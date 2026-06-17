谷口大智選手 2026-27シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#55 谷口大智 選手とのBリーグ2026-27シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。

#55 谷口 大智（たにぐち だいち）

谷口選手 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/175_1_f949af64910a7e3f418eb27df855432a.jpg?v=202606170651 ]

「今シーズンも群馬で共に戦える事、大変嬉しく思います。



コート内外でもやる事は昨シーズンと変わらず、去年以上にチームに貢献していきたいと思いますのでよろしくお願いします！



何よりもまず自分がバスケもそれ以外も全力で楽しむ事。それを見て周りの皆さんがワクワクしながらチームを応援出来るように頑張ります。



みんなに会えるの楽しみにしてるよ！」