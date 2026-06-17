優勝作品は本当に建築・販売される超実践型インターン　建設インターン「3days DESIGN CHAMPIONSHIP 2026」募集開始

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（本社 東京都渋谷区、代表取締役社長 福岡良介、以下「オープンハウス・ディベロップメント」）は、住空間や建築、土木、デザインなどを専攻する2028年3月に卒業見込みの学生を対象とした、インターンシップ「3days DESIGN CHAMPIONSHIP 2026」（以下「本インターンシップ」）の開催を決定し、参加者の募集を開始いたしました。本インターンシップは、優勝チームの企画作品をオープンハウス・ディベロップメントが実際に建築し、販売する、超実践型かつコンペ形式にて行います。

「3Days DESIGN CHAMPIONSHIP 2026」 について

本インターンシップは、今年で13回目を迎える、住空間や建築、土木、デザインなどを専攻する2028年3月に卒業見込みの学生を対象とした超実践型コンペ形式のプログラムです。毎年全国各地の学生から多数の応募があり、歴代参加者数は1,695人に上ります。最大の特徴は、「優勝チームの企画作品をオープンハウス・ディベロップメントにて実際に建築し、一般のお客様へ販売する」という点です。これまでに12棟の建築実績があり、いずれも市場から高い評価を得てきました。昨今の資材・住宅価格高騰の中、当社の強みである「都心の限られた土地」を舞台に、リアルな予算や構造の壁にぶつかりながら設計を進める本気度の高さが特徴です。学生は、現場の第一線で働く建設事業部の社員から「コスト感」「構造の安全性」「法規制」といったプロの視点でのフィードバックを受けながら、よりレベルの高いプランやデザインを学びます。単なるワークショップや空想の設計で終わらせない、他にはない圧倒的なリアルさを追求した経験ができるとご好評をいただいております。また、学生だけでなく参加する社員にとっても、若き才能やユニークな発想に触れる貴重な機会となり、双方にとって充実したインターンシップとなっております。

特設サイト：https://recruit.openhouse-group.com/intern-gizyutsu/

参考動画 ：https://youtu.be/GSBCYDzobbI?si=jfO7z_sAfxsDS839

※昨年の様子

実施概要

予選コンペ： 事前選考を通過した学生はチームに分かれ、東京都内に実在する土地を課題とした新築戸建のデザインコンペに参加。テーマ設定から設計プラン、図面・パース・模型の作成までを、現場の第一線で働く建設事業部社員からのフィードバックやアドバイスを受けながら、チームで自由に考案し、形にしていきます。

GRAND FINAL（決勝戦）： 予選を勝ち抜いたチームは、10月中旬開催予定の「GRAND FINAL」へ進出。最優秀作品に選ばれたプランは、実際に建築・販売されるほか、優勝賞金50万円が贈られます。

※過去の建築例

実施日程

・3Days インターンシップ（予選）

2026-07-27 (月)～2026-07-29 (水)

2026-08-03 (月)～2026-08-05 (水)

2026-08-24 (月)～2026-08-26 (水)

2026-08-31 (月)～2026-09-02 (水)

・GRAND FINAL（決勝）

10月中旬予定

参加対象

下記条件を全て満たす方

・四年制大学 / 大学院 / 専門学校 / 高等専門学校生

・建築、住環境、土木系、デザイン系の学科に所属していること

・2028年3月に卒業見込みの方

定員（予選）

各回40~42名程度 計168名

※ご応募後、選考にご参加いただきます。

※予選参加は先着順ではございません。

GRAND FINAL 優勝賞品

１）優勝チームで企画した家をオープンハウス・ディベロップメントが実際に建築し販売

２）報奨金50万円

開催場所

オープンハウス・ディベロップメント 渋谷オフィス

（東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル）

※交通費全額支給（規定有）

参加申し込み方法

1）特別サイトより、ご希望の説明会日程にお申し込みください。

https://recruit.openhouse-group.com/intern-gizyutsu/ (https://recruit.openhouse-group.com/intern-gizyutsu/)

2）インターン説明会に参加

3）共通一次面接

4）二次面接

5）参加決定

採用責任者から学生のみなさまへメッセージ

「優勝作品は、実際に建築・販売される。」この唯一無二のテーマを掲げ、DESIGN CHAMPIONSHIPは今年で13年目を迎えます。私たちが大切にしているのは、「空想の設計」で終わらせないこと。実際に建築し、実際にお客様へ届けるからこそ、そこには法規・コスト・施工性・商品性など、現実の難しさがあります。しかし同時に、自分のアイデアが本当に街に建ち、人の暮らしになる、それ以上に大きなやりがいはありません。だからこそこのインターンでは、学生の皆様にも「プロとして考え抜く経験」をしていただきたいと考えています。日本一を本気で目指すオープンハウスだからこそ実現できる、本気の実践型インターン。そしてここから生まれる一棟は、誰かの人生を支える家であると同時に、あなたにとって、「人生初の一棟目」になるかもしれません。その挑戦を、心からお待ちしています。

昨年度の優勝者からのメッセージ（富山大学出身 田中智之さん）

大学院進学や就職など将来の進路に悩んでいた中で参加したこのインターンは、私にとって大きな転機となりました。実際に建築される住宅を設計する経験は想像以上に難しく、デザインだけではなく、コストや施工性、商品性まで考え抜く必要があります。だからこそ、得られた学びや達成感は計り知れないほど大きく、チームで一つの住宅を創り上げた3日間はかけがえのない経験となりました。全国から集まる意欲的な仲間や社員の皆様との出会いも大きな財産です。建築や設計が好きな方はもちろん、将来の進路に迷っている方にもぜひ挑戦してほしいインターンです。きっと、自分自身の可能性や建築を志した原点と向き合うきっかけになると思います。





株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業



