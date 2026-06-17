セルフプロデュースで独自の音楽を紡いでいる話題のシンガーソングライター、bane（バネ）が、ゲスト・アーティストにlo-key designを迎えた新曲「Oasis」を6月24日にリリース。

株式会社STARBASE「Oasis」アートワーク

2025年はEP『CONTRAST』をリリースし、東京・大阪でのワンマン公演も成功させたシンガー・ソングライターのbane（バネ）が、lo-key designとのコラボレーションとなる新曲「Oasis」を6月24日にリリースする。

R&Bをルーツとしたグルーヴ、詩吟で培われた力強さと艶のある歌声を軸にセルフプロデュースで独自の音楽を紡ぎ、「New Music Wednesday」「Women’s Voice」「RとB」といったSpotify／Apple Musicの人気プレイリスト入りを果たしてきたbane。2026年第一弾リリースとなる今回の新曲は、初のセルフプロデュース曲となった2024年の「UmU」をサウンド面で支えたビートメイカー／プロデューサーのRikuto Nagiraと再タッグを組み、彼とシンガーのsaltoとのR&Bユニットであるlo-key designとの共演となる。

ディスコ・ブギー的なグルーヴを下敷きにしつつ、現行ネオ・ソウル調のヒネリも効いた洒脱なサウンドに乗せて、baneは「考えるな、感じろ」をテーマに、〈逃げ出したら楽になるかな 探してた答えはそこにあると I believe〉と歌う。そして〈迷いなんて捨てて逃避行 その一歩で やめちまえよ誰のため？ 良い子 もういいよ〉というサビが来ると、まるで閉まっていた重い扉を開けたような開放感と共に情景がぱっと切り替わり、baneの歌声は、頬をなでる爽やかな風のように聴く人の心の湿度を下げ、「先のことばかり考えすぎず、“今”をしっかりと感じることが人生を豊かにしてくれる」というメッセージを優しく語りかける。

baneの提示したテーマを受けたsaltoもまた、「その“瞬間”を共有してくれる、そばにいてくれる大切な人たち」への想いをリリックに綴り、優しい陽光が降り注ぐような歌声で、聴く人の背中をそっと押す。旧知のlo-key designとのコラボだからこそ生まれた「Oasis」は、冬から春、春から夏へと季節が移るように、“新しい季節”の到来を感じさせる希望に満ちた1曲だ。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/6/24

アーティスト：bane, lo-key design

タイトル：Oasis

レーベル：TWO FIVE ONE

配信リンク：https://lnk.to/bane_lkd_Oasis

●bane プロフィール

bane(バネ) 横浜生まれ横浜育ち。 5歳から始めた詩吟や、R&B/ソウルをルーツに持つシンガーソングライター。 2020年の4月にシンガーソングライターとして音楽活動をスタートさせる。2022年9月には初のEP「air」をリリース。2023年12月に2nd EP「mono」をリリースし、翌年1月には初のワンマンライブを成功させた。2025年3月にはA.G.O,FKD,groovemanSpot,Shin Sakiura,Rikuto Nagira(from lo-key design)といった話題のプロデューサー陣を迎えた3rdEP「CONTRAST」をリリースし、新たなスタイルを含めた自身の音楽性の幅の広さを魅せた。同年4月19日には2ndワンマンライブを成功させるなど、今後の活動にも注目したい。

艶っぽいリリックとジャンルレスなサウンドに乗ったグルーヴィーかつ自在な歌声が印象的。

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