コインランドリーのDX！コインランドリーアプリ「smart laundry」が70万ダウンロード突破

株式会社wash-plus

株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)開発の、コインランドリーのためのスマートフォンアプリ「smart laundry」が70万ダウンロードを突破しました。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

2017年リリース、業界最先端を走り続ける"進化するコインランドリー"のためのアプリ

機械に添付されたバーコードをアプリで読み取り連携して利用、タッチパネル付き最新機器ならより分かりやすく使える

スマートフォンアプリ「smart laundry」は、コインランドリーをスマートフォンひとつで簡単・便利に操作できるアプリです。

2017年のリリースよりアップデートを繰り返し、多様なキャッシュレス決済、アプリへのクーポン配布、セールやキャンペーンのお知らせ、オンライン領収書発行（インボイス制度対応済み）、利用頻度に応じたステータス機能で機能解放など、常に進化し続けています。

コインランドリー業界でDXを実現し、“進化するコインランドリー”として多くのIT関連賞を授賞。

利用者の視点に寄り添い、「あったら便利」「あると嬉しい」を実現しています。

◎ご来店前にアプリからお店の混雑状況を確認できる！

「たくさん洗濯物を持ってきたのに機械が全部利用されていて洗濯ができない」というお困りごとをなくします。店舗により、一定以上利用すると来店前に機械を予約する機能が解放されるサービスも。

◎キャッシュレス決済（クレジットカード・バーコード決済対応）でらくらく支払い！

小銭をたくさん持ってきたりお店で急いで両替する手間がなく、スマホひとつで決済が完了。キャッシュレス決済事業者が実施するキャンペーンにも参加できるので現金支払いよりオトクに使えます。

◎かかる時間が分かる＆終了通知が来る！

リアルタイムで「終了まであと〇分」が分かり、終了するとアプリに通知が届きます。お店で洗濯・乾燥が終わるのを待つ必要がないので待ち時間を有効活用できます。

◎盗難対策のドアロック・のぞき窓の半透明化ができる！アプリからワンタッチで洗濯機のガラスを曇りガラスに！プライバシーを守り洗濯ドロボウ対策にも高効果

ドアのロックと機械の透明なドアの半透明化操作で、洗濯ドロボウを防止！プライバシーも保たれるので安心です。

そのほかにも、お得なクーポンの配布、領収証自動発行（インボイス制度対応済み）、ダイナミックプライシングシステム採用店舗での来店前の料金確認など、「あったら便利」がたくさんのアプリです。

コインランドリー専用IoTシステム「Smart Laundry(スマートランドリー)」

「Smart Laundry」は、コインランドリーにおける従来型サービスの諸問題の解決と、洗濯乾燥機の多機能化のため、2017年に発表したコインランドリー専用のIoTシステムです。

顧客のスマートフォンアプリと店舗の機器がシステムによって連動、顧客とオーナー双方の負担を軽減し、働き方改革や女性の社会進出といった時代のニーズに応えながら、他店への優位性・差別化を確保するツールとしてコインランドリー経営を支援します。

■顧客（コインランドリー利用者）のメリット

・洗濯乾燥のコース選択

・キャッシュレス決済（クレジットカード・各種電子決済対応）

・盗難対策のドアロック・のぞき窓の半透明化

・コース終了時の通知

・領収証発行（インボイス制度対応済み）

・利用頻度に応じたステータス機能

■オーナーのメリット

・WEBサイトからの店舗の状況把握やリモート操作（運転・停止や返金など）

・キャッシュレス決済導入による釣銭補充・売り上げ回収の回数削減

・両替機強盗対策としての両替機不設置が可能

・アプリ会員へのクーポン発行

・一次対応のコールセンター委託など顧客対応のアウトソーシングが可能

・領収書のインボイス制度対応機能

・ソフトウェアの更改で新機能を追加、機械を長く使い続けても「最新のサービス」を提供可能

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。