【7/12名古屋イベント】Y-Style私らしさフェスが名古屋で４年ぶりに開催！「最大90%OFF」特別なファミリーセールやワークショップ、プレゼント企画など、大人も子供も楽しめる企画が盛りだくさん。

株式会社Ｙ-Ｓｔｙｌｅ

「家族が幸せになる収納 -Kazoku Shuno- 」をコンセプトに子育てと女性の活躍を支援する株式会社Y-Style（読み：ワイスタイル、本社：名古屋市、代表取締役：赤工友里）は、私らしさを見つけるイベント『私らしさフェス2026』を4年ぶりに名古屋で開催します。

Y-Style私らしさフェス2026Y-Style私らしさフェス2026 事前申し込みスタート！

▷ Y-Style主催『私らしさフェス』とは

「新しい自分に出会う」をテーマに、魔法の収納のバッグや財布のブランドY-STYLEの先行販売、最大90%OFFのファミリーセール、ワークショップ、フラワーマーケット、フォトブース、キッズイベントなどを開催し、大人も子供も楽しめる"私らしさを見つける"イベントです。

■開催概要

日程：2026年7月12日（日）

時間：10:00～16:30

会場：名古屋／LDK覚王山《愛知県名古屋市千種区田代本通2-1》

入場料：入場無料、キッズイベント無料（※一部ワークショップ参加費・物販等は有料となります）

■ご来場について【優先入場事前申し込み（無料）】

私らしさフェス2026は、事前にお申し込みいただいた方から優先入場いただけます。

当日をスムーズにお楽しみいただくため、ご来場をご希望の方は事前登録へのご協力をお願いいたします。

【特別販売・ファミリーセールについて】

優先入場 事前申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUIHnOE9kajRS97a4TFszNbLyqnzANvthXfX9DR3CtotYlCw/viewform優先入場の事前申し込み用のフォームとなります。事前登録にご協力ください。

・特別販売では、フェス限定アイテムや、世界に1点のみのサンプル品などを販売予定です。

・ファミリーセールでは、一部商品を特別価格にて販売予定です

・事前申し込みをされた方は、10:00より優先入場にてご案内いたします。

・10:00～11:00は、事前申し込みの方限定で、特別販売・ファミリーセールをご利用いただけます。

・11:00以降は、事前申し込みをされていない当日ご来場の方も、特別販売・ファミリーセールをご利用いただけます。

・優先入場対象の方は、受付にてお渡しするバンドで確認をさせていただきます。

〈最大90%OFF〉Y-STYLEファミリーセール〈フェス限定〉Y-STYLEブランド先行販売

▼大人も子供も楽しめる人気のワークショップが集合！

今回のフェスでは、大人の方からお子様まで楽しめる人気のワークショップが登場します。

Y-Style私らしさフェス ワークショップ (1)リボン作り(1) 縫わずに作るリボンアクセサリー

【参加費】

・リボンピン1,100円

・ふわふわサマーリボンゴム2,200円

【所要時間】約30分

【主催】

ハンドメイドリボン協会/エムスタイルリュクス

Instagram：@mstyleluxe

縫わずに作る夏らしいリボンゴムや、針を使わずに作るリボンアクセサリー。

お好きなリボンを選んで、世界にひとつだけの作品をお作りいただけます♪

初心者の方やお子さまも楽しくご参加いただけます。

Y-Style私らしさフェス ワークショップ (2)スクイーズ作り(2) ふわふわスクイーズ＆パフェキーホルダー作り

【参加費】1,500円

【所要時間】約15～20分

【主催】

Lumiere(ルミエール)

Instagram：@lumiere.2017

好きなスクイーズの土台とスイーツパーツを選んで、自分だけのふわふわスクイーズやぷにぷにパフェキーホルダー作りができます♪親子で楽しめるワークショップです。

Y-Style私らしさフェス ワークショップ (3)キーホルダー作り(3) 自分だけのオリジナルキーホルダー作り

【参加費】

・キーホルダー1,000円

・ネームキーホルダー1,500円

【所要時間】約30分

【主催】

Regalo Carina

Instagram：@regalo_carina

好きな色のビーズやパーツを組み合わせて、自分だけのオリジナルキーホルダーを作れます。

カラフルで可愛い材料がいっぱい！選ぶだけでもワクワクします♪

▼暮らしに寄り添う"パリの街角"フラワーマーケット

パリの街角にあるような暮らしにそっと寄り添う植物やお花を楽しめる"フラワーマーケット"を開催します。

【主催】Groves

Instagram：@groves.flower

“Groves”とは、木立や小さな森という意味。

木々の下に人が自然と集まり、それぞれが心地よい時間を過ごせるような、静かでやわらかな場所をイメージしています。

今回のイベントでは、“自分らしく心地よく過ごす暮らし”をテーマに、季節の花や植物を楽しんでいただける小さなフラワーマーケットを展開予定です。

花を選ぶ時間や植物に触れる時間が、それぞれの“らしさ”にそっと寄り添い、植物とともにある豊かな暮らしや、心地よい空気感を感じていただけたら嬉しいです。

Y-Style私らしさフェス2026 フラワーマーケット

▼１日限りのY-Styleカフェ

身体にやさしくて素材を厳選した素敵な出展者様とコラボ！１日限定のY-Styleカフェを開催します。

Y-Style私らしさフェス × Cob Cafe旬の食材で身体にやさしいお弁当／サンドイッチ／キッシュボックス

【Cob Cafe（コブカフェ）】

Instagram：@cob_cafe

「食は未来を創るもの」

旬の食材と、身体にやさしい手づくりにこだわり、“遊・美・食”をテーマにしたマルシェや季節のお弁当・テイクアウトフードをお届けしています。

イベント出店の際には、毎回すぐに売り切れてしまう大人気のショップです。

Y-Styleカフェ限定のオリジナルメニューで、お弁当やサンドイッチ、キッシュボックスをご提供します。

北海道産・無農薬米粉のやさしいおやつ／こめこのパフェ／シフォンケーキ／グラノーラクッキー

【こめこのおやつ 】

Instagram：@komekono_oyatsu

心も体もふわっとほどける、やさしい味わい。

シフォンケーキはふわふわでしっとり。クッキーはサクッと軽やか。北海道産の無農薬米粉をはじめ、厳選した素材で丁寧に焼き上げています。

元パン職人の店主が小麦アレルギーを発症したことをきっかけに、試行錯誤を繰り返しながら、辿り着いた「米粉ならではの美味しさ」。

イベント出店でしか出会えない、

隠れ家のようなおやつ屋です。

私らしさフェス限定のY-Styleオリジナルクッキーも登場します。

Y-Style私らしさフェス × こめこのおやつY-Style私らしさフェス × こころのたね１杯ずつ丁寧に入れた本格派紅茶専門店

【teaplaceこころのたね】

Instagram：@tane_tica2008

「暮らしの中に、“私をほどく”一杯を。」

日々を仕事や家事、育児で忙しく過ごされている方。ついつい自分を後回しにしてしまう方。そんな方にこそ、１杯ずつ丁寧に入れた温かいお茶でふっと一息ついていただきたい。

「自分をほどく時間」を大切に、五感で楽しむティータイムをお届けしています。

私らしさフェスでは、お子様向けのドリンクも特別にご用意しています。

▼他にも、楽しいイベントが盛りだくさん

プレゼントやお宝がゲットできる!?

大人も子供も楽しめる企画を、たくさんご用意しています。

Y-Style私らしさフェスその他イベントフォトブースやキッズイベントも開催！

お子様連れでも楽しんでいただけるよう、プレゼントが当たる企画やお宝がゲットできるキッズイベントも。

■Y-Styleクイズ（どなたでも参加可）

Y-Styleにまつわるクイズに挑戦！正解すると素敵な景品が当たるかも♪

■キーワードを集めてお宝ゲットゲーム（KIDS向け）

会場内を散策してキーワードを集めよう！正しいキーワードを解明したら…！宝箱からお宝をゲットできます。※小学生以下対象

■海の生き物をお絵描き（KIDS向け）

自由にお絵描きを楽しもう！小さなお子様もお気軽にご参加いただけます。※小学生以下対象

■ご来場について【優先入場事前申し込み（無料）】

私らしさフェス2026は、事前にお申し込みいただいた方から優先入場いただけます。

当日をスムーズにお楽しみいただくため、ご来場をご希望の方は事前登録へのご協力をお願いいたします。

優先入場 事前申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUIHnOE9kajRS97a4TFszNbLyqnzANvthXfX9DR3CtotYlCw/viewform優先入場の事前申し込み用のフォームとなります。事前登録にご協力ください。

『Y-STYLE』は、整理収納のプロが作った"収納"がコンセプトのバッグ・財布のブランドです。"魔法の収納"をキーワードに、かばんの中で探し物がゼロになる、工夫のポケットが満載のバッグやお財布をラインナップ。使いやすさだけでなく、上質なものづくりを追求しています。

『Y-Style.Life』は、家族が幸せになる収納をコンセプトに暮らしやすさを追求した生活雑貨のブランドです。大人可愛い上品さとお求めになりやすい価格帯を追求した暮らしに役立つアイテムを製作しています。

▼最新情報はInstagram(https://www.instagram.com/y_style.life/)をチェック

Y-Style公式Instagram :https://www.instagram.com/y_style.life/

▼『Y-Style公式LINE』(https://page.line.me/253hdhvl?openQrModal=true)が出来ました！

Y-Style公式LINE :https://page.line.me/253hdhvl?openQrModal=true

▼動画で紹介【Y-Style私らしさフェス2026in名古屋／情報解禁】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cva1WjnW0Ig ]

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社Y-Style（ワイスタイル）

電話番号：052-693-5175／070-1670-0939

メールアドレス：ec_info@kazokushuno.jp

◇ Y-STYLE公式ストア：https://www.y-style.store/

◇ 公式Instagram「Y-Style.Life」：https://www.instagram.com/y_style.life/

◇ 会社ホームページ：https://kazokushuno.jp/

◇ YouTube「かぞく収納CHANNEL」：https://www.youtube.com/channel/UCv9UBqcsDbazynoUHMpYMjw

◇ 赤工友里Instagram：https://www.instagram.com/kazokushuno_yuri/

◇ 赤工友里オフィシャルブログ：https://ameblo.jp/sora8877/