、店舗運営やマーケティング施策への活用事例をご紹介します。

■導入背景

複数のレストランブランドを国内外で展開する株式会社ワンダーテーブルは、2030年に向けた中期経営計画でインバウンド集客の強化を掲げています。最初に取り組んだ「モーモーパラダイス」では、MEOツール「口コミコム」を活用し、口コミ・キーワード分析を起点としたMEOと多言語発信を継続。お客様の反応を定量的に把握して投稿や接客に反映し、それが新たな口コミとして返ってくる改善の循環が定着しました。この成果を根拠に、業態の異なる「YONA YONA BEER WORKS」「バルバッコア」へ「口コミコム」の活用を横展開。1ブランドの成果を全社の標準へ広げています。

■担当者のコメント

カジュアルダイニング事業部アドバイザー 大根田氏

「モーモーパラダイスで口コミ・キーワード分析を習慣化し、投稿や接客に反映する改善の循環が回るようになりました。この成果があったからこそ、他ブランドへの横展開にも自信を持って踏み出せました。」

バルバッコア 総支配人 佐治氏

ブランド内にMEOチームを組み、投稿による露出拡大やメニュー情報の発信に取り組んでいます。本場の体験を、日本を訪れる世界中のお客様にもっと届けていきたいです。

YONA YONA BEER WORKS 総支配人 大島氏

以前は、インバウンド集客の重要性を感じつつも何から始めればいいか分からない状態でした。口コミコム導入後は、キーワード分析にもとづく投稿の最適化と、接客を通じた口コミ獲得が習慣になっています。海外のお客様に『目的地』として選ばれる存在を目指します。

インタビュー記事にて詳細をご確認いただけます。

→ https://kutikomi.com/case/restaurant/wondertable-2/

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■「口コミコム」導入企業様

会社名：株式会社ワンダーテーブル

代表者：代表取締役社長／CEO／国内担当COO 河野 博明

所在地：〒163-1422 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22階

設立：1946年7月30日

事業内容：飲食店の経営、フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の募集・加盟店の指導

HP：https://www.wondertable.com/

■「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=watts)）

代表者：代表取締役 渡邊 誠

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=watts)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=watts)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=watts)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am

口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞自社HPを含む32サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

口コミコムをもっと見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=watts

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。