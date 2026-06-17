井村屋【ラッセリア】天然水氷を使用した夏季限定かき氷「苺みるく」「宇治抹茶」を6月18日（木）より販売開始

井村屋グループ株式会社

「imuraya sweets marche Russelia（ラッセリア）」では、2026年6月18日（木）より、天然水氷を使用した夏季限定かき氷「苺みるく」「宇治抹茶」を販売いたします。

暑さが増すこれからの季節にむけて、三重県産「かおり野いちご」を使用した『かき氷 苺みるく』と、京都府産熟成宇治抹茶と井村屋自慢のゆであずきを合わせた『かき氷 宇治抹茶』をご用意しました。

天然水氷をふんわりと削り、素材本来のおいしさを生かした、涼やかな味わいをお楽しみいただけます。

商品特徴

１.天然水氷をふんわりと削った、涼を感じる一杯

鈴鹿布引山系の地下からくみ上げた天然水でつくられた氷をふんわりと削ることで軽やかな口溶けをお楽しみいただけます。

２.三重県産「かおり野いちご」を使用した『苺みるく』

三重県産「かおり野いちご」を使用した自家製ピューレと特製練乳みるくを合わせ、いちご本来の爽やかな味わいとやさしい甘みをお楽しみいただける夏季限定のかき氷です。

３.京都府産熟成宇治抹茶を使用した『宇治抹茶』

上品な甘みと豊かな香りが特徴の京都府産熟成宇治抹茶を使用し、井村屋自慢のゆであずき、白玉、練乳を合わせ、抹茶のほろ苦さとあずきのやさしい甘みをお楽しみいただける夏季限定のかき氷です。

imuraya sweets marche Russelia（ラッセリア）について

「imuraya sweets marche Russelia（ラッセリア）」は、「アンナミラーズ」「ラ・メゾン・ジュヴォー」「菓子舗井村屋」の3ブランドが集結したスイーツマルシェです。洋菓子・和菓子・カフェメニューを通じて、多彩なスイーツの魅力をお届けしています。

販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/313_1_e77eb97e8d6c49b06f5e96ad2f0ce7eb.jpg?v=202606170651 ]