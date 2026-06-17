ワキガ多汗症治療ミラドライ専門クリニック【CLINIC N東京銀座】、顔汗・手汗・足汗に対応する医療機関専売デオドラント製品の取り扱いを開始

CLINIC N (クリニックN)

切らないワキガ・多汗症治療ミラドライ専門クリニックCLINIC N東京銀座では、この度、医療機関専売デオドラント製品「D-powder（制汗パウダー）」および「D-tube（制汗クリーム）」の取り扱いを開始いたしました。

夏本番を前に、汗やニオイ対策への関心が高まる季節となりました。

当院ではワキガ・多汗症治療としてミラドライを専門に行っておりますが、患者様からは脇だけでなく、顔汗、手汗、足汗、汗によるニオイなどについてもご相談をいただくことがあります。

今回取り扱いを開始したD-powderは、さらさらとした使用感が特徴のパウダータイプの医療機関専売デオドラントです。かぶれ等の問題がなければ顔にも使用可能で、メイクの上からでもご使用いただけます。また、他にも足や座位でお尻、太ももの裏などの汗が気になる場合など 幅広い部位にご使用いただけます。

D-tubeはクリームタイプのデオドラントで、こちらも様々な部位にご使用いただけますが、手足の指の間など、スティックタイプでは塗布しにくい細かな部位にも使用しやすく、手汗や足汗でお悩みの方にもご使用いただけます。



部位やお好みに応じて使い分けるほか、クリームとパウダーを併用される方もいらっしゃいます。



【取り扱い製品】

■D-powder（制汗パウダー）

・さらさらとした使用感のパウダータイプ

・顔（かぶれ等がない場合）、足、お尻、太ももの裏など汗が気になる部位にも使用可能

・メイクの上からも使用可能

・医薬部外品

■D-tube（制汗クリーム）

・クリームタイプ

・手足の指の間など細かな部位にも塗布しやすい

・手汗や足汗にも使用可能

・医薬部外品

【購入方法】

本製品は当院オンラインショップにてご購入いただけます（現時点では当院でミラドライ施術を受けられた方が対象です）。

また、ミラドライ施術当日にご希望の方は直接お申し付けください（院内在庫は限りがある場合があります）。

【切らないワキガ・多汗症治療ミラドライについて】

脇汗やワキガ（腋臭症）でお悩みの方には、マイクロ波で汗腺を焼灼・破壊する「ミラドライ」という治療法があります。

CLINIC N東京銀座では、ミラドライ認定医である女性院長が全ての患者様を担当し、カウンセリングからマーキング、麻酔、照射まで全工程を医師が施術しております。また、完全２倍の広範囲ダブル照射がご好評いただき、美容医療の口コミ広場にて5年連続口コミ高評価をいただいております（2021-25年）

ミラドライについて、より詳しくお知りになられたい方は

CLINIC N公式サイトミラドライ解説ページ https://www.clinic-n.com/about-miradry/

ミラドライのブログ集 https://www.clinic-n.com/tokyo-miradry-miradryblog/

をご参照ください。

今後もCLINIC Nでは、患者様の汗やニオイに関するお悩みに寄り添うための取り組みを続けてまいります。

クリニック情報

CLINIC N（クリニックN）東京銀座

院長・管理医師：小川 直美

東京都中央区銀座7-13-1 STAGE GINZA 6F

銀座駅 徒歩4分／東銀座駅 徒歩3分／JR新橋駅 徒歩7分

GINZA SIX至近

▶ 公式サイト

https://www.clinic-n.com

院長 小川 直美 医学博士

千葉大学医学部卒業

東京大学大学院医学系研究科卒業

USMLE(米国医師免許試験)合格（日米両方で医師）

東京大学医学部附属病院

米国ニューヨークベスイスラエルメディカルセンター

米国テキサス大学メモリアルハーマン病院

米国テキサス大学MDアンダーソンがんセンター

都内美容⽪膚科クリニック 等で臨床勤務後、

CLINIC N 開設

ミラドライ認定プログラム修了済

https://www.clinic-n.com/about/

ミラドライ

切らないわきが・多汗症治療

マイクロ波で汗腺を焼灼

治療回数通常1回 自費診療 275,000円~480,000円税込

副作用：治療部位の疼痛腫脹皮下出血・感覚の変化等

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