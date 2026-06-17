「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズがにじさんじオフィシャルストアにて2026年6月19日(金)19時から事前販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズの事前販売を2026年6月19日(金)19時からにじさんじオフィシャルストアにて開始いたします。

2026年6月19日(金)19時から「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズの事前販売を開始！

2026年10月10日(土)にKアリーナ横浜にて開催される「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」(https://www.nijisanji.jp/events/mechatu-a_1stlive/)のライブグッズが登場！

グッズラインナップは、ペンライト、リングライト、ラバーバンド、ジャンボうちわ、アクリルスタンド、ビッグシルエットTシャツ、2wayトートバッグ、ロングマフラータオル、ポージングぬいぐるみ、ライブルック、三層アクリルパネル、KOZAKA-Cむぎゅぬいキーホルダー、ランダムカード、ランダム缶バッジの14種類。

「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズは、2026年6月19日(金)19時から2026年7月5日(日)23時59分の期間、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)にて事前販売をいたします。

※受注販売ではなく在庫販売になります。



また、「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズは、当日会場販売の実施も決定しております！会場販売の商品については後日公開いたします。



詳細につきましては順次にじさんじ公式X (https://x.com/nijisanji_app)、にじさんじ公式 イベント物販X (https://x.com/nijisanji_goods)、イベント特設公式サイト(https://www.nijisanji.jp/events/mechatu-a_1stlive/)にてお知らせいたしますので、続報をお待ちください。

「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズ紹介

■ペンライト

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

ペンライト本体：W81mm×H218mm×D81mm

ラバーバンド：内径170mm×幅19mm

・素材：ABS樹脂、PET、シリコーンゴム

・使用電池

単４形マンガン電池×3本

・発光色：MAGENTA→LIGHT PINK→YELLOW→LIGHT BLUE→VIOLET→WHITE→BLUE→LIME

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■リングライト

・価格：各1,300円(税込)

・種類：全8種

・サイズ(約)：W35mm×H52mm×D35mm(シリコンリング込み)

・素材：ABS樹脂、シリコーンゴム

・使用電池：

CR1616×2個

※本商品はお1人様1会計につき、各10点までのご購入とさせていただきます。

■ラバーバンド

・価格：各1,000円(税込)

・種類：全8種

・サイズ(約)：内径170mm×幅19mm

・素材：シリコーンゴム

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ジャンボうちわ

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全8種

・サイズ(約)：W294mm×H420mm

・素材：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全8種

・サイズ(約)：W150mm×H180mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ビッグシルエットTシャツ

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：着丈80cm / 身幅63cm / 肩幅59cm / 袖丈31cm

・素材：綿100%

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■2wayトートバッグ

・価格：4,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

本体：W540×H310×D120mm（持ち手：38×525mm）

ショルダー紐：W38×1170mm（紐部分・最大）

・素材：綿、ポリエステル、鉄、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ロングマフラータオル

・価格：各3,300円(税込)

・種類：全9種

・サイズ(約)：W1600mm×H150mm

・素材：綿

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ポージングぬいぐるみ

・価格：各4,500円(税込)

・種類：全8種

・サイズ(約)：

ぬいぐるみ：W85×Ｈ118×D52ｍｍ以内

ステッカー：W52×H73mm以内

・素材：

ぬいぐるみ：ポリエステル、ナイロン

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ライブルック

・価格：2,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

Tシャツ：W100mm×H45mm

タオル：W130mm×H15mm

ペンライトチャーム：W22mm×H36mm

・素材：

Tシャツ：ポリエステル

タオル：ポリエステル

ペンライトチャーム：アクリル

※チャーム：保護フィルム両面有

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■三層アクリルパネル

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W148mm×H210mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■KOZAKA-Cむぎゅぬいキーホルダー

・価格：2,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W70mm×H110mm

・素材：ポリエステル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムカード

・価格：400円(税込)

・種類：全16種(ランダム)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：600円(税込)

・種類：全16種(ランダム)

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：ブリキ、紙、PET

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

にじさんじオフィシャルストア購入特典

■にじさんじオフィシャルストア限定：ビジュアルカード

にじさんじオフィシャルストアにて「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「ビジュアルカード(全4種)」をランダムで1点プレゼントいたします。



・種類：全4種(ランダム)

・サイズ(約)：W128mm×H182mm

・素材：PP

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

会場購入特典

■会場限定：ビニールショルダーバッグ

「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」オフィシャルグッズ販売ブースで5,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様に「ビニールショルダーバッグ(全1種)」を1点プレゼントいたします。



・種類：全1種

・サイズ(約)：W400mm×H470mm×マチ85mm

・素材：LLDPE、アクリル

※無くなり次第配布終了となります。

※1会計 商品合計5,000円(税込)以上のご購入で1点プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は1点までとなります。

イラストレーター

■「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」ライブキービジュアル

有坂 様 (https://x.com/stem04)

■「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズビジュアル１.(等身)

はなだ 様(https://x.com/hanada_09/)



■「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」グッズビジュアル２.(ミニキャラ)

たま 様(https://x.com/tamak0/)

販売概要

・事前販売期間： 2026年6月19日(金)19:00～2026年7月5日(日)23:59

※在庫販売となりますので、期間内でも売り切れとなる場合がございます。

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_948

・発送予定：2026年9月下旬以降

※発送予定の変更を行う場合がございます。

※事前販売期間にご購入のお客様は公演日までにお届けいたします。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・にじさんじ公式 イベント物販X：https://x.com/nijisanji_goods

・ハッシュタグ：#MECHATUA_1stライブ

MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”情報

■公演名：MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”

■開催日：2026年10月10日(土) OPEN 16:30/ START 18:00

■会場：Kアリーナ横浜

■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/mechatu-a_1stlive/

MECHATU-A プロフィール

ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ライバー、佐伯イッテツ、赤城ウェン、宇佐美リト、緋八マナ、星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライの8名からなるユニット「MECHATU-A(めちゃつえー)」

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸