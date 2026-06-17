「アークテリクス 神田 ブランドストア」が「神田スクエア」へ移転。7月3日(金)に増床リニューアルオープン決定。

アメアスポーツジャパン株式会社

カナダ西部ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーで1989年に誕生したアウトドアブランド「アークテリクス」。2021年のリニューアルから今日まで、長年多くのアウトドアファンに親しまれてきた神田エリアの拠点、「アークテリクス 神田 ブランドストア」を一新し、2026年7月3日(金)に「神田スクエア」内へ移転グランドオープンいたします。

「アークテリクス 神田 ブランドストア」イメージ

新店舗では、自然光が注ぐ開放感あふれるモダンな空間の中で、アパレル、フットウェア、バックパック、アクセサリーなどのパフォーマンス製品を豊富にラインナップ。ゲストの皆さまにより深くアウトドアの魅力に没入できる空間へとアップデートいたしました。

この移転にともない、長年多くのアウトドアファンに親しまれてきた現在の「アークテリクス 神田ブランドストア」(〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 大栄堂ビル 3F) は、2026年6月21日(日)の営業をもちましてクローズいたします。

新「アークテリクス 神田 ブランドストア」概要

店舗名 ：アークテリクス 神田 ブランドストア

オープン日：2026年7月3日(金)

営業時間 ：11:00-20:00

所在地 ：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 「神田スクエア」内

売場面積 ：約155.6平方メートル

取り扱い ：パフォーマンスアパレル／フットウェア／バックパック／アクセサリー等

「OPENING CLIMB STAMP TOUR」実施中

神田ブランドストアのオープンに先駆け、近隣のクライミングジム3店舗にてスタンプラリーを開催いたします。条件を満たした方にオープニングスペシャルノベルティをプレゼントいたします。

≪実施概要≫

実施期間：6/20(土) - 6/30(火) ※無くなり次第終了

引換期間：7/6(月) - 7/31(金)

引換条件：

スタンプが2個押されている状態のスタンプカードの提示と店頭でLINE友達登録

実施会場：

B-PUMP TOKYO 秋葉原(https://pump-climbing.com/gym/akiba/) ｜〒113-0034 東京都文京区湯島1-1-8

BASE CAMP TOKYO江戸(https://b-camp.jp/edogawabashi/) ｜〒112-0005 東京都文京区水道2-5-23

ROCKY 新宿曙橋(https://www.rockyclimbing.com/shinjukuakebonobashi/) ｜〒162-0066 東京都新宿区市谷台町14-6 信川ハイツB1



スタンプラリー内容：

・各ジムの受付にて、スタンプラリーカード希望の旨を伝えるとスタンプカードをお渡し

・実施期間中、対象のクライミングジムを利用時にスタンプを押す

・スタンプが2個押されたスタンプカードをアークテリクス 神田 ブランドストアにて提示

・かつLINE友達登録いただきました方にノベルティプレゼント

オープニングスペシャルイベント

1．プロガイドによるレイヤリングアドバイスセッション

日時:2026年7月3日(金) 13:00～17:00

国際舞台や過酷なフィールドで豊富な経験を持つプロアスリート・ガイドの武田佐和子氏が店頭にて直接接客を行い、最適なSYSTEM OF DRESS [システム オブ ドレス]（レイヤリング）のアドバイスをいたします。また、本セッションにてご購入いただいた方には、武田ガイドより限定ノベルティをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

2．フィルム上映会&トークイベント “Sleeping Lion”

日時:2026年7月5日(日) 14:00～14:30

特別ゲストとしてプロロッククライマーの安間佐千氏をお招きし、フィルム上映とトークイベントを開催いたします。インタビュアーには、数々のクライミング映像制作や写真撮影を手掛けるクライミングカメラマンの鈴木岳美氏が登壇。 フィールドの最前線で活躍する二人の対話を通じて、作品の背景やクライミングの奥深い魅力について深く掘り下げます。

3．ヒートスタンプサービス

実施期間中、対象商品をご購入いただいたお客様限定で特別なヒートスタンプ加工を実施いたします。

対象商品：ハードシェルジャケット、ソフトシェルジャケット ※一部対象外の商品がございます。

実施日時：2026年7月2日(木)～7月5日(日) 11:30～19:00(最終受付)

4．SUMMER CRAFT BEER NIGHT (ビアパーティー)

日時:2026年7月3日(金) 17:00～19:30

店舗リニューアルオープンを記念したカジュアルなナイトイベントを実施致します。DJがセレクトする心地よい音楽が流れる店内で、夏らしいクラフトビールを片手に、コミュニティのつながりを楽しむ特別な夜を提供いたします。

詳細はこちら :https://arcteryx.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=paid-editorial&utm_campaign=s26-jul_kandaopen

ARC'TERYX

アークテリクスは1989年にカナダ西部ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーで誕生した。太平洋沿岸部に広がる『コーストマウンテン』と呼ばれる急峻な山岳地帯まで、車で約１時間。日常の中にアウトドア・アクティビティが自然に溶け込んだこの街で、クライミングギアを製造販売するガレージブランド『ロックソリッド』としてスタート。1991年には、熱成型3Dフォームを活かした「Vapor Harness」を発売するとともに、生物の進化の歴史で最初に空を舞った鳥とされる『始祖鳥』をモチーフに、社名をARC'TERYX（アークテリクス）に変更した。製品は常に「デザイン フロム スクラッチ」から創り出すという哲学に基づき、『コーストマウンテン』の豊かで厳しい環境の下で培われた技術や経験を基盤に、「デザイン・クラフトマンシップ・パフォーマンス」に拘り、業界の常識を再定義する技術革新を続けながら、最高のパフォーマンスを発揮する最高品質の製品を生み出し、アウトドア・プロダクトの進化をリードし続けている。