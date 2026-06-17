悪魔王子と操り人形×THEキャラCAFEの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

グランドスケープ池袋 2F「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」にて開催しておりました悪魔王子と操り人形×THEキャラCAFEの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4726

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月17日(水)18:00～7月1日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送



【製品情報】

カンバッジ(ランダム) vol.2

価格：550円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コレクションカード(ランダム)ダイナー ver.

価格：660円（税込）

種類数：全5種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジセット ダイナー ver.

価格：2,640円（税込）

種類数：全1種

アクリルキーホルダー ダイナー ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全4種

ワイヤーキーホルダー ダイナー ver.

価格：各1,210円（税込）

種類数：全4種

アクリルフィギュア ダイナー ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全4種

ポストカードセット ダイナー ver.

価格：550円（税込）

種類数：全1種

※5枚入り

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4726

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月17日(水)18:00～7月1日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送



【権利表記】

(C) Drecom Co., Ltd.



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売