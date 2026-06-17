『時をかける少女』公開20周年リバイバル上映！細田守 監督登壇&コラボドリンク付き6月26日（金）ファンイベント詳細決定！

株式会社つみき(C)「時をかける少女」製作委員会2006

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」によるリバイバル上映プロジェクトにて、2026年7月3日（金）よりスタートする細田守監督の名作『時をかける少女』公開20周年記念上映。

この度、6月26日（金）に行われるファンイベントの詳細が発表となりました！なんと、ゲストとして細田守 監督の登壇が決定！さらに、「細田守の原点/展」会場限定のコラボドリンクがセットとなるチケットを発売いたします。

セットとなる「時をかけるプリンドリンク」「青空と入道雲のソフトクリームソーダ」（いずれかを事前にお選びいただけます）

当日は作品に関するトークパートだけではなく、全員で盛り上がれるチーム対抗「時かけ」クイズ大会など「ファンイベント」ならではのコンテンツをご用意予定！少人数でじっくり監督のお話を伺い、ファン同士の交流を深められる貴重な機会。ぜひお越しください！

詳細は「『時をかける少女』4K上映記念 ファンイベント詳細情報」をご確認ください。

※イベント当日6月26日の「OZ cafe」は、19:30に閉店いたします。

『時をかける少女』4K上映記念 ファンイベント詳細情報

・日程：2026年6月26日（金）19:45 開場 / 20:00 開演（21:30 終了予定）

・場所：

「OZ cafe」（CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE）

https://www.creative-museum.tokyo/cafe/

（東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F CREATIVE MUSEUM TOKYO）

・定員：30名予定

■ チケット

2,000円

※先着販売。お一人様最大2枚までお申し込みいただけます

※入場は整理番号順ですが、座席は当日抽選となります

※コラボドリンク付き（「時をかけるプリンドリンク」「青空と入道雲のソフトクリームソーダ」いずれかを購入時にお選びください）

販売期間：2026/6/18（木） 20:00 ~ 2026/6/25（木） 21:00

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チケット販売ページ

LivePocket：https://livepocket.jp/e/43in_

■ゲスト

細田守 監督

MC：渡辺順也（Filmarks）

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

予告編

https://youtu.be/MwEEPpxFwdE

公開情報：通常版

『時をかける少女』4K

(C)「時をかける少女」製作委員会2006

公開日：2026年7月3日（金）より全国上映

公開劇場：全国168館

料金：大人1,700円／高校生以下1,000円

※各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません。

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※チケット販売は、各劇場にて行います。

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります。

配給：KADOKAWA、スタジオ地図LLP、Filmarks

公開情報：4DX

『時をかける少女』4DX

(C)「時をかける少女」製作委員会2006

公開日：2026年8月21日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国58館

料金：大人1,700円+4DX追加料金／高校生以下1,000円+4DX追加料金

※各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません。

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※チケット販売は、各劇場にて行います。

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります。

配給：KADOKAWA、スタジオ地図LLP、Filmarks

公開劇場＜通常版＞

【劇場一覧】

［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前

［岩手］イオンシネマ江釣子、盛岡ルミエール

［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7/10～）

［山形］ソラリス（7/10～）、鶴岡まちなかキネマ（7/11～）

［福島］フォーラム福島（7/10～）、まちポレいわき

［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが

［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎、前橋シネマハウス（8/8～）

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7/11～）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ、ユナイテッド・シネマ入間、OttO（7/31～）、movie theater THE SPOT（9/19～）

［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7/4～）、MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャイン ユーカリが丘、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ

［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、109シネマズ二子玉川、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、目黒シネマ（7/5～）、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7/10～）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ、アップリンク吉祥寺、新文芸坐（フィルム上映：8/27～8/31）、シアターギルド代官山（7/31～）

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7/10～）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7/10～）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本、シネコヤ（7/11～）

［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（7/4～）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山

［山梨］CineYama

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本、上田映劇

［岐阜］イオンシネマ各務原

［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（7/31～）、シネマサンシャインららぽーと沼津

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好

［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市

［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡

［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾、扇町キネマ（7/31～）、土間シネマ（8/31～）

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場、洲本オリオン（7/10～）、ヱビスシネマ。、元町映画館（フィルム上映：日程未定）

［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［鳥取］MOVIX日吉津

［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷

［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7/4～）

［山口］MOVIX周南、シネマサンシャイン下関

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市

［高知］キネマミュージアム（7/10～）

［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8/21～）

［佐賀］109シネマズ佐賀、シアター・シエマ（7/31～）

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（7/4～）、日田シネマテーク・リベルテ（7/25～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（7/17～）

［沖縄］シネマパレット

・フィルム上映劇場

［東京］新文芸坐（8/27～8/31）

［兵庫］元町映画館（日程未定）

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

※上映劇場が変更となる場合があります

【公開劇場：4DX】

［北海道］ユナイテッド・シネマ札幌、シネプレックス旭川

［宮城］イオンシネマ名取、109シネマズ富谷

［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、USシネマつくば、USシネマパルナ稲敷

［栃木］109シネマズ佐野

［群馬］ローソン・ユナイテッドシネマ前橋

［埼玉］ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、ユナイテッド・シネマ新座、ユナイテッド・シネマわかば、ユナイテッド・シネマ入間

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、USシネマ千葉ニュータウン、USシネマ木更津

［東京］グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、ユナイテッド・シネマ豊洲、ユナイテッド・シネマとしまえん、シネマサンシャイン平和島、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布

［神奈川］イオンシネマみなとみらい、小田原コロナシネマワールド

［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟

［石川］金沢コロナシネマワールド

［岐阜］大垣コロナシネマワールド

［静岡］シネマサンシャインららぽーと沼津

［愛知］中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、豊川コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド

［三重］109シネマズ四日市

［滋賀］ユナイテッド・シネマ大津

［京都］イオンシネマ京都桂川

［大阪］イオンシネマ四條畷、109シネマズ大阪エキスポシティ

［兵庫］109シネマズHAT神戸

［奈良］ユナイテッド・シネマ橿原、シネマサンシャイン大和郡山

［広島］109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド

［徳島］シネマサンシャイン北島

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ユナイテッド・シネマ福岡ももち、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ筑紫野

［佐賀］109シネマズ佐賀

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良

［沖縄］ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

※上映劇場が変更となる場合があります。

作品情報

(C)「時をかける少女」製作委員会2006

2006年製作／日本／98分

・4K版：https://filmarks.com/movies/127774

・通常版：https://filmarks.com/movies/24544

<スタッフ＞

監督：細田守

脚本：奥寺佐渡子

原作：筒井康隆

出演：仲里依紗、石田卓也、板倉光隆 他

主題歌：奥華子「ガーネット」

制作：マッドハウス

◆主な受賞歴、海外映画祭出品歴◆

＜国内＞日本アカデミー賞 最優秀アニメーション作品賞

＜海外＞シッチェス映画祭、釜山国際映画祭、アヌシー国際アニメーション映画祭、

ニューヨーク国際子ども映画祭、ブリュッセル・アニメーション映画祭

他多数

＜あらすじ＞

待ってられない未来がある。

筒井康隆の小説を再構築し、初のアニメーション映画化。タイムリープという、

過去に飛べる能力を手にした女子高校生の真琴は、自分の過去をやり直していくうちに「人生のかけがえのない時間」の意味を見つけ出していく――。

瑞々しいひと夏を描いた青春物語。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。

・X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

・Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

・オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/