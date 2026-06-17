【リトルワールド】アメリカ建国250周年イベント「アメリカ250thガッツリ肉祭り」開催＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市／所長：猪飼 康平）では、2026年7月4日（土）のアメリカ合衆国建国250周年の節目に合わせ、2026年7月4日（土）・5日（日）、11日（土）・12日（日）の4日間限定で、特別イベント「アメリカ250thガッツリ肉祭り」を開催いたします。

本イベントでは、建国250周年の数字にちなんだ「高さ約250mm・25層の超巨大バーガー」や「約2.5ポンド（約1.1kg）の特大ハンバーグ」など、圧倒的なビジュアルを誇る規格外のグルメを数量限定・事前予約制で販売。さらに日曜日限定で、高校生による大迫力のブラスバンドや18人体制ビッグバンドによるアメリカンジャズの生演奏なども開催します。

【数量限定商品あり】世界の肉祭り×アメリカ「アメリカンガッツリ”肉”祭り」

アメリカの歴史的な節目を祝う、規格外の「250」にこだわった迫力の”肉”グルメが登場！

その他、「フィリーチーズステーキサンドイッチ」などアメリカ現地でも親しまれているメニューも販売。7月12日（日）まで好評開催中のグルメイベント「世界の肉祭り」の締めくくりにピッタリなラインナップです。

250thハンバーガー（2,500円／税込）高さ250mm！！「250thハンバーガー」

画面に収まらない！？

アメリカ建国250周年を祝う、高さ250mm・25層の超圧倒的タワーバーガーが各日10食限定で登場。

アメリカ建国250周年の節目にちなみ「高さ約250mm」「25層」という前代未聞のスケールを実現した一品。牛肉100%パティや色鮮やかな野菜が美しくそびえ立ちます。

ぜひ、ご家族や友達とシェアしてお楽しみください。（事前予約制）

250thハンバーグ（3,000円／税込）約1.1kgの大迫力「250thハンバーグ」

総重量約1.1kg（2.5ポンド）！鉄板を埋め尽くす牛肉100%の超巨漢ハンバーグが各日10食限定で販売。

肉の旨味をガッツリ堪能できる、豪快な一皿です。（事前予約制）

フィリーチーズステーキサンドイッチフィリーチーズステーキサンドイッチ

1776年アメリカ合衆国建国の地「フィラデルフィア」発祥の、現地で人気を誇る薄切り牛肉とチーズを挟んだ、ボリューム満点のソウルフード。（当日店頭販売限定）

開催日：7月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)

販売店舗：ワールドバザールカフェ

※事前予約チケットについては公式HPとSNSにて発表の「アソビュー！」専用チケットサイトより6/20（土）～販売開始。

ワールドバザールカフェが「アメリカンダイナー」仕様に！

イベント期間中、古き良きアメリカを思わせるレトロでポップな「アメリカンダイナー風」のフォトスポットが登場。事前予約した迫力グルメをより格好よく撮影できます。思い出になる特別な1枚をぜひ。

胸を揺さぶるアメリカの響き！大迫力の音楽ステージ

美濃加茂高校マーチングバンド“Brilliant Max”【7/5（日）限定】美濃加茂高校マーチングバンド部公演

マーチングバンドの名門校、美濃加茂高校（岐阜県）マーチングバンド部による特別ステージ。総勢約60名もの部員が織りなす、迫力の生演奏をぜひお楽しみください。

【時 間】１.10：30～（ステージ）

２.14：20～（パレード）

３.14：35～（ステージ）

【場 所】本館プラザ

◆美濃加茂高校マーチングバンド“Brilliant Max”より◆

私たちは「音楽を楽しむ」をモットーに日々の練習に励んでいます。「全国大会金賞受

賞」だけを目標にしているわけではなく、地域のイベントや小中学校の芸術鑑賞会に参加

するなど、多くの方に私たちのマーチングを楽しんでいただくことを大切にしています。

また、部活動を通じて人としての成長だけでなく、人生の楽しさ、生きる喜びも学んでい

ます。

Seventh Herd Jazz Orchestra（セブンスハードオーケストラ）【7/12（日）限定】ビッグバンドステージ

愛知県の実力派ビッグバンド「Seventh Herd Jazz Orchestra（セブンスハードオーケストラ）」が登場。アメリカ発祥の音楽であるジャズを、18人の編成でダイナミックに演奏します。本格的なアメリカンジャズの響きに身を委ねる、贅沢なひとときをお届けします。

【時 間】１.10：30～ ２.15：30～

【場 所】本館プラザ

◆セブンスハードジャズオーケストラについて◆

今年で41年目となる、名古屋を中心に活動している社会人ビッグバンド。

セントレア、モリコロパークなどでのイベント出演や、単独でのライブなど１年を通して活動中。

《公式X》https://x.com/seventhherd

アメリカを感じる「アメリカンダイナーグッズフェア」

アメリカンダイナーグッズフェア イメージ

アメリカポップが炸裂！ファンキーなキャラクター＆本場雑貨が勢ぞろいする限定フェア開催

フードと連動し、本場アメリカのの雰囲気をそのまま自宅に持ち帰れるライフスタイルフェアを開催します。会場には、どこか懐かしくも鮮烈な色彩のアメリカンキャラクターグッズや、ヴィンテージ調のインテリア雑貨が集結。

提供場所：リトルワールドバザール

開催日：7月4日(土)～12日(日)

野外民族博物館リトルワールド公式ページ：https://www.littleworld.jp/

春のイベント詳細ページ：https://www.littleworld.jp/events/2026spring/

※画像はすべてイメージです。