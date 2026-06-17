【近鉄百貨店 奈良店】豊臣家ゆかりの3地域から名店が集結！21種類の日替わりかき氷が楽しめる「かき氷フェア」を６月24日(水)より開催。本日６月17日(水)よりネット予約スタート！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 奈良店では、2026年６月24日(水)から30日(火)までの期間、地階催会場にて、愛知・奈良・大阪の人気ブランドが集結する「かき氷フェア ～豊臣家ゆかりの愛知・奈良・大阪物語～」を開催いたします。

期間中は３ブランド、計21種類のかき氷が日替わりで登場し、初夏を彩る特別な味わいをお楽しみいただけます。なお、本フェアは贅沢なかき氷を心ゆくまで楽しんでいただくため、【完全事前予約制】（オンライン予約販売）にて実施いたします。

■ 開催概要

かき氷フェア ～豊臣家ゆかりの愛知・奈良・大阪物語～

開催期間：６月24日(水)～30日(火)

開催場所： 近鉄百貨店 奈良店 地階催会場 (奈良市西大寺東町２丁目４-１)

■ 注目の日替わりメニュー（一例）

【６月24日(水)】

【奈良】〈氷匠ル・クレール〉 さくらんぼ氷菓店

１杯 3,800円

【６月26日(金)】

【大阪】〈cocoocafe〉酵素古都華とトマトの苺ミルク

１杯 2,200円

【６月29日(月)】

【愛知】〈shizuku〉 黒文字と杏×上薄茶

１杯 1,801円

※その他の日替わりメニューについては、近鉄百貨店ネットショップをご覧ください。

■ 販売方法・オンライン予約について（完全事前予約制）

近鉄百貨店ネットショップでの事前予約販売となります。

予約開始日時：6月17日（水）午後0時30分から

予約期間： 各開催日の「1週間前の午後0時30分」から「2日前の午後6時」まで

予約方法： 近鉄百貨店ネットショップにて承ります（※ご購入には事前の会員登録が必要です）。

※キャンセルが発生した場合や、準備数に達しなかった場合のみ、当日販売を行う可能性がございます。

▼ スマートフォンからのご予約・詳細確認はこちらから！

※こちらのQRコード、または近鉄百貨店ネットショップよりお申し込みください。



※表示価格には消費税が含まれています。

※画像はイメージです。