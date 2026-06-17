日本IPの韓国映像化、J-KIP事業の作品数が10作品に

株式会社IMAGICA GROUP『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』原作（左・偕成社刊）と韓国ドラマ版ポスター（右）―最新作『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』韓国ドラマ版、5月29日より韓国にて劇場公開中―(C) 廣嶋 玲子 / jyajya / 偕成社 (C)銭天堂文化産業専門会社, ILC EQUITY PARTNERS / BIG OCEAN ENM

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO：長瀬 俊二郎）のグループ会社で、エンタテインメントを通じて勇気と希望を社会に与えていくことをビジョンとして掲げ、劇場映画・グローバル配信ドラマ・TVCM・企業ブランドムービー等の幅広いストーリー体験を企画・制作する株式会社ロボット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福崎隆之、英語表記：ROBOT COMMUNICATIONS INC. 以下「ROBOT」）は、当社の日本IPの韓国映像化事業「Japan-Korea IP Coordinate Team（J-KIP）」において、最新作となる『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』韓国ドラマ版により、10作品目の韓国映像化実績に到達したことをお知らせいたします。本作は韓国国内放送に先立ち、2026年5月29日（金）より韓国にて事前劇場公開されています。

■ J-KIP事業について

「Japan-Korea IP Coordinate Team（J-KIP）」は、日本と韓国のコンテンツ産業をつなぐコーディネーション事業です。

日本のIPを韓国で映像作品・舞台作品として展開するための企画開発や権利調整を行うほか、韓国IPの日本展開にも取り組んでいます。

日本のIP保有者と韓国の投資会社・制作会社の間に立ち、企画開発に至るまで二国間の条件をすり合わせ、完成・公開に至るまでをフォローしています。

■ 1社で10作品 ― 日本IPの韓国展開を継続的に推進

IPの他国での映像化は、権利調整や現地パートナーとの開発、企画成立までに長い期間を要する事業領域です。J-KIPでは、自社保有IPではなく、他社が保有する日本IPの韓国映像化を継続的に手がけてきました。

2017年の朗読ミュージカル『曲がれ！スプーン』を皮切りに、日本IPの韓国展開を進めており、『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』韓国ドラマ版をもって、韓国で映像化・舞台化された作品数は10作品となりました。

1社で継続的に日本IPの韓国展開を手がけ、10作品にわたり企画成立・制作までつなげている事例は多くなく、J-KIPの継続的な取り組みの実績のひとつとなっています。

■ 10作品目となる『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』韓国ドラマ版

本作は、偕成社刊の同名小説（作：廣嶋玲子／絵：jyajya）を原作とし、韓国で脚色・映像化されたドラマシリーズです。

韓国国内での放送は2026年下半期を予定しており、放送に先立ち5月29日（金）より韓国にて事前劇場公開されています。

■ J-KIPによる韓国映像化 全10作品（公開順）

■ 今後の展開

J-KIPでは、本年新たにスタッフが加わり、現在も複数作品の韓国映像化・演劇化を進行中です。

投資が確定済みの作品も控えており、引き続き日韓のクリエイティブをつなぐコーディネーション業務を通じて、日韓双方向のIP展開に取り組んでまいります。

■ ROBOT J-KIP について

担当プロデューサー：小出真佐樹

Staff：趙尹敍

【株式会社ロボットについて】

株式会社ロボットは、エンタテインメントを通じて勇気と希望を社会に与えていくことをビジョンとして掲げ、劇場映画・グローバル配信ドラマ・TVCM・企業ブランドムービーのほか、インタラクティブ技術を駆使した体験型アトラクションなど、幅広いストーリー体験を企画・制作しています。

・会社名：株式会社ロボット／ROBOT COMMUNICATIONS INC.

・代表者：代表取締役社長 福崎隆之

・所在地：東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番7号

【株式会社IMAGICA GROUPについて】

1935年の創業以来、新たな「映像」の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に"驚きと感動"を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP（IMAGICA GROUP Inc.）

・本社 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-14-2

・代表者： 代表取締役社長 社長執行役員

グループCEO 長瀬 俊二郎

・設立 ： 1974年6月10日（創立：1935年2月18日）

・資本金： 1億円

・URL： https://www.imagicagroup.co.jp/

・事業内容：コンテンツ事業、映像制作技術事業、ゲーム事業、計測ソリューション事業等を営むグループ会社の事業の統括。

IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。