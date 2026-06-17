TikTok Shop Japan、1周年記念セール「トクトク大感謝祭～1年間のありがとうを、特別なおトクで。」を6月23日より開催

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TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」を提供するTikTok Shop Japanは、日本ローンチ1周年を記念し、特別セール企画 「トクトク大感謝祭～1年間のありがとうを、特別なおトクで。」を、2026 年6月23日（火）から6月30日（火）まで開催します。

本キャンペーンは、日頃からTikTok Shopを利用するユーザーの皆さまへの感謝を込めて実施する1周年記念企画です。期間中は、全カテゴリーを対象とした特別開催日に加え、ファッション、ビューティー、スポーツ、食品、ライフの各カテゴリーを日替わりで特集し、クーポン提供やクリエイターによるショッピングLIVE企画など、多彩なプログラムを展開します。

TikTokアプリ内では、ブランド名や商品名に関する検索も活発に行われており、ユーザーの関心が高まるテーマに沿った商品との出会いが生まれています。例えば、5月には前月比で「あっさりラーメン」が約60倍、「なしゼリー」が約21倍、「ファンデ 夏 崩れない」が約22倍、「クラス t」が約43倍、「ピンク t シャツ」が約29倍に伸長しました。さらに、「炭酸スクイーズ」が約317倍となるなど、TikTokでの話題化を背景に、コンテンツをきっかけに商品を検索し、発見を楽しむ行動も広がっています。こうした動向も踏まえ、本キャンペーンでは日替わりでカテゴリー別の特集を展開します。

キャンペーン初日の6月23日（火）および最終2日間の6月29日（月）、30日（火）には、全カテゴリー対象の特別開催日を実施します。また、期間中はカテゴリー別の特集企画を実施し、6月24日（水）をファッションデー、6月25日（木）をビューティーデー、6月26日（金）をスポーツデー、6月27 日（土）を食品デー、6月28 日（日）をライフデーとしてキャンペーンを実施します。対象商品に使える最大20％OFFクーポンや、注目商品の即時30％割引、さらにLIVE配信で利用できる特典など、周年ならではの特別オファーを用意しています。

さらに、TikTok Shop Japanの運営企画として、人気クリエイター100組が「私がTikTok Shopで買ったもの」をテーマに、キャンペーン期間中に動画を投稿する企画も実施します。

こうした企画を通じて、1 周年の節目をより多くのユーザーの皆さまと共有するとともに、TikTok Shop Japanはショート動画やLIVE 配信といったコンテンツからの発見を軸に、商品と出会う楽しさが広がるディスカバリーEコマースの体験を今後も提供してまいります。

キャンペーン概要

キャンペーン名：トクトク大感謝祭～1年間のありがとうを、特別なおトクで。

開催期間：2026年6月23日（火）～30日（火）

実施内容：全日程で対象商品が最大50%OFFとなります。

- 6月23日（火）：全カテゴリー対象- 6月24日（水）：ファッションデー- 6月25日（木）：ビューティーデー- 6月26日（金）：スポーツデー- 6月27日（土）：食品デー- 6月28日（日）：ライフデー- 6月29日（月）：全カテゴリー対象- 6月30日（火）：全カテゴリー対象

※キャンペーンの詳細、対象商品、クーポン適用条件等はTikTokアプリ内のキャンペーンページをご覧ください。キャンペーン内容は予告なく変更または終了となる場合があります。

【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。