株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋から発売の、又吉直樹さん6年ぶりの長編小説『生きとるわ』。刊行記念キャンペーンとして本作への「レビュー」を募集し話題となっていた「又吉直樹を唸らせろ！」の結果をウェブにて発表いたします。

◆又吉直樹さんが選んだ最優秀賞は

又吉直樹さん6年ぶりの長編小説『生きとるわ』刊行記念「又吉直樹を唸らせろ！『生きとるわ』レビューコンテスト」では、本作をお読みいただいた感想文（レビュー）を募集。又吉直樹さんが自ら選考を行い、最優秀賞に選ばれた作品には宛名入りサイン本、オリジナルブックカバーと共にご本人からお返事が...ということで話題になっておりました。

締め切りまでに、皆さまから190通を超える熱いレビューをいただきました。有難うございました！又吉さんが一つ一つのレビューと向き合った選考の結果、最優秀賞3作、優秀賞5作、佳作10作が決定いたしました。さらになんと、優秀賞に選ばれた方にも、予定していた賞品に加え又吉さんからのコメントをいただけることになりました。

ついに本日、コンテストの結果を発表します！

又吉さんからのお返事のほか、副賞として特製ブックカバーや宛名入りサイン本も贈られる【最優秀賞】は、「ルク鳥」さん、「斉藤崇史」さん、「織田亮太朗」さんに決定しました。

◆結果発表ページ

受賞作一覧は、以下の特設サイトにてご覧いただけます。

https://books.bunshun.jp/sp/matayoshinaoki

受賞作全文と又吉直樹さんからのお返事は、下記のリンクよりお読みいただけます。

【最優秀賞発表】「又吉直樹を唸らせろ！『生きとるわ』レビューコンテスト」結果発表！又吉直樹さんからのお返事あり！

https://books.bunshun.jp/articles/-/10940

【優秀賞発表】「又吉直樹を唸らせろ！『生きとるわ』レビューコンテスト」結果発表！又吉直樹さんからのお返事あり！

https://books.bunshun.jp/articles/-/11016

【佳作発表】「又吉直樹を唸らせろ！『生きとるわ』レビューコンテスト」結果発表！又吉直樹さんからのお返事あり！

https://books.bunshun.jp/articles/-/11017

どうしようもないけど、なぜか離れられない--人間たちの姿を描いた『生きとるわ』。

芥川賞を受賞した『火花』から10年後に書き上げられた本作は、友情、恋愛、裏切り、苦境......生きることの切なさとおかしさの詰まった圧巻の長編です。

◆書誌情報

書 名：『生きとるわ』

著 者：又吉直樹

定 価：2,200円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：四六判 上製カバー装 448ページ

発売：2026年1月28日

ISBN：978-4-16-392060-3

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920603

《電子書籍版も配信中》

電子書籍版URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1639206000000000000H

※電子書籍版の価格は、各電子書店でご確認ください。