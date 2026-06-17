ダブル高気圧で酷暑予想の夏、３５℃以上でお得！　全館で『猛暑日クーポン』を実施

株式会社大丸松坂屋百貨店

ダブル高気圧の影響により酷暑が予想される２０２６年の夏、大丸東京店では、３５℃以上予報の日にお得になる「猛暑日クーポン」を全館で実施いたします。本企画は、大丸・松坂屋アプリ会員様を対象に、期間中、気象庁の予報で翌日の東京都の日中最高気温が３５℃以上と予想された場合にクーポンを配信する取り組みです。厳しい暑さの中でもご来店いただくお客様に向け、館内でのお買い物をより快適にお楽しみいただくことを目的としています。また、館内では暑い季節を快適に過ごすためのアイテムも充実。進化系日傘や冷却プレート付きハンディファンなどおすすめの猛暑対策グッズをご紹介します。

猛暑日クーポン概要

■期間：２０２６年６月１７日（水）～８月３１日（月）まで

■内容：１７時に気象庁が発表する天気予報において、翌日の東京都の日中最高気温予報が３５℃以上と予報された場合、大丸・松坂屋アプリ会員のお客様へ「猛暑日クーポン」を当日１０時までに１枚配信。クーポン内容は、「全館で税込１,０００円以上お買い上げの際にご利用いただける１００円引きクーポン」です。

※発券当日限り有効。

※一部除外売場あり。

■前年実績：２０２５年７月１日（火）～８月３１日（日）の期間中、全館（※一部除外売場あり）で実施。期間中計２９日間発行し、計２８,９６９枚のご利用実績がありました。

猛暑対策グッズ

〈ブラオ〉サマーシールド 折りたたみ晴雨兼用傘 各１６,５００円／３階婦人洋品

『東レ サマーシールド(R)』シリーズの中でも最高水準（頭頂部の温度差約-１２℃）の遮熱効果を誇る『東レ サマーシールド(R)Ｓｐ（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）』の生地を採用。優れた遮熱性と遮光性で、暑い夏を快適に過ごせる晴雨兼用傘です。

約マイナス１２℃の遮熱日傘

〈クニルプス〉紳士用晴雨兼用傘Ｕ．２２０ ８,２５０円／７階紳士洋品

自動開閉機能を搭載した軽量晴雨兼用傘。遮熱・遮光・ＵＶカット機能を備え、夏の強い日差しから守ります。ビジネスシーンにもなじむデザインで、通勤時の暑さ対策におすすめです。

広がる男性の日傘習慣

〈エンハーブ〉梅ハイビスカス茶茶葉５０ｇ（約１２杯分） １,８００円／９階リビング

古来から日本の健康食材としても知られる梅と、キュっとした酸味のハイビスカスの真っ赤なパワーが、夏を元気に過ごしたいあなたを応援します。

暑い季節にシャキッとリフレッシュ

〈生活の木〉薄型ひんやりフックファン ２,７２８円／９階リビング

肌に当てると冷たい冷却プレート付きのハンディファン。厚さ約３ｃｍの薄型設計で持ち運びやすく、通勤や外出時の暑さ対策に活躍します。別売りのアロマパッドホルダーを使用すれば、香りとともに涼しさも楽しめます。

進化系アロマハンディファン

〈タビオ〉フルメッシュスニーカー丈ソックス ９９０円／７階紳士洋品

通気性に優れたフルメッシュ仕様の靴下。吸水速乾性の高い素材を使用し、足元の蒸れやベタつきを軽減。暑い日の通勤やお出かけを快適にサポートします。

見落としがちな足元の猛暑対策

※価格は全て税込です。