【まほステ × ニコメン】舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を　後編 振り返り生放送が、6月24日(水)20時～キャスト生出演でニコ生配信が決定

株式会社ドワンゴ

魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』は株式会社colyより配信されているスマートフォン向けアプリゲームで、 2019年11月の配信以降、現在700万ダウンロードを超える人気ゲーム。

2.5次元やっぱニコメンでは、まほステ関連番組を放送中。

【まほステ × ニコメン】舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編 振り返り生放送が、6月24日(水)20時よりニコニコ生放送にて配信が決定いたしました。

番組出演は坪倉康晴（東の国・ネロ役）、山田ジェームス武（西の国・シャイロック役）、和合真一（南の国・フィガロ役）、大海将一郎（南の国・ルチル役）、大森夏向（賢者・真木 晶役）の5名。

舞台出演キャストがお気に入りシーンの本編映像を見ながら公演を振り返ります。

番組情報

【まほステ × ニコメン】舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編 振り返り生放送

放送日時：2026年6月24日(水) 20時 配信開始

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350734617

【番組出演】

坪倉康晴（東の国・ネロ役）

山田ジェームス武（西の国・シャイロック役）

和合真一（南の国・フィガロ役）

大海将一郎（南の国・ルチル役）

大森夏向（賢者・真木 晶役）



【番組について】

番組冒頭は無料視聴パートとなります。番組後半はニコニコプレミアム限定視聴となります。

タイムシフト期間：42日間

※詳細は番組ページをご確認ください。

舞台『魔法使いの約束』概要

魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』は株式会社colyより配信されているスマートフォン向けアプリゲームで、 2019年11月の配信以降、現在700万ダウンロードを超える人気ゲーム。

現代から魔法の世界に召喚された主人公が、 ＜大いなる厄災＞と戦う21人の魔法使いの賢者として世界を救うために活躍する物語。



(C)coly／舞台まほやく製作委員会



オフィシャルサイト：https://mahoyaku-stage.com/(https://mahoyaku-stage.com/)

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